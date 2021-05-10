Правительство Дагестана прорабатывает пути решения проблем с водоснабжением в муниципалитетах

Также было проанализировано состояние объектов капитального строительства, в том числе канализационных очистных сооружений, артскважин, насосных станций и станций водоподготовки на предмет целесообразности их модернизации и дальнейшего строительства. В первую очередь Батыр Эмеев посетил территорию общей площадью более 38 тысяч кв. метров, где запланировано строительство очистных сооружений.

Ещё в 2012 году по программе ФЦП «Чистая вода» на восточной окраине Южно-Сухокумска было начато строительство канализационных очистных сооружений, всего было освоено порядка 79 млн рублей, а затем приостановлено. Было закуплено оборудование, которое в настоящее время находится на ответственном хранении у производителя, выполнены некоторые виды работ железобетонных конструкций и ограждения территории. Первый зампред Правительства изучил и территорию городского водоканала, где находится насосная станция и резервуар чистой воды, куда поступает вода из существующих артскважин. Батыр Эмеев раскритиковал положение дел и рекомендовал руководству города в срочном порядке представить проект канализационных очистных сооружений, пройденный экспертизу, акты приемки передачи выполненных работ по канализационным очистным сооружениям, спецификацию оборудования, находящееся на ответственном хранении у производителя, фото, видео отчёт по данному оборудованию, схемные решения водоснабжения и водоотведения, подготовленные в 2015 году, документацию по актуализации на сегодняшний день схемных решений и справку по всем проектам и объектам планируемым реализовать в ближайшее время. Следующей точкой маршрута стала насосная станция водоснабжения города. Известно, что резервуара на 3000 кв.м, расположенного на территории станции, и ныне действующих артезианских скважин, обеспечивающих город водой, недостаточно для бесперебойной подачи воды.

В теплые времена года особенно сильно ощущается нехватка воды, так как жители города используют питьевую воду для орошения. По ряду подобных причин появилась необходимость в бурении шести дополнительных артезианских скважин, возведении второго резервуара и реконструкции очистных сооружений, очищенную воду которых можно направить на орошение земель. По итогам были сформированы поручения, направленные на решение ключевых проблем водообеспечения города. Также вице-премьер Батыр Эмеев заверил, что будет проработан вопрос дополнительной поддержки города, в случае, если открытие новых шести артезианских скважин не решит сложившуюся проблему полностью.

В Кизляре Батыр Эмеев, осмотрев объекты водоснабжения города, отметил, что они находятся в неплохом состоянии. По его словам, с учётом реконструкции аварийных сетей проблема водоснабжения будет практически решена. Однако по сетям канализации и очистным сооружениям предстоит проделать немало работы. Положительно оценив ранее проведенные работы, он подчеркнул, что канализационные очистные сооружения необходимо реконструировать. Скважины, резервуары и насосные станции также находятся в удовлетворительном состоянии. Последним пунктом посещения стал объект в селе Бабаюрт Бабаюртовского района – «Строительство водовода Кизилюрт–Бабаюрт». Как было отмечено, строительство подводящего водовода с резервуарами завершено. Проект водовода и внутрипоселковых сетей проходит экспертизу. Для комплексного решения водоснабжения села предстоит еще пробурить три артскважины, построить насосные станции и станцию обеззараживания воды, произвести замену водопроводных сетей.