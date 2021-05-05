ЗАМАНА - В Каспийске и поселке Семендер решаются проблемы с канализацией и электроснабжением

В Каспийске и поселке Семендер решаются проблемы с канализацией и электроснабжением

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05 мая, 2021. Среда 20:52
В Каспийске и поселке Семендер решаются проблемы с канализацией и электроснабжением
Сегодня, 5 мая, Председатель Правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов с выездом на место проверил ход исполнения поручений, данных неделю назад по итогам приёма граждан.
В Каспийске и поселке Семендер решаются проблемы с канализацией и электроснабжением
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С просьбой помочь в замене ветхих опор линий электропередач по улице Ялакская 30 апреля к премьер-министру обратился житель поселка Семендер Абдула Магомедов. Электроснабжение улицы осуществлялось по бесхозяйной линии электропередач, построенной местными жителями. За годы использования самодельной ЛЭП деревянные опоры пришли в негодность, на улице часто отключалось электричество, особенно часто - в непогоду.

Абдулпатах Амирханов поручил в ускоренные сроки провести необходимые работы с подключением сил УЖКХ администрации г.Махачкалы и Министерства по энергетике и ЖКХ РД.

Как рассказывают жители улицы, работы были начаты уже на следующий день. В частности, проведена работа по замене деревянных устаревших опор (столбов) на железобетонные, проведен кабель протяженностью около 300 м, установлены светильники уличного освещения. Кроме того, уже в текущем году в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» здесь будет отремонтирована дорога.

В этот же день Абдулпатах Амирханов выехал на улицу 4-я Школьная в микрорайоне «Южный» в г.Каспийске. Затянувшейся проблемой местных жителей является отсутствие канализации, в то время как как на улице проживает много молодых семей с детьми. Совместно со специалистами администрации г.Каспийск и Минэнерго и ЖКХ РД был определен механизм действий, необходимые работы будут завершены до 20 мая этого года.

Заявители выразили благодарность премьер-министру за оперативное реагирование и решение наболевших проблем.

В свою очередь Абдулпатах Амирханов поблагодарил жителей республики за терпение и инициативность. Премьер-министр отметил, что выездные мероприятия, в том числе по обращениям горожан, будут проводиться Правительством республики регулярно в целях контроля за ходом проводимых работ и окончательным решением каждой отдельно взятой проблемы.

 

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