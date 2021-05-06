Яровой сев в Дагестане провели на площади 150 тыс. гектаров

В среду, 5 мая, в г. Кизляре под руководством заместителя председателя Правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова прошло совещание, посвященное вопросам проведения весенних полевых работ и борьбы с саранчовыми вредителями. В частности, были рассмотрены ход сева риса и обеспечения хозяйств поливной водой.

В мероприятии приняли участие министр сельского хозяйства и продовольствия республики Баттал Батталов, первый заместитель руководителя «Минмелиоводхоз РД» Бигиш Чаниев, заместитель руководителя Россельхозцентра по РД Жанна Казанбиева, первый заместитель главы Кизлярского района Тимур Гаирбеков, сельхозтоваропроизводители региона.

С основным докладом на совещании выступил первый заместитель руководителя Минсельхозпрода РД Шарип Шарипов. Он сообщил, что аграриям предстоит засеять 225 тыс. га земель. На большей части работы уже завершены.

«Предстоит посеять 225 тыс. га, что почти на 8 тыс. га больше, чем в 2020 году. Яровой сев осуществлен почти на 150 тыс. га. На сегодняшний день мы вышли на показатели, когда в день засеваем 4,5 тыс. га. Такими темпами мы завершим все работы за две-три недели», – рассказал первый замминистра.

Он уточнил, что рисом в текущем году будет засеяно 26 тыс. га, работы осуществляются 21 муниципалитетом республики.

По словам Шарипа Шарипова, обеспеченность семенами во всех хозяйствах региона составляет 100%. Кроме того, благодаря провозимой министерством работе по соблюдению агротехнологий, в этом году подкормлено уже 55 тыс. га озимых посевов из общей площади в 93 тыс. га. Этот показатель более чем вдвое выше, чем в 2020 году.

Первый заместитель министра добавил, что аграриям предстоит внести 12,5 тыс. тонн минеральных удобрений в действующем веществе, что на 3 тыс. тонн больше, чем годом ранее. Шарип Шарипов напомнил, что Минсельхозпрод республики объявил текущий год Годом культуры земледелия и агротехнологий, в рамках которого проводится целенаправленная работа по всем элементам системы ведения сельского хозяйства.

Абдулмуслим Абдулмуслимов обратился к руководству аграрного ведомства и сельхозтоваропроизводителям с призывом проведения мероприятий, направленных на повышение урожайности культур, внедрения в сельское хозяйство передовых технологий.

По словам вице-премьера Дагестана, необходимо продолжить работу по обеспечению региона продовольственной пшеницей и повышению объемов, вносимой в почву органики. Заместитель председателя Правительства РД также поинтересовался у глав районных органов управления АПК темпами ярового сева, объемами удоя молока и другими показателями.

Говоря о противосаранчовых мероприятиях текущего года, Шарип Шарипов напомнил, что Минсельхозпрод Дагестана совместно с другими профильными организациями занимается соответствующими вопросами с января 2021 года. К настоящему моменту уже отобраны операторы, которые в случае необходимости будут заниматься химическими обработками зараженных территорий. Вся техника находится в полной готовности, заверил первый замминистра и добавил, что пока небольшие очаги вредителей обрабатываются при помощи ранцевых опрыскивателей. Закупка ядохимикатов сельхозтоваропроизводителями продолжается.

В рамках совещания также были обсуждены вопросы своевременного проведения противосаранчовых мероприятий.