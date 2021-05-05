В Дагестане проводится работа по легализации самовольно построенных МКД

Во вторник, 4 мая, Первый заместитель Председателя Правительства РД Батыр Эмеев встретился с дольщиками и застройщиком самовольно возведенного 12-ти этажного многоквартирного жилого дома по улице Даниялова, 118/1, начатого в 2015 году и приостановленного более двух лет назад.

В беседе с дольщиками Первый вице-премьер Правительства сообщил, что данный объект обследован ФАУ «Роскапстрой» и признан безопасным, однако, по нему вынесены рекомендации к устранению замечаний.