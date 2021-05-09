Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулпатах Амирханов посетил государственный проектный институт «Дагестангражданпроект» с целью анализа текущего состояния учреждения и его дальнейших перспектив.

ГУП ГПИ ««Дагестангражданпроект» является подведомственным учреждением Управления Правительства РД по капитальному строительству. Основной задачей организации является разработка проектно-сметной документации для строительства и реконструкции социальных объектов, предприятий промышленного и гражданского значения.

Проектный институт был организован в 1960 году. На протяжении долгих лет учреждение являлось лидирующей организацией в сфере разработки ПСД. За прошедшие годы специалистами было запроектировано большое количество объектов жилого и социального значения. В 80-е годы здесь трудилось 620 человек.

Премьер-министр пообщался с коллективом организации, осмотрел помещения здания.

Недавно в учреждении сменился руководитель, им стал Магомедкамиль Магомедов. Он рассказал, что в настоящее время в организации работает более 60 специалистов, в здании давно не проводился ремонт, требуется обновление оборудования. Из-за недостаточного технического обеспечения учреждение стало менее конкурентоспособным. Также имеется необходимость дооборудования лаборатории для анализа воды и почвы.

По итогам осмотра Абдулпатах Амирханов заявил, что учреждение получит поддержку от Правительства республики в части материального обеспечения с учетом значимости направления деятельности организации, профессионального кадрового состава. Также он отметил важность привлечения к работе молодых специалистов, в том числе выпускников вузов.