Продлен прием заявок на предоставление субсидий по госпрограмме «Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан»

Минэкономразвития РД продлевает прием заявок на предоставление субсидий в рамках реализации государственной программы «Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан». Подать документы теперь можно до 31 мая.

Субсидии предусмотрены для возмещения части затрат на приобретение оборудования по производству промышленной продукции, на приобретение оборудования по производству пищевой продукции и напитков, на строительство теплиц, на строительство оптово-логистических центров хранения продукции (овощехранилище, фруктохранилище), а также на приобретение малогабаритной сельскохозяйственной техники личным подсобным хозяйствам.

Поддержка оказывается предпринимателям, зарегистрированным и осуществляющим хозяйственную деятельность в горных территориях республики на протяжении последних трех лет.

Также в рамках госпрограммы предусмотрены единовременные выплаты для жителей равнинной части республики, желающим осуществлять деятельность в горных территориях республики по специальностям ветеринара, агронома, зоотехника или механизатора сельского хозяйства.

Заявки принимаются в МФЦ и Минэкономразвития РД (г. Махачкала, ул. Абубакарова, 67).

Подробнее об условиях и перечне необходимых документов на сайте ведомства здесь.