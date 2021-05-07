Сергей Меликов посетил генеральную репетицию Парада Победы в Каспийске

В преддверии главного праздника россиян – Дня Победы в Великой Отечественной войне – в Каспийске прошла генеральная репетиция предстоящего военного парада. За итоговой подготовкой к центральному событию 9 мая понаблюдал Врио Главы Дагестана Сергей Меликов.

Напомним, в прошлом году, согласно указу Президента России, в Каспийске, на площади им. Ленина, состоялся первый парад с привлечением военной техники. Тогда по причине пандемии количество участников в мероприятии было ограничено. В этом году стать свидетелями торжественного марша сможет больше дагестанцев. Главным условием при этом станет соблюдение противоэпидемических требований.

Во время репетиции Сергей Меликов обсудил с представителями задействованных министерств и ведомств ряд организационных вопросов, были внесены некоторые коррективы.

Планируется, что в параде, посвященном 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, примут участие войска Махачкалинского гарнизона. Откроют парад Победы офицеры морской пехоты Краснознамённой Каспийской флотилии, вынеся на площадь Государственный флаг Российской Федерации и официальный символ победы советского народа и его Вооружённых Сил над нацистской Германией в Великой Отечественной войне – Знамя Победы.

Сопровождать знамённую группу будет рота почётного караула, состоящая из трёх взводов, олицетворяющих три вида Вооружённых Сил: Сухопутные войска, Воздушно-Космические силы и Военно-Морской Флот.

Торжественным маршем под песни военных лет пройдут парадные расчеты Краснознамённой Каспийской флотилии, в том числе личный состав 73 гвардейской Белградской бригады кораблей, а также личный состав 106 бригады надводных кораблей, военнослужащие 51 отдельного берегового ракетного дивизиона и 177-го полка морской пехоты.

В парадный строй встанут: личный состав Пограничного управления ФСБ России по РД, Главного управления МЧС России по РД, отдельный батальон оперативного назначения отдельной бригады оперативного назначения войск национальной гвардии РФ.

На площади мимо трибун пройдут и будущие защитники Отечества, внуки и правнуки участников Великой Отечественной войны – участники Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Запланировано прохождение механизированной колонны парадного расчёта.

В числе боевой техники, которая примет участие в параде, – бронетранспортёры БТР-82А, предназначенные для транспортировки мотострелковых подразделений, подразделений морской пехоты и их огневой поддержки на поле боя, буксируемые модернизированные 120-ти миллиметровые миномётные комплексы 2С-12 «Сани», буксируемые 122-х миллиметровые гаубицы Д-30, реактивная система залпового огня «Град», полноприводные бронированные автомобили «Патруль», береговой ракетный Комплекс «Бал».

Ну и, конечно, торжественным маршем в этот день пройдет сводный военный оркестр махачкалинского гарнизона.

Возглавит парад заместитель командующего Каспийской флотилией капитан 1-го ранга Сергей Екимов.

Вместе с тем запланировано и включение прямой трансляции мероприятий, проводимых на Красной площади столицы России.

Военный парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет в Каспийске, жители республики смогут увидеть в прямом эфире телеканала РГВК «Дагестан».