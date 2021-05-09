Проектный институт «Дагестангражданпроект» получит поддержку Правительства Дагестана
- Автор Хадижат
- 09 мая, 2021. Воскресенье 13:34
Проектный институт был организован в 1960 году. На протяжении долгих лет учреждение являлось лидирующей организацией в сфере разработки ПСД. За прошедшие годы специалистами было запроектировано большое количество объектов жилого и социального значения. В 80-е годы здесь трудилось 620 человек.
Премьер-министр пообщался с коллективом организации, осмотрел помещения здания.
Недавно в учреждении сменился руководитель, им стал Магомедкамиль Магомедов. Он рассказал, что в настоящее время в организации работает более 60 специалистов, в здании давно не проводился ремонт, требуется обновление оборудования. Из-за недостаточного технического обеспечения учреждение стало менее конкурентоспособным. Также имеется необходимость дооборудования лаборатории для анализа воды и почвы.
По итогам осмотра Абдулпатах Амирханов заявил, что учреждение получит поддержку от Правительства республики в части материального обеспечения с учетом значимости направления деятельности организации, профессионального кадрового состава. Также он отметил важность привлечения к работе молодых специалистов, в том числе выпускников вузов.