Листая страницы истории…

Неожиданно, в обычный летний день 22 июня 1941 года началась самая страшная, самая кровавая из всех войн. Когда началась Великая Отечественная война все население страны, проявив мужество и взяв в руки оружие, встала на пути врага, черной тучей надвигавшейся на нашу необъятную Родину.

Война принесла многим народам немалые трудности, безвозвратные потери, горькие слезы. Сколько было разрушено и потеряно, но как сосчитать количество горя и слез, которые заставила пролить эта страшная война.

Она отняла сына у матери, мужа у жены, отца у детей, любимых друг у друга. Но все эти злые нападки врага не смогли ослабить наших отважных сыновей, а наоборот, усилили их стойкость в борьбе с ним. В ряды Красной Армии вступили юноши и девушки со всех концов нашей страны. Те, кто остались дома, под девизом «Все для фронта, все для Победы» круглосуточно, не щадя себя, делали свой посильный вклад для борьбы с врагом. Женщины и девушки вязали для солдат теплые носки и варежки, колхозники отправляли на фронт мясо, продукты, деньги.

На нашей малой родине не осталось места, куда не ступала нога врага. По словам очевидцев, в августе 1942 года немецко-фашистские захватчики заняв село Терекли-Мектеб тогда еще Караногайского района, просочились и в другие села.

Фашистам было известно о партизанских группах в терско-кумских бурунах. С первых же дней оккупации территорий района, партизаны стали тревожить покой врага. Сначала, понимая свое положение, немцы не осмеливались открыто грабить население. Но у немецко-фашистских захватчиков выдержки надолго не хватило. Немецкие солдаты никогда и ничего не спрашивали у жителей, а забирали сами. Они с автоматами на шеях заходили в дома, забирали все запасы. Сопротивляться никто не смел, расстреливали на месте. Жители района оказывали оккупантам сопротивление, кто как мог.

В связи с этим, хочу рассказать случай из жизни, который произошел с жительницей селения Кумли Ногайского района Кадырбийке Кулушевой.

Кадырбийке Кулушева до временной оккупации работала кладовщицей крупного колхоза им. Дмитрова села Кумли. Немец поймал телку, которая принадлежала колхозу. Она бросилась вдогонку, но гитлеровец направил свой автомат на девушку. В этот момент все презрение и ненависть к оккупантам бросились в голову молодой комсомолки. Обеими руками схватившись за грудную прорезь на своем платье и разрывая ее, Кадырбийке Кулушева крикнула: – На, фашист, стреляй! Все равно, пока жива, телку тебе не отдам!

Так она вырвала телку из рук немца. Растерянный гитлеровец отступил назад. Его поразила сила ненависти в хрупкой девушке. Немец не только не выстрелил из автомата, который висел у него на шее, он даже не сделал попытку отнять животное вторично. Так. не побоявшись вооруженного гитлеровца, молодая девушка вернулась с теленком домой.

После освобождения района от фашистских захватчиков, юная комсомолка Кадырбийке Кулушева передала телку в колхоз им. Дмитрова. Своим смелым поступком жительница селения Кумли показала необычайное мужество, свою глубокую ненависть к врагу и огромную любовь к Родине.

Сегодня бесстрашной Кадырбийке Кулушевой нет среди нас, но ее смелый поступок живет в наших сердцах и остается настоящим примером мужества и бесстрашия для нынешнего поколения.

Свое бесстрашие на фронте показали и 232 земляка Кадырбийке Кулушевой,которые ушли на войну совсем молодыми, безусыми парнями. Из них вернулись домой лишь 60 фронтовиков- раненных,с искалеченной судьбой и в то же время светлой душой. Именно на их плечи легли заботы о селе,о колхозе им. Дмитрова, который чуть позже выбился в лидеры района.

В селе Кумли стоит Обелиск ,в этом году отреставрированный администрацией села.Там выбиты все имена погибших на войне и после войны участников кровавых битв.

Также кумлинцы посадили 400 деревьев и молодой парк стал живым памятником для сотни фронтовиков,погибших на полях сражений. Там растут именные деревья фронтовиков,в том числе и бесстрашной Кадырбийке Кулушевой и дети бережно ухаживают за парком.

Кумлинцев отличала всегда вот такая добрая преемственность поколений. И даже маленькие дети знают историю своих прадедов, прабабушек.