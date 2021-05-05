ЗАМАНА - В Дагестане проводится работа по легализации самовольно построенных МКД

В Дагестане проводится работа по легализации самовольно построенных МКД

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05 мая, 2021. Среда 14:41
В Дагестане проводится работа по легализации самовольно построенных МКД
Во вторник, 4 мая, Первый заместитель Председателя Правительства РД Батыр Эмеев встретился с дольщиками и застройщиком самовольно возведенного 12-ти этажного многоквартирного жилого дома по улице Даниялова, 118/1, начатого в 2015 году и приостановленного более двух лет назад.
В Дагестане проводится работа по легализации самовольно построенных МКД
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В беседе с дольщиками Первый вице-премьер Правительства сообщил, что данный объект обследован ФАУ «Роскапстрой» и признан безопасным, однако, по нему вынесены рекомендации к устранению замечаний.

"Ввиду вовлечённости граждан в строительство данного объекта его необходимо не только достроить, но и устранить предписания Роскапстроя", - заявил Батыр Эмеев, обращаясь к застройщику.

Застройщик МКД Магомед Зайнулабидов пообещал, что в течение одного месяца устранит замечания и затем достроит дом.

Напомним, что ранее по обращению руководства республики и по поручению Правительства России Роскапстрой завершил техническое обследование многоквартирных домов в регионе, построенных с нарушением градостроительного законодательства.

Главная задача состояла в выработке механизма легализации таких объектов, так как в большинстве из них уже проживают граждане.

Специалисты Управления выдали рекомендации по приведению домов в соответствие с действующим законодательством.

Правительство Дагестана разработало мероприятия, которые позволили вводить в эксплуатацию эти дома, а жильцам полноценно распоряжаться своим имуществом.

"Отрадно, что наша республика  стала пилотной площадкой для выработки механизмов решения проблемы самостроев по результатам технической экспертизы.

Мы будем стремиться, чтобы этот опыт стал успешным, в результате растиражированным на всю страну, так как аналогичные проблемы имеются и в других регионах страны". - заключил Первый зампред дагестанского Правительства.

 

 

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