Социально-трудовые отношения обсудили в Дагестане 1 мая

Открывая работу комиссии, Анатолий Карибов поздравил присутствующих с Днем весны и труда. Он также напомнил, что 10 лет назад в республике был принят закон о социальном партнерстве, когда были заложены основы взаимодействия между исполнительной властью, профсоюзами и бизнесом.

«Многое за десять лет изменилось, но задачи, которые были поставлены в начале, актуальны и сегодня. Прежде всего, это обеспечение достойной заработной платой и снижение уровня бедности», - подчеркнул Карибов.

С основным докладом выступил Председатель Дагестанского республиканского союза организаций профсоюзов Абдула Магомедов, который высказал позицию профсоюзов по актуальным социально-трудовым проблемам.

Он рассказал о деятельности профсоюзов, отметив, что из-за угрозы распространения COVID-19 профсоюзные акции, также как и в прошлом году, в основном проводятся в онлайн-формате.

Далее Магомедов обратил внимание участников на тему увеличения цен на потребительские товары и услуги ЖКХ.

«Индикатором нехватки собственных средств у населения является рост потребительских кредитов, что вкупе с высокими кредитными ставками и низкими душевыми доходами создает кризис неплатежей физических лиц, то есть люди попадают в финансовую кабалу банков» - сказал Председатель Профсоюзов РД.

О принимаемых мерах по снижению уровня бедности и безработицы в регионе доложила министр труда и социального развития Республики Дагестан Изумруд Мугутдинова.

Она отметила, что в соответсвии с задачами, поставленными Президентом РФ по снижению бедности в стране к 2030 году, в Дагестане уровень бедности должен быть снижен до 7,3% (с 14,5 % в 2017 году).

Также Мугутдинова сообщила, что за чертой бедности, чьи доходы не превышали 9 779,8 рублей в 2019 году, находятся около 450 тысяч дагестанцев.

На бедность, по мнению министра труда, в регионе влияют три ключевых фактора и еще один специфический (для нашего региона). Среди них - экономический (инфляция, низкий уровень доходов и безработица); демографический; географический; и особенный для нашего региона фактор – диспропорции заработных плат в сравнении со среднероссийскими показателями.

«Так, если в целом по России, наибольшую долю в доходах людей занимает заработная плата (почти 57,7 %), то в структуре доходов дагестанцев оплата труда составляет лишь 21 % (что говорит о низком уровне заработной платы в республике). Кроме того, её размер неравномерен по отраслям. Самый «дорогой» труд сегодня — в финансовой сфере и госуправлении (42-47 тыс. руб. в месяц). Самый «дешевый» - в сельском хозяйстве, образовании, торговле (от 17 до 22 тыс. рублей). При этом в отраслях с низкой заработной платой занято наибольшее количество работников, что говорит о наличии в республике категории «работающих бедняков», - сказал Мугутдинова.

Решение проблемы министр труда и социального развития видит в уменьшении (на государственном уровне) диспропорции в заработных платах.

«Ситуация с уровнем бедности — это комплексная проблема, требующая совокупных мер со стороны всех органов и уровней власти. По линии Минтруда РД это широкий спектр мер: денежные выплаты (в виде социальных пособий, компенсаций и сертификатов). В 2020 году на эти цели было направлено около 29 млрд рублей, а на этот год в бюджете предварительно заложено 24,6 млрд рублей», - сказала Мугутдинова.

О роли бизнеса в снижении уровня безработицы в Республике Дагестан доложил Президент объединения работодателей РД Дагестанского союза промышленников и предпринимателей Сефер Алиев.

Он сообщил, что малый и средний бизнес в рыночной экономике - это ведущий сектор, определяющий темпы экономического роста, структуру и качество валового национального продукта. Меняющаяся экономическая ситуация требует более эффективного диалога бизнеса‚ власти и общества.

«Важным направлением является ориентация всех органов власти на восприятие в качестве приоритетной задачи максимального, реального, а не декларативного содействия субъектам предпринимательства в развитии бизнеса. Стимулирование большого и малого предпринимательства позволяет относительно быстро создать новые рабочие места. Предполагается, что развиваясь, предприятия будут создавать новые рабочие места, содействуя занятости населения», - отметил Алиев.

Он также рассказал о сотрудничестве Союза с Даглизингфондом, благодаря чему были заключены 54 лизинговые сделки стоимостью имущества в 404,4 млн рублей, выдано 108 микрозаймов на общую сумму 311,1 млн рублей со средней ставкой 2,88%.

В рамках мероприятия было подписано совместное решение Правительства Республики Дагестан, Дагестанского республиканского союза организаций профсоюзов и объединения работодателей Дагестанского союза промышленников и предпринимателей о принятии мер по снижению уровня безработицы, бедности и повышению заработной платы работникам бюджетной сферы региона.