Заместитель председателя Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов и министр сельского хозяйства и продовольствия РД Баттал Батталов выехали в Гергебильский район, где ознакомились с производственным мощностями Кикунинского консервного завода, а также провели совещание по вопросам развития горно-долинного садоводства.

Отметим, что изучить ситуацию с Кикунинским консервным заводом в рамках «Прямого эфира» поручил Врио Главы РД Сергей Меликов. Правительством РД будет выработан комплекс мер, направленный на финансовое оздоровление завода.

Кикунинский консервный завод оснащен современным оборудованием на общую сумму 400 млн рублей. При полной загрузке завод способен производить 2,5 млн условных банок соков и пюре в месяц.

Вице-премьер осмотрел производственные цеха предприятия, находящегося в сложном финансовом положении.

После ознакомления с возможностями предприятия Абдулмуслим Абдулмуслимов провел в здании администрации Гергебильского района совещание, посвященное вопросам развития горно-долинного садоводства и переработки плодовой продукции.

Мероприятие прошло с участием заместителей глав Хунзахского, Унцукульского, Гумбетовского, Шамильского и Гергебильского районов, а также руководителей органов управления АПК муниципалитетов.

В ходе совещания Абдулмуслим Абдулмуслимов сообщил, что площадь под садами в Дагестане достигает 28,8 тыс. га, 21,4 тыс. га из которых – в плодоносящем возрасте.

«В 2020 году в республике было собрано 183 тыс. тонн плодов, более 70 тыс. тонн от этого объема составили косточковые – абрикосы, сливы и другие культуры. Прогноз на текущий год – не меньше. Одних только абрикосов мы планируем собрать около 30-35 тыс. тонн», – рассказал заместитель председателя Правительства РД.

Говоря о переработке плодовой продукции в регионе, он заметил, что эта сфера является проблемной. С учетом того, что именно это направление определено руководством Дагестана как одно из приоритетных, аграрный блок Правительства намерен предпринять все усилия для возрождения консервной промышленности в целом и Кикунинского завода в частности.

«Сегодня мы перерабатываем незначительное количество продукции. Раньше в нашей горной зоне функционировало около 10 перерабатывающих предприятий, теперь основным является Кикунинский консервный завод. На нем установлено самое современное европейское оборудование 4-5 поколений, поэтому мы намерены возродить это предприятие и, вообще, всю консервную промышленность, особенно, в части консервирования плодов. Сергей Алимович Меликов определил это как одно из приоритетных направлений развития АПК», – заявил Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Вице-премьер сообщил, что оборудование на Кикунинском заводе находится в хорошем состоянии, весь технологический процесс на нем можно запустить в течение нескольких дней.

«Но сегодня необходимо принять меры финансового оздоровления предприятия. Мы подготовим доклад, где пропишем путями выхода из сложившейся ситуации. Будем искать правовой механизм запуска завода», – сообщил заместитель председателя Правительства РД.

В ходе совещания Абдулмуслим Абдулмуслимов призвал руководство муниципальных образований горных районов республики проявлять больше инициативы. Без поддержки с их стороны многие начинания невозможно претворить в жизнь.

«Мы вместе с министром сельского хозяйства неоднократно говорили о необходимости установки в разных районах горной части республики так называемых асептических головок, которые позволяют осуществлять первичную переработку плодов. Эти мероприятия также субсидируются государством», – напомнил зампред Правительства региона.

Абдулмуслим Абдулмуслимов рассказал о перспективах развития горно-долинного садоводства и виноградарства в Дагестане. В этой связи он сообщил, что власти планируют субсидировать закладку садов в горной части республики.

«По поручению Правительства республики разрабатывается нормативно-правовая база для субсидирования закладки садов и виноградников в личных подсобных хозяйствах площадью от 5 до 10 соток», – сказал вице-премьер.

При этом он добавил, что сначала в муниципалитетах необходимо разобраться с земельными участками, составить планы развития горно-долинного садоводства с отражением прогнозов и проблем по каждому населенному пункту.

Баттал Батталов также заявил о необходимости определиться каждому из районов со своей специализацией. «Руководству муниципальных образований нужно определить специализацию каждого населенного пункта. Такой подход будет более эффективным. Для этого необходимо разработать соответствующую схему, подготовить пилотные проекты», – призвал руководитель Минсельхозпрода РД.