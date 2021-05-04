Все заявки в обязательном порядке модерируются. Из-за большого объема поступающей информации проверка может занять несколько дней. Чтобы Ваши герои легко прошли этот этап, обратите внимание на правильность заполнения анкеты: в ней не должно быть орфографических ошибок, пропуска букв; фамилия, имя и отчество должны быть написаны с заглавных букв.
Есть требования и к фотографиям, которые будут размещены вместе с данными героев. Обратите внимание, что в личном кабинете есть возможность повернуть или приблизить фотографии, а также воспользоваться сервисом улучшения качества и колоризирования портретов.
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Правила по фото ветерана:
⠀- На фото должен быть изображен ветеран, лицо которого отчетливо видно.
- Если на фото присутствуют другие люди, то должно быть понятно, кто ветеран.
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Правила по фото пользователя:
⠀- На фото должен быть изображен реальный человек, преимущественно не публичная личность, его лицо должно быть отчетливо видно.
- Допускается фото с несколькими людьми, например, с ветераном.
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Не допускается:
- Дизайнерские рамки с данными ветерана вокруг портрета (фото штендера).
- Фото, расположенное боком или вверх ногами.
- Фото, содержащее призывы, хэштеги в виде текста и/или наложенного фона на фотографию.
- Фото документов, различного рода надписи.
- Дублирование фото ветерана в фото пользователя.
- Наличие алкоголя и/или сигарет в кадре.
- Наличие на фото людей в купальниках, с голым торсом или обнаженных.
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Также не стоит отправлять данные одного героя с разных ресурсов – модераторы блокируют дубли.