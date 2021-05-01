Абдулпатах Амирханов провёл приём граждан в Общественной приемной Президента Российской Федерации Владимира Путина в Махачкале

Первым на приём по вопросу ремонта дороги и прокладки канализационной системы по улице 4-я Школьная в микрорайоне «Южный» от имени инициативной группы обратился житель Каспийска. Заявитель рассказал, что в дождливое время дорогу размывает, передвигаться по ней бывает сложно. Усугубляется положение отсутствием канализации, в то время как на улице проживает много молодых семей с детьми.

Абдулпатах Амирханов заверил заявителя, что до конца мая вопрос с прокладкой труб канализации на улице будет решен. Что касается вопроса ремонта дороги, он передан для решения Администрации Каспийска, ожидается, ремонтные работы будут профинансированы из муниципального бюджета.

С просьбой установить трансформатор по ул. Гранитная на прием обратился махачкалинец. Электроснабжение улицы осуществляется от бесхозяйного трансформаторного пункта, который приобрели жители микрорайона. Как сообщил глава г.Махачкала Салман Дадаев, для качественного электроснабжения микрорайона необходимо установить комплектную трансформаторную подстанцию с трансформатором мощностью 630 киловольт-ампер и заменить электропровода на новые с соответствующим сечением. Администрация Махачкалы, как заверил глава города, в текущем году реализует необходимые мероприятия для решения вопроса.

Абдулпатах Амирханов обещал заявителю приехать на место и ознакомиться с ситуацией лично.

По вопросу замены деревянных опор линий электропередач на железобетонные по улице Ялакская к премьер-министру обратился житель поселка Семендер. Электроснабжение улицы осуществляется по бесхозяйной линии электропередач, построенной местными жителями. За годы использования самодельной ЛЭП деревянные опоры пришли в негодность.

Абдулпатах Амирханов взял решение данного вопроса под личную ответственность и заверил, что работы по замене опор будут проведены до конца мая.

Следующее обращение касалось содействия в благоустройстве улицы Газопроводная г. Махачкалы. По итогам рассмотрения принято решение, что данная улица будет включена программу «Безопасные и качественные дороги» на 2022 год.

Житель общежития №1 по улице Пржевальского, 38 обратился с просьбой оказать содействие в передаче общежития в муниципальную собственность города Махачкалы для дальнейшей его приватизации жильцами. Данный объект принадлежит ГБПОУ Республики Дагестан «Колледж строительства и дизайна» на праве оперативного управления. Более 30 лет здесь живут сотрудники общежития, на каждого из них, как рассказал заявитель, открыты лицевые счета по услугам ЖКХ. Своими силами жильцы провели газ, провели канализацию. Передача объекта позволит жильцам владеть своими жилыми помещениями на праве собственности.

Председатель Правительства РД отметил, что со стороны Минобрнауки РД, Минимущества РД и администрации города нет причин для отказа в данном вопросе, в текущем году профильные структуры проведут необходимые мероприятия.