Хроника боевых действий на территории Ногайского района в 1942 году

У каждого человека есть две родины: большая родина и малая. Нашей малой родиной является село Терекли-Мектеб Ногайского района,который основан аж в 1793 году. Здесь родились, жили наши деды, прадеды, бабушки. Сегодня, в День Великой Победы над фашизмом редакция газеты « Голос степи» публикует хронику тех кровавых дней.

Как подтверждается архивными документами, в годы Великой Отечественной войны жители района, как и весь советский народ, с оружием в руках стали на защиту Отечества. Всего из Ногайского района ушли на фронт 2560 человек, вернулись лишь 520 фронтовиков.

Терекли-Мектеб стал в годы войны одним из транзитных пунктов, где части Советской Армии скапливались, вооружались и, получив назначение, следовали дальше на запад.

25 августа 1942 года боевая группа фон Либенштайна в составе 6-го танкового полка, 2-го батальона 201-го танкового полка и 2-го дивизиона 75-го артиллерийского полка заняла Терекли-Мектеб и просочилась в другие аулы Караногайского района ДАССР.

Но они долго не удержались. В начале сентября 1942 года сводный партизанский отряд двинулся на Терекли-Мектеб, чтобы не дать фашистам уйти из села без возмездия.

В 6-7 км юго-западнее села партизаны встретили банду и уничтожили многих бандитов, — вспоминает участник партизанского отряда К. Муллаев. — В Терекли-Мектебе мы фашистов не нашли, они отсюда ушли заранее.

Первую сильную бомбежку Терекли-Мектеба гитлеровцы совершили в полдень 4 октября 1942 года.

Помимо партизанских отрядов в селе размещалась и регулярная кавалерийская часть. С 24-х самолетов сброшено было сотни бомб. Они падали по всему Терекли-Мектебу. Село горело, пламя пожарищ было далеко видно с окрестных аулов.

Как вспоминают старожилы, в селе были разрушены почти все здания госучреждений, школ, больниц и дома жителей. Немало погибло тогда мирных жителей, несколько человек пожарной охраны. Они похоронены в братской могиле в центре села.

Бюро Орджоникидзевского крайкома ВКП(б) и исполкома краевого Совета вынесли решение в декабре 1942 года о переводе временно райцентра Караногайского района в аул Сары-Сув.

Боевая группа Бурмайстера атаковала аулы Ногайской степи и разбила два кавалерийских полка. Во время их преследования боевая группа дошла до колхоза Червлёный. Шестого октября группа находилась в 80 километрах от Каспийского моря. Но для дальнейших действий сил боевой группы Бурмайстера не хватило.

Пятнадцатого октября части советского 4-го гвардейского кавалерийского корпуса выбили фашистов из Ногайских степей до города Ипатово Ставропольского края.

Во время Великой Отечественной войны (во время операции «Блау»), в декабре 1942, аул Терекли- Мектеб был занят частями группы армий «А» Вермахта, а через несколько дней освобождён Красной Армией. Это была наиболее восточная точка, до которой дошли немецкие войска на Восточном фронте Второй мировой войны.

В августе 1942 года был создан партизанский отряд им. Махача Дахадаева, главной задачей которого было проведение агитационной пропагандистской работы среди населения, спасение общественного скота, других материальных ценностей.

Терекли-Мектеб являлся одним из транзитных пунктов, где части Советской Армии вооружались и, получив назначение, следовали дальше на запад, на борьбу с врагом. Через нашу степь прошли на запад, на борьбу многие войсковые части: моторнизированные, танковые, кавалерийские. Прошла и кавалерия генерала Кириченко.

6 ноября 1942 г. в селе Терекли-Мектеб находились партизаны и бойцы кавалерийского корпуса генерала Кириченко. В полдень прилетели 24 немецких самолета. Шестеро из них полетели в сторону Кизляра, 18 самолетов начали бомбить Терекли-Мектеб, и бомбили 1,5 часа. Этот налет сопровождался огромными жертвами и разрушениями. Всех погибших похоронили в парке. На этом месте воздвигнут обелиск павшим героям. Сильно пострадали школа, районная больница, Дом культуры. Большой ущерб был нанесен великолепному парку.

Также в местности Москва Хутор,что на границе со Ставропольским краем находился госпиталь для раненых солдат.

Из воспоминаний Ивана Васильевича Будаковского, жителя села Карагас, 1929 года рождения:

«С 1942 года с мая месяца я жил в хуторе Москва. В августе 1942 года хутор приехали немцы. Жили они там всё лето. У них была цель разведать местность, железную дорогу и территорию Терекли-Моздок. В хуторе Москва была передовая линия фронта: позицию занимали то немцы, то наши. А в совхозе Рощино была наша конница. К обеду бежали лошади с поля битвы. Мне было тогда 13 лет, мы с ребятами видели лошадей. Что я запомнил на всю жизнь, и это были красивые, статные, кавалерийские лошади. К вечеру обстановка стала ещё хуже: 40 -50 пленных наших солдат немцы пригнали в хутор Москва. На другой день со стороны села Уьй-Салган Ногайского района пришли наши войска. Произошел бой у озера Терен-куй. Было очень много раненых и убитых солдат. В хуторе при конторе организовали полевой госпиталь. В госпиталь привозили раненых после боя, умерших хоронили внизу на кладбище. Так появилась братская могила в хуторе Москва».

P.S.

Сегодня в каждом селе есть памятники,обелиски павшим в боях за свободу миллионов людей,за которыми бережно ухаживают и взрослые и дети. Наши деди, совершившие неимоверный подвиг в жесточайшей войне- не забыты. Их помнят уже несколько поколений,будут помнить будущие наши потомки.

А если захотят забыть,то им напомнят безмолвные памятники,братские могилы и обелиски…

В статье использованы архив района, материалы с сайта « Nogaici.ru», архив школы села Орта- Тюбе.

Эльмира Кожаева, главный редактор.