Прошу послать меня на фронт

В тот солнечный июньский день 1941 года, когда на нашу Родину напали немецко-фашистские захватчики, Мария Капиева вместе со своими шестнадцатилетними сверстницами была в поле.

Тихо шелестели наливающиеся колосья, голубело небо,и вокруг — насколько хватало глаз — лежали бескрайние колхозные поля. От ощущения счастья и еще чего-то неведомо прекрасного ей хотелось обнять весь мир. Но сразу померкло сиянье голубого летнего дня ,радость и счастье сменились горем, когда мальчишка, прискакавший на лошади,крикнул всего два слова: «Война началась!».

Когда прибежали в селение, там уже отовсюду слышались плач,крики,беспокойное ржанье лошадей,запряженных в телеги,на которых в Кизляр,в военкомат отправлялись посуровевшие мужчины.

— Возьмите меня с собой, — попросила Мария.- Хочу, как и вы, воевать с фашистами!

— У тебя еще молоко на губах не обсохло! — крикнул ей сосед — веселый,черноглазый парень и лихо тронул храпящую в нетерпении лошадь.

«Мы еще посмотрим,у кого оно не обсохло!» — с обидой прошептала девушка вслед уезжающим односельчанам.

В Кизлярском военкомате, куда обратилась Мария,с недоверием посмотрели на ее высоко взбитую прическу и непомерно огромные каблуки,к которым она прибегла,чтобы выглядеть взрослее.

— Двадцать лет, говоришь!- переспросил,хитро прищурившись,майор,ведающий отправкой на фронт.

— Двадцать! — смело солгала девушка. — Прошу послать меня на фронт.

— На фронт… На фронт!- проворчал майор,- и что ты там будешь делать?

— Буду бить фашистов! Я — комсомолка,можете на меня положиться — не подведу!

Так армянская девушка Мария Капиева, из селения Карабаглы Тарумовского района, прибавив себе четыре года, в марте 1942 года ушла на фронт и попала в самое пекло войны — в Новороссийск.

После окончания трехмесячных курсов медицинских сестер была направлена в военно- морской госпиталь. Там ей выдали морскую форму,которая очень шла подтянутой, черноглазой, с густой копной смоляных волос Марии.

Город жил напряженной военной жизнью. Канонады боев сменялись кратковременными затишьями. Синий, величавый купол неба,усыпанный крупными южными звездами, прорезали полосы прожекторов. На весенних городских улицах, с высоких пирамидальных тополей слетал пропитанный гарью и копотью боев пух. Лунный призрачный свет заливал ночами улицы и девушке казалось,что нет ни войны,ни смертей,ни горя. И было так хорошо и от этой почти мирной тишины,и от того,что город

надежно охраняется нашими зенитчиками. Но когда Мария приходила в госпиталь, война зримо обступала ее со всех сторон. С коек смотрели измученные болью и страданием глаза.

«Сестричка, сделай укол, родная, не могу больше терпеть…» И Мария бежала со шприцем. « Сестричка,подойди сюда»,- просил кто-то из раненых. Девушка шла на зов, успокаивала, как могла, утешала, присаживалась рядом, клала прохладную ладонь на пышущий жаром лоб.

«Потерпи немного,скоро поправишься, поедешь к невесте», — ласково говорила Мария.

— Кому я такой калека нужен?!- с горечью восклицал боец. Моя песня уже спета…

— Ну,что ты,что ты! — искренне возражала девушка.

— Все будет хорошо! Ты только крепись,не падай духом…

Иной раз по двадцать часов в сутки приходилось ей дежурить в госпитале,и не просто дежурить, а отдавать раненым тепло своей души,заботу,ласку.

… Прошло лето. Все чаще в небе стали появляться «юнкерсы». Они пикировали до самой земли, поливали ее из пулеметов, бросали бомбы. Одна из них разорвалась недалеко от госпиталя. Взрывной волной выбило многие стекла. Мария очень испугалась от страшного воя и грохота.

И вот настал день, когда немцы бросили на Малую землю несметные силы. Маленький кусочек земли превратился в сплошной ад:все горело и грохотало,с воздуха город поливали непрерывным свинцовым дождем. Госпиталь из Новороссийска успели эвакуировать подальше от фронтовой полосы. Мария Капиева с автоматом в руках вместе с морской пехотой отражала яростный натиск врага. Тут же в боях она ползла к раненым бойцам, оказывала им медицинскую помощь, вместе с санитарами отправляла их в безопасное место.

Оглушенная грохотом, по нескольку суток не сомкнув глаз девушка,как и все бойцы Красной Армии, мужественно держалась из последних сил. Все ближе и ближе рвутся артиллерийские снаряды,с визгом пролетают мины,в полку,в котором воюет Мария,большие потери. Один за другим выходят из строя орудия, не хватает снарядов. Доставлять их все труднее и труднее. Фашисты бомбят город,бомбят море и перешеек. Кругом хаос,разрушения,смерть. Непрекращающиеся бои всех основательно измотали. Сказывалось не столько физическая усталость, сколько угнетающее впечатление от горящего города. От этого еще сильнее в сердце каждого становились боль и ненависть. Боль за погибших товарищей,ненависть – к фашистским захватчикам.

Советские танки и пехота под прикрытием авиации одержимо защищали каждую пядь родной земли. Мужественно помогали им зенитчики,отражая массированные налеты с воздуха,с большим искусством били по наземным целям,многократно владея своим грозным оружием.

Все сражались с невиданной отвагой. Раненые помогали своим — товарищам выйти из-под огня до тех пор, пока хватало у них на это сил.

Мария бросалась в самую гущу огня: выносила тяжелораненых, перевязывала.Сколько она спасла людей в том горячем бою, не знает!

Когда наши войска,наконец-то сломили яростное сопротивление врага и заставили его отступить, девушка уже ничего не видела и не слышала: контуженная и раненая в правую руку разорвавшимся снарядом,она лежала без сознания недалеко от бойца, которому только что спасала жизнь.

Ее подобрали санитары после боя и переправили в госпиталь,в Геленжик, затем в Цхалтубо.

После выписки из госпиталя Капиеву признали негодной к военной службе и уволили в запас. В 1943 году она вернулась в свои родные Карабаглы Тарумовского района Дагестана. Так как здоровье ее все еще осталось слабым, она, по мере сил,работала учетчицей в животноводческой бригаде, затем заведующей детской ясли-площадкой. Вышла замуж и стала Арзумановой.

После переезда с семьей в райцентр, в Тарумовку, многие годы работала заведующей магазином. За хорошую работу ей неоднократно присваивали звание «Ударник коммунистического труда».

Ей присуждена лента «Лучшему работнику торговли», а так же значки: «Отличник советской потребительской кооперации» и «Победитель социалистического соревнования 1974 года». Она награждена медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина».

За ратные подвиги она награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и другими военными наградами.

Автор Е.Ершова, участница ВОВ.

Редакция республиканской газеты « Голос степи» выражает свою признательность и благодарность за сохраненный архив о ветеранах ВОВ в Тарумовском районе директора межпоселенческой центральной библиотеки Тарумовского района Горохову Ларису Павловну.

P.S.На данный момент Ветеран Великой Отечественной войны Арзуманова (Капиева) Мария Михайловна гостит у сына в Энгельском районе Саратовской области.

Мы побеседовали с Марией Михайловной по телефону. И вот что она передала:

« Страшно было, очень страшно было на войне, много я человеческого горя видела там. Был очень тяжелый бой под Севастополем, казалось с неба идет свинцовый дождь, когда меня ранило в руку. Кисть по локоть была раздроблена, спасибо фронтовым врачам, они собрали мне ее. Меня погрузили в пароход с другими тяжелоранеными и мы молились,чтобы нас немцы не бомбили. Три месяца я лечилась в госпитале. А потом снова захотела на фронт. Но капитан третьего ранга не взял меня. Он мне предложил для выезда в тыл три республики- Грузию,Армению и Азербайджан, мол,мы подготовим документы вам. Но я хотела домой, хоть у нас на Тарумовщине тоже шла война, немцы рвались к Каспийскому морю…

Мне сейчас 95 лет, я в кругу родных и любимых мне людей. Но очень скучаю по Дагестану,по родной Тарумовке.

Спасибо,что вы позвонили из родного мне края, здесь меня тоже поздравляют дети, но ближе к сердцу ,конечно, весточка с малой родины.

Я желаю Дагестану процветания и благополучия. Пусть никогда не будет войны. Люди, берегите и любите друг друга-эта самое важное в жизни.

Молодежи я желаю учиться, нам не удалось получить хорошее образование, мы на войне были,но многие фронтовики учились после войны. А сейчас нет войны. И можно где хочешь учиться. Всем мира желаю и чистого неба над Россией»,- сказала по телефону ветеран Великой Отечественной, участник войны Мария Михайловна Арзуманова.

Мы искренне от имени нашей редакции искренне желаем Марии Михайловне здоровья и долгие лета жизни. И спасибо большое Вам за Победу!