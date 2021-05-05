В Дагестане проводится работа по легализации самовольно построенных МКД
- Автор Хадижат
- 05 мая, 2021. Среда 14:41
"Ввиду вовлечённости граждан в строительство данного объекта его необходимо не только достроить, но и устранить предписания Роскапстроя", - заявил Батыр Эмеев, обращаясь к застройщику.
Застройщик МКД Магомед Зайнулабидов пообещал, что в течение одного месяца устранит замечания и затем достроит дом.
Напомним, что ранее по обращению руководства республики и по поручению Правительства России Роскапстрой завершил техническое обследование многоквартирных домов в регионе, построенных с нарушением градостроительного законодательства.
Главная задача состояла в выработке механизма легализации таких объектов, так как в большинстве из них уже проживают граждане.
Специалисты Управления выдали рекомендации по приведению домов в соответствие с действующим законодательством.
Правительство Дагестана разработало мероприятия, которые позволили вводить в эксплуатацию эти дома, а жильцам полноценно распоряжаться своим имуществом.
"Отрадно, что наша республика стала пилотной площадкой для выработки механизмов решения проблемы самостроев по результатам технической экспертизы.
Мы будем стремиться, чтобы этот опыт стал успешным, в результате растиражированным на всю страну, так как аналогичные проблемы имеются и в других регионах страны". - заключил Первый зампред дагестанского Правительства.