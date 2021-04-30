Субсидии предусмотрены для возмещения части затрат на приобретение оборудования по производству промышленной продукции, на приобретение оборудования по производству пищевой продукции и напитков, на строительство теплиц, на строительство оптово-логистических центров хранения продукции (овощехранилище, фруктохранилище), а также на приобретение малогабаритной сельскохозяйственной техники личным подсобным хозяйствам.
Поддержка оказывается предпринимателям, зарегистрированным и осуществляющим хозяйственную деятельность в горных территориях республики на протяжении последних трех лет.
Также в рамках госпрограммы предусмотрены единовременные выплаты для жителей равнинной части республики, желающим осуществлять деятельность в горных территориях республики по специальностям ветеринара, агронома, зоотехника или механизатора сельского хозяйства.
Заявки принимаются в МФЦ и Минэкономразвития РД (г. Махачкала, ул. Абубакарова, 67).
Подробнее об условиях и перечне необходимых документов на сайте ведомства здесь.