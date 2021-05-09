Молодой дизайнер из Кайтагского района своими работами завоевывает всеобщее внимание

На своей странице в социальной сети Инстаграм @khaydak он представил два вязанных изделия: свитер и кардиган в сочных цветах, при создании которых дизайнер вдохновлялся яркими узорами Кайтагской вышивки. Как отмечено на странице бренда, они завораживают и гипнотизируют и будто бы переносят в иной портал древнего и волшебного Дагестана. По словам автора, основной задачей при разработке дизайна одежды было гармоничное соединение древней народной культуры Кайтага с современным стилем, привнесение свежести в современный мир моды, при этом, не утрачивая свою аутентичную историю. Работы талантливого кайтагца не остались незамеченными. На днях его пригласили на интервью два крупных российских информационных издания «Метро» и «GQ Russia», которые затрагивают на страницах своего глянца различные интересные темы: бизнес, спорт, истории успеха, современную моду, путешествия и другие направления. На вопрос одного из изданий, о том, как он пришел к идее создания своего бренда, Шамиль ответил, что такая мысль возникла у него после углубленного изучения народного искусства кайтагцев. «К идее я пришёл больше года назад, когда углубился в изучение нашего народного искусства, так как нуждался в своей идентификации. Я ощущал, что мне постоянно навязывали чужое, будь то западная культура или восточная. Мне стало обидно за свою невероятно разнообразную культуру, мы испокон веков были творцами, ремесленниками. Наш народ славился этим тысячелетиями, нам не нужно ничего придумывать, надо лишь дополнить и развивать дальше наше тысячелетнее наследие. Я чувствую себя одним из тех ремесленников, которые участвуют в развитии и распространении искусства предков», - сказал он в своем интервью. «Кайтагская вышивка - это богатое наследие моего народа, в ней всегда использовались яркие цвета - краски жизни. Они олицетворяют круговорот в природе, отражают восприятие окружающего мира народом, они гипнотизируют и влюбляют в себя. Словно магические символы, они несут в себе кое-что очень важное - вечную мудрость, которую забыли люди в наше время. Это оставило на моем творчестве большой отпечаток, поэтому эти изделия такие, какие они есть», - добавил Шамиль. Также дизайнер рассказал, что одежда изготавливается вручную, и в каждый узор вложена особая душевная энергетика. «Ручной труд, как и всем даргинцам, очень важен мне. Мой дедушка был человеком с «золотыми руками», он часто мастерил. И я сам в детстве постоянно создавал что-то из дерева, из металла, возился с этим, обрабатывал. Все, что у нас построено дома, – это построено отцом и дедушкой полностью. Так что меня с детства это окружало. Я из села, а там все создается своими руками. Я тоже мастерил из всего, что было у меня перед глазами. Но особенно я любил рисовать, конечно. Сейчас работаю над летней коллекцией – это тоже будут вязаные вещи из хлопка», - заявил он и отметил, что ассортимент бренда в дальнейшем будет расширяться – планируется выпускать ювелирные изделия, сумки, товары для дома, детские игрушки. Глава Кайтагского района Алим Темирбулатов отметил, что народная культура хранит в себе неисчерпаемый источник творческих идей, обращаясь к которым можно создавать новые, современные изделия, при этом не отрываясь от своих корней. «Очень радует, что Шамиль Магомедов, будучи выходцем из Кайтагского района и представителем современной молодежи, не забывает о своем происхождении, использует в своем творчестве элементы древней Кайтагской вышивки, являющейся гордостью и жемчужиной культуры кайтагцев, и прославляет ее на всю страну. От всей души поздравляю Шамиля с его дебютом! Желаю ему неиссякаемой жизненной энергии, новых творческих достижений, большого вдохновения и блестящего успеха на выбранном пути!» - пожелал Алим Темирбулатов.