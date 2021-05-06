В преддверии 9 Мая в Махачкале продолжаются праздничные концерты для ветеранов ВОВ

Сегодня поздравления от администрации города принимали две подруги-военные медсестра Валентина Георгиевна Оверина и Калерия Александровна Казакова. Им всегда есть, о чем поговорить, но самую больную тему о войне, затрагивают редко.

Калерия Александровна Казакова

«Валентина Георгиевна Оверина решила, что придет в гости к Калерии Александровне Казаковой, чтобы они могли вместе отметить наступающий праздник Великой Победы.

Самое интересное, что познакомились и подружились две боевые медсестры относительно недавно, после переезда Калерии Александровны в Махачкалу»- пишет на своей странице в сети Инстаграм Салман Дадаев.

Родилась она 4 июня 1924 года в Астрахани. Когда началась война, ей, студентке автодорожного техникума, исполнилось всего 17 лет.

Закончив девять классов средней школы в Астрахани, поступила в местный автодорожный техникум. Студенток техникума, направили для скорого прохождения медицинских спецкурсов, окончив, получили квалификацию медсестер.

— Первое время мы исполняли обязанности медицинских работников в госпиталях, куда поступали с фронтов раненые солдаты. Помнится, привезли в госпиталь молодого солдата, который получил серьезное ранение. Несмотря на тяжесть ранения, он просил в первую очередь оказать помощь другим солдатам, а его лечить — последним. К сожалению, спасти его врачам не удалось. Мы, молодые девчонки, еще не успели как следует отучиться, но уже вместе со взрослыми коллегами оказывали помощь нашим бойцам.

Спустя некоторое время нас стали отправлять на фронт. Меня направили проходить службу в пригород Сталинграда, мою лучшую подругу — в Курск. Я проходила службу в 63-м отделении зенитно-артиллерийской батареи. Мне присвоили должность санитарного инструктора и направили во вторую группу батареи станции орудийной наводки. Предназначение нашей батареи было в улавливании звуков немецких самолетов, дальнейших расчетах и передаче полученных данных стрелковым орудиям, которые вели огонь по авиации противника.

Во время службы под Сталинградом солдаты жили и воевали в основном в окопах, землянок было очень мало. Но приходилось видеть солдат в землянке, которые лежали на земле в одной шинели. — Неудивительно, что многие бойцы начинали болеть, особенно раненые. Что касается медперсонала, то мы отправлялись ближе к передовой, чтобы делать раненым перевязки, раздавать необходимые медикаменты.

— Зима 1943 года была суровой. Воду мы добывали прямо из болота, процедив через платок. Зачастую оперировать раненых приходилось прямо в палатках. Палатки были большие и вмещали несколько операционных столов. В начале 1944 года полк, в котором служила ветеран войны, перебросили на Украину, под Киев. Ветеран вернулась домой в звании младшего сержанта и была награждена орденом ¬Отечественной войны, медалью «За победу над Германией» и многими другими медалями, которые она заслужила в годы войны. По возращении в родную Астрахань Калерия Казакова вышла замуж за военного. Родила двоих детей. В 2005 году Калерия Александровна переехала из Астрахани в Махачкалу, где проживают ее дочь, внуки и правнуки.

Валентина Оверина Георгиевна

Родилась Валентина Георгиевна 23 февраля 1928 года. В 1944 году Валентину направили работать медицинской сестрой в отделение хирургии эвакуационного госпиталя № 165, базировавшегося в селе Тымовское на северном Сахалине.

— Помню, когда нас привезли на место так называемой службы, то увидела перед входом в медицинское учреждение надпись на табличке: «Эвакогоспиталь №165». Ощущения от смены обстановки у меня были двоякие. Во-первых, условия, конечно, были непростыми, учитывая, что северный Сахалин – край достаточно холодный, зима там длится больше полугода. Во-вторых, я была совсем юной, неопытной девочкой, которая только окончила медицинские курсы. В силу своей неопытности мы вместе с такими же молодыми медсестрами еле поспевали ухаживать за ранеными солдатами и офицерами 2-го Дальневосточного фронта, которых день ото дня становилось больше. Несмотря на это, мы работали не покладая рук, так как прекрасно осознавали, какую боль терпят наши пациенты, да и в глубине души мы таили надежду, что скоро война будет закончена.

Раны мы им перевязывали практически каждый час, кроме того, некоторых из раненых солдат приходилось кормить, так как самостоятельно двигать своими руками они не могли. Необходимо отметить, что единственным лакомством для пациентов был фасолевый суп, который они уплетали за обе щеки.

Несмотря на все трудности, мы продолжали грезить о светлом будущем. Мы искренне верили, что оно ожидает нас впереди, а для этого необходимо было победить в этой ужасной и кровопролитной войне, – отмечает Валентина Георгиевна.

Надежды юных медсестер вскоре сбылись – в мае 1945 года фашистская Германия подписала акт о безоговорочной капитуляции – Советский Союз одержал победу в Великой Отечественной войне. Валентина Георгиевна рассказала, что праздновали эту весть как в советских военных фильмах.

— Мы целовались, обнимались и поздравляли друг друга с долгожданной победой. А нашим раненым солдатам и офицерам в День Победы – 9 мая, приготовили праздничный суп с курицей и домашней лапшой. И даже добавили к этому вкусному блюду компот из абрикосов. И вы знаете, у нас этот факт даже вызвал удивление: откуда вдруг взялось столько еды, когда раньше каждый кусок хлеба был на вес золота, – рассказала ветеран.

Но вскоре для СССР на горизонте назрела новая угроза – неизбежность войны с империалистической Японией, которая не желала отступать с захваченных ранее территорий.

— Когда началась война с японцами, жители близлежащих регионов нашей страны испытывали большой страх, так как бомбардировки шли совсем неподалеку. Грохот разрывающихся бомб слышали и жители северного Сахалина, так как от южной части острова нас отделяло совсем небольшое расстояние. Помнится, что неподалеку от места, где мы проживали, упал один из сбитых японских самолетов.

После окончания войны Валентина Георгиевна осталась работать в медицине, и у нее имеется всего лишь одна запись в трудовой книжке – работа медсестрой.

Работая в госпитале на Сахалине, она вскоре вышла замуж. Однако из-за проблем со здоровьем, учитывая проживание в холодном регионе, Валентина Оверина переехала на постоянное место проживания в солнечный Дагестан.