В среду, 5 мая, заместитель председателя Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил «Кизлярскую птицефабрику», расположенную в селе Михеевское Кизлярского района.

Предприниматель Давуд Муртазалиев несколько лет назад взялся за его восстановление после кризиса, вызванного объективными факторами. В настоящее время птицефабрика состоит из трех старых отремонтированных корпусов. Новое руководство предприятия построило здесь современное зернохранилище площадью более 1 тыс. кв. метров. В каждом из трех корпусов содержатся по 17 тыс. кур-несушек породы Ломан Браун яичного направления. В планах у Муртазалиева – восстановить цыплятник и построить современный трехярусный корпус для содержания птицы. В настоящее время на птицефабрике ежедневного производится почти 50 тыс. яиц.

Абдулмуслим Абдулмуслимов совместно с министром сельского хозяйства и продовольствия республики Батталом Батталовым ознакомился с работой предприятия, осмотрел производственные корпуса.

По итогам осмотра вице-премьер Дагестана напомнил, что власти республики сегодня уделяют большое внимание птицеводству именно яичного направления.

«Птицеводство в Дагестане в последнее время развивается, у нас производится достаточное количество мяса птицы, и некоторые предприятия вывозят его за пределы региона. Мы хотим увеличить объемы производства продовольственного яйца. Для этого мы совместно с министром сельского хозяйства и продовольствия РД анализируем ситуацию, которая сложилась в этой сфере», – прокомментировал зампред Правительства Дагестана.

Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что яичное направление птицеводства получит государственную поддержку, как на региональном, так и на федеральном уровне. При этом таким предпринимателям, как Давуд Муртазалиев, будет оказана всемерная помощь.

«Птицефабрика «Михеевская» после развала СССР пришла в упадок. За последние три-четыре года предприниматель наладил здесь производство продовольственного яйца. Сегодня здесь 54 тыс. кур яичного направления. Он запустил три цеха, планирует провести техническую модернизацию и построить дополнительно еще один современный цех, запустил кормоцех и складское помещение на 4-5 тыс. тонн. Таких предпринимателей нужно поддерживать, и мы будем это делать.

Хочу сообщить, что с 2022 года Минсельхоз России планирует запустить господдержку на модернизацию и техническое перевооружение таких объектов птицеводства. Мы также будем ставить задачу перед администрацией Кизлярского района, чтобы она предоставила ему землю под посевы зерновых культур для организации собственного производства кормов», – заключил вице-премьер.