ЗАМАНА - «Бессмертный полк онлайн»: правила подачи заявок⠀

«Бессмертный полк онлайн»: правила подачи заявок⠀

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04 мая, 2021. Вторник 20:14
«Бессмертный полк онлайн»: правила подачи заявок⠀

Принимайте участие в проекте «Бессмертный полк онлайн»: подайте заявку на сайте проекта 2021.polkrf.ru, через социальные сети ВК и Одноклассники или на сайте «Банк памяти» sber9may.ru.

«Бессмертный полк онлайн»: правила подачи заявок⠀
Информация

Все заявки в обязательном порядке модерируются. Из-за большого объема поступающей информации проверка может занять несколько дней. Чтобы Ваши герои легко прошли этот этап, обратите внимание на правильность заполнения анкеты: в ней не должно быть орфографических ошибок, пропуска букв; фамилия, имя и отчество должны быть написаны с заглавных букв.

Есть требования и к фотографиям, которые будут размещены вместе с данными героев. Обратите внимание, что в личном кабинете есть возможность повернуть или приблизить фотографии, а также воспользоваться сервисом улучшения качества и колоризирования портретов.

Правила по фото ветерана:
⠀- На фото должен быть изображен ветеран, лицо которого отчетливо видно.
- Если на фото присутствуют другие люди, то должно быть понятно, кто ветеран.

Правила по фото пользователя:
⠀- На фото должен быть изображен реальный человек, преимущественно не публичная личность, его лицо должно быть отчетливо видно.
- Допускается фото с несколькими людьми, например, с ветераном.

Не допускается:
- Дизайнерские рамки с данными ветерана вокруг портрета (фото штендера).
- Фото, расположенное боком или вверх ногами.
- Фото, содержащее призывы, хэштеги в виде текста и/или наложенного фона на фотографию.
- Фото документов, различного рода надписи.
- Дублирование фото ветерана в фото пользователя.
- Наличие алкоголя и/или сигарет в кадре.
- Наличие на фото людей в купальниках, с голым торсом или обнаженных.

Также не стоит отправлять данные одного героя с разных ресурсов – модераторы блокируют дубли.

 

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ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
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взяты из открытых источников
 

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