Под руководством Сергея Меликова обсуждена подготовка ко Дню Победы

В преддверии Дня Победы Врио Главы Дагестана Сергей Меликов провел совещание по вопросу подготовки военного парада, приуроченного к этому знаменательному событию.

Предваряя обсуждение, глава региона поздравил собравшихся руководителей с «майскими» праздниками. Вместе с тем Врио Главы РД сообщил, что командующий Каспийской флотилией, вице-адмирал Сергей Пинчук, получив новое назначение, отбывает для дальнейшего прохождения службы в Черноморском флоте ВМФ России.

«На всех должностях Сергей Михайлович добросовестно и крайне ответственно относился к выполнению воинского долга, задач, которые возлагало на него руководство страны, командование ВМФ, Южного военного округа. Каспийская флотилия, базируясь на территории Каспия, неоднократно принимала участие в выполнении задач, сопряженных с защитой нашей Родины, в том числе на дальних рубежах», – констатировал руководитель субъекта.

Выразив сожаление в связи с тем, что в канун важного для всей страны праздника Сергей Пинчук покидает Дагестан, Сергей Меликов отметил, что вице-адмирал имеет должный уровень образования и огромный боевой опыт, которые помогут двигаться по ступенькам военной карьеры. Руководитель республики поблагодарил Сергея Пинчука за службу, пожелал успехов, а также вручил ему высокую награду – орден «За заслуги перед Республикой Дагестан».

Затем были обсуждены вопросы повестки. Так, Председатель Правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов рассказал о функционировании инфраструктуры и объектов обеспечения жизнедеятельности в период праздничных дней. Затем об общественно-политической ситуации на территории республики доложил Руководитель Администрации Главы и Правительства РД Алексей Гасанов. Кроме того, выступил вице-премьер региона Анатолий Карибов, который охарактеризовал санитарно-эпидемиологическую ситуацию и ход прививочной кампании на территории Дагестана.

Непосредственно о подготовке к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов подробно рассказал заместитель Председателя Правительства РД Муслим Телякавов. Было отмечено, что в рамках Всероссийской акции «Сад памяти» будут посажены деревья в память о погибших на фронтах ВОВ. Планируется в общей сложности высадить порядка 90 тыс. саженцев деревьев разных пород.

Также в регионе прошли патриотические акции «Вахта Памяти» и «Диктант Победы». С 28 апреля по 9 мая будет проходить акция «Георгиевская ленточка». Помимо прочего, с 1 по 9 мая проходят другие мероприятия – «Большая перемена», «Парад у дома ветерана», «Письмо Победы», «Окна Победы», «Фронтовые бригады». Как отметил Телякавов, шествие «Бессмертного полка» перенесено на 24 июня.

Основные события традиционно произойдут 9 мая. Ключевое – военный парад в Каспийске. Утром того же дня состоится возложение цветов к Вечному огню у памятника Воину-Освободителю и на аллее Героев Советского Союза в парке имени Ленинского комсомола в Махачкале, а также на Воинском кладбище. По словам зампреда, проведена работа по благоустройству этих и других объектов. Вечером на базе летней эстрады Дагестанской государственной филармонии состоится праздничное театрализованное представление, при этом будут соблюдены все рекомендации регионального Роспотребнадзора. Кульминацией праздничных мероприятий станет концерт на площади имени Ленина столицы региона, который завершится салютом. Телякавов также добавил, что всем ветеранам войны доставят поздравления от Президента РФ и передадут денежные выплаты.

Комментируя, Сергей Меликов призвал собравшихся руководителей принимать активное участие во всех проводимых мероприятиях. С особым трепетом, выразил уверенность Врио Главы РД, нужно относиться к ветеранам. «Осталось всего 48 ветеранов, нужно каждому из них уделить внимание», – заявил глава региона.

В контексте совещания об организации военного парада, посвященного 76-й годовщине Победы, проинформировал первый заместитель командующего Каспийской флотилией, контр-адмирал Николай Якубовский.

«Парад планируется с 10 до 11 часов, к участию привлекаем 1378 человек личного состава, 25 единиц военной техники. Планируется поздравление личного состава войск гарнизона принимающим парад командующим Каспийской флотилией, потом в прямом эфире выступление Верховного Главнокомандующего, Президента РФ Владимира Путина. После этого слово будет предоставлено главе региона, затем прохождение торжественным маршем, праздничные выступления сводного оркестра, выставка военной техники и праздничный салют. 7 мая состоится генеральная репетиция. Проблемных вопросов нет», – доложил он.

Заслушав информацию, Сергей Меликов особое внимание обратил на охранные мероприятия – должна быть обеспечена безопасность всех участников и зрителей парада.

Подводя итоги обсуждения, глава республики отметил, что каждый руководитель должен контролировать работу по своему направлению. Вместе с тем он выделил ключевые пункты: «Первое – предотвращение и ликвидация в случае возникновения ситуаций чрезвычайного характера. Речь идет о природных катаклизмах, техногенных причинах. Оперативное реагирование требуется от каждого вице-премьера, который курирует те или иные направления».

Второе – наблюдается увеличение количества туристов на территории Дагестана. В этой связи Сергей Меликов призвал позаботиться о безопасности на дорогах и туристических объектах.

Приоритетное внимание руководитель региона обратил на праздничное оформление столицы республики и других муниципалитетов. На сегодняшний день, по словам Врио Главы РД, города и районы украшены недостаточно.

«Там, где есть объекты инфраструктуры, должна присутствовать символика. Все должны понимать свою причастность к этому празднику. На объектах сельского хозяйства, туризма, образования, здравоохранения – везде символика должна быть. Транспорт должен быть украшен, в том числе здание аэропорта», – нацелил руководитель республики.

Говоря об ограничениях при просмотре парада, Сергей Меликов добавил: «Я хотел бы привлечь как можно больше людей к участию в параде, но есть приказ военного руководства. А все военные парады проводятся в соответствии с решением Министра обороны РФ. Мы должны понимать, что не можем создавать прецеденты и заражать участников парада. Потому что они с парада идут на боевое дежурство. Поэтому есть ограничения».

Тем не менее, глава региона поручил продумать возможность трансляции парада для тех, кто не сможет увидеть его вживую.