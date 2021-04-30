ЗАМАНА - Продлен прием заявок на предоставление субсидий по госпрограмме «Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан»

Продлен прием заявок на предоставление субсидий по госпрограмме «Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан»

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30 апреля, 2021. Пятница 15:36
Продлен прием заявок на предоставление субсидий по госпрограмме «Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан»

Минэкономразвития РД продлевает прием заявок на предоставление субсидий в рамках реализации государственной программы «Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан». Подать документы теперь можно до 31 мая. 

Продлен прием заявок на предоставление субсидий по госпрограмме «Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан»
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Субсидии предусмотрены для возмещения части затрат на приобретение оборудования по производству промышленной продукции, на приобретение оборудования по производству пищевой продукции и напитков, на строительство теплиц, на строительство оптово-логистических центров хранения продукции (овощехранилище, фруктохранилище), а также на приобретение малогабаритной сельскохозяйственной техники личным подсобным хозяйствам.

Поддержка оказывается предпринимателям, зарегистрированным и осуществляющим хозяйственную деятельность в горных территориях республики на протяжении последних трех лет. 

Также в рамках госпрограммы предусмотрены единовременные выплаты для жителей равнинной части республики, желающим осуществлять деятельность в горных территориях республики по специальностям ветеринара, агронома, зоотехника или механизатора сельского хозяйства.

Заявки принимаются в МФЦ и Минэкономразвития РД (г. Махачкала, ул. Абубакарова, 67).

Подробнее об условиях и перечне необходимых документов на сайте ведомства здесь.

 

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