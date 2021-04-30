Сергей Меликов: «От состояния транспортной сферы напрямую зависит социальное самочувствие жителей Дагестана»

В мероприятии приняли участие Первый заместитель Председателя Правительства РД Батыр Эмеев, мэр Махачкалы Салман Дадаев, руководители других муниципальных образований региона, профильных министерств и ведомств, ряда транспортных организаций.

Проблема транспортного обеспечения и логистики – одна из актуальных на сегодняшний день в регионе. По словам руководителя субъекта, транспортная отрасль имеет ключевое значение для социально-экономического развития Дагестана.

Для Дагестана, как и в целом для страны, высказал мнение Сергей Меликов, развитие транспортной составляющей имеет еще и важное стратегическое значение. Особенно это актуально в связи с передислокацией Каспийской флотилии в республику, а также с увеличившимся в последние годы грузооборотом и пассажиропотоком между странами и регионами.

В этой связи, считает глава республики, непозволительно оставлять на периферии внимания вопросы транспортной отрасли.

«В этом отношении потенциал республики – огромен. Дагестан является одним из немногих регионов России, где получили развитие практически все виды транспорта: железнодорожный, автомобильный, морской, воздушный, трубопроводный. При посещении республики премьер-министром страны отдельное внимание было уделено именно транспортной инфраструктуре, развитие отрасли рассматривалось также на заседаниях комитетов Совета Федерации», – отметил Меликов.

Говоря о транспорте, дорожном хозяйстве, глава республики акцент сделал не только на тот факт, что это отрасль, где работает более 70 тыс. человек, и что ее развитие окажет стимулирующее влияние на рост туристического потока, повышение конкурентоспособности дагестанских производителей, но и призвал всех ответственных осознать, что от состояния данной сферы напрямую и ежедневно зависит социальное самочувствие жителей.

Глава республики, ссылаясь на данные соцопроса, подчеркнул, что большинство жителей региона именно развитие транспортной системы и строительства дорог ставят на первое место в числе факторов, необходимых для развития Дагестана в целом.

При этом Сергей Меликов констатировал, что проведенный анализ показывает достаточно динамичное развитие транспортной сферы в Дагестане. Если не учитывать ковидный период, все последние годы можно говорить о росте показателей перевозки грузов и пассажиров автомобильным транспортом. В этой части глава региона отметил роль профильного министерства и лично его руководителя Ширухана Гаджимурадова: по нескольким нацпроектам, касающимся развития транспортной и дорожной сети, Дагестан получил достаточно большие средства из федерального бюджета, при этом освоение денег со стороны министерства достаточно высокое.

Хорошую динамику, добавил глава республики, демонстрировал и аэропорт Махачкалы, средний годовой прирост пассажиропотока которого за последние пять лет составляет около 20%, включая ковидный период.

«То, что Дагестан вправе сегодня развиваться как авиационный хаб, находящийся достаточно далеко от других авиамаршрутов, – это тоже говорит о серьезном отношении к отрасли», – сказал Сергей Меликов.

Касаясь государственной поддержки дорожного хозяйства, руководитель субъекта отметил выделение значительных средств на мероприятия в данном направлении. В Дагестане в прошлом году на эти цели было предусмотрено 13 млрд руб., в том числе финансирование из федерального бюджета – более 2 млрд руб. Это позволило ввести в эксплуатацию строительством и реконструкцией свыше 130 км дорог и 8 мостов, отремонтировать 709 км дорог и 12 мостов.

Однако не обошел стороной глава региона и проблемы, в том числе связанные с неполным освоением средств, ярким примером которого является ситуация с реконструкцией проспекта им. Имама Шамиля в Махачкале, качеством строительства и ремонта дорог, мостов. В связи с чем Сергей Меликов обратился к мэру столицы, акцентировав его внимание на низкое освоение средств по заключенным контрактам.

«В текущем году мы должны сделать все необходимое, чтобы обеспечить эффективное использование финансовых ресурсов», – подчеркнул Меликов.

Продолжив тему, руководитель субъекта напомнил участникам совещания, что состояние автодорог продолжает оставаться одной из наиболее частых тем обращений граждан на имя руководства республики.

Как пример, глава региона привел ситуацию в посетившем недавно с рабочей поездкой южном Дагестане, где ровное асфальтированное полотно в горном районе вдруг заканчивается и начинается грунтовка в 6-8 км, а затем снова асфальт. Сергей Меликов нацелил коллег на эффективную и, что самое важное, комплексную работу в данном направлении, которая исключит коррупционные риски.

Глава республики констатировал, что задача по соединению всех районных центров со столицей республики дорогами с асфальтобетонным покрытием не решена в полной мере. Более 27% эксплуатируемых мостовых сооружений на автодорогах требуют реконструкции. Лишь 43% дорог имеют усовершенствованное покрытие: по этому показателю республика занимает последнее место в СКФО и одно из последних в России.

Оценка ситуации, подчеркнул Меликов, может быть дополнена объективной статистикой: за прошлый год на региональных дорогах число погибших в ДТП выросло более чем на 15%.

Отдельно остановился руководитель субъекта на ситуации с общественным транспортом, качество услуг которого также вызывает множество нареканий. В первую очередь это касается городского транспорта, состояние которого очевидно отстает от современных требований. Прежде всего, такая оценка была дана столице.

«У нас в столице 85% пассажирских перевозок осуществляют маршрутные такси. Такого уже нигде нет. Во всех крупных городах широко используются современные низкопольные автобусы. Надо обращать внимание на качество и безопасность перевозок. То же самое относится и междугороднему транспортному сообщению», – отметил Меликов.

Вопросы сегодня вызывает также роль в экономическом развитии республики Махачкалинского морского торгового порта и железной дороги, которые, по мнению главы региона, потенциально способны превратиться в настоящие драйверы роста.

Морской порт, отметил глава субъекта, является имуществом федеральным, и по нему принято решение о включении его в план приватизации.

Завершая, Сергей Меликов напомнил, что 21 апреля, выступая с Посланием Федеральному Собранию, Президент России Владимир Путин в числе приоритетных направлений для государственной поддержки прямо указал на транспорт: были названы строительство автодорог, обходов городов, обновление систем общественного транспорта.

«Учитывая те возможности, которые может обрести Дагестан при использовании инфраструктурных кредитов, других ресурсов, нам необходимо продумать комплекс мер, которые в совокупности смогут придать импульс экономике, повысить благосостояние и качество жизни жителей республики», – заключил Врио Главы РД. Подробно об итогах работы транспортной и дорожной отрасли в 2020 году и планах на текущий рассказал врио министра транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Ширухан Гаджимурадов. Авиаперевозки По словам врио министра, пиковый рост количества обслуженных пассажиров в аэропорту Махачкалы был в 2019 году и составлял около 1,6 млн человек. В 2020 году в связи с пандемией этот показатель снизился на 200 тыс. пассажиров. В этом году в этой сфере идет хорошая динамика. «В прошлом году нам при поддержке Минтранса России удалось решить вопрос финансирования обустройства нового международного воздушного пункта пропуска за счет средств федерального бюджета – всего 324 млн рублей. В настоящее время идет активная работа инвестора по завершению строительства нового терминала. При этом главной проблемой является вопрос II-й очереди реконструкции аэропорта – это взлетно-посадочная полоса и все сопутствующие инфраструктурные объекты», – обозначил он. Морские перевозки Ширухан Гаджимурадов сообщил, что грузооборот Махачкалинского морского торгового порта составляет более 50% от общего грузооборота 14-ти российских портов Каспийского бассейна. Как отмечалось, порт за 2020 год переработал около 4,7 млн тонн грузов, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Перевалка только наливных грузов в 2020 году выросла на 4% и составила 4,3 млн тонн. Глава Минтранса РД отметил, что по темпам роста это лучшие показатели среди всех портов России, и по итогам за 2020 год Оргкомитет международного экономического рейтинга «Лига лучших предприятий России» присудила порту национальный сертификат «Предприятие года России», а его генеральный директор награжден именным сертификатом «Руководитель года России».

При этом среди задач на ближайшую перспективу Гаджимурадов обозначил: открытие автомобильного и железнодорожного паромного сообщения с Туркменией, а также создание инфраструктуры для круизного судоходства с возможным использованием инфраструктурных кредитов, о которых говорил Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию. Кроме того, существует проблема незавершенного строительства международного пункта пропуска, который готов на 95%. Над решением этих вопросов ведомство совместно с руководством порта сегодня работает. Железнодорожные перевозки Врио министра транспорта и дорожного хозяйства отметил, что по территории республики проходят транзитные железнодорожные маршруты: «Ростов – Баку», «Москва – Баку». Кроме того, перевозки пассажиров осуществляются поездами дальнего следования, а также есть ряд маршрутов в пригородном сообщении. В настоящее время прорабатывается вопрос дополнения еще двумя парами электричек маршрута «Махачкала – Дербент».

На указанные цели ежегодно из республиканского бюджета выделяется 60 млн рублей. Это выпадающие доходы пассажирской компании РЖД для поддержания социальных и льготных тарифов. Это, добавил докладчик, дало положительный эффект в период пандемии. Более того, несмотря на пандемию, в этой сфере пассажиропоток увеличился на 32% и составил 1 млн пассажиров. В дальнем сообщении в 2020 году перевезено 297 тыс. пассажиров, рост по сравнению с 2019 годом – 8%.

Не обошел вниманием руководитель ведомства и проблемные вопросы в этой части: несоответствие большинства платформ на пригородных станциях для безопасной посадки и высадки пассажиров; необходимость реконструкции Махачкалинского пассажирского железнодорожного вокзала в соответствии с Соглашением между Дагестаном и РЖД, подписанным на Сочинском инвестиционном форуме в 2019 году. Другие вопросы – строительство нового международного железнодорожного пункта пропуска «Самур-II» и возобновление движения поездов в ночное время.

Комментируя последний пункт, Сергей Меликов поручил первому вице-премьеру региона Батыру Эмееву и вице-премьеру Рамазану Джафарову вынести этот вопрос для обсуждения на очередном заседании аппарата Национального антитеррористического комитета и дать предложения по возобновлению ночных перевозок. Врио министра отметил, что все предъявленные правоохранительными органами требования выполнены. Автомобильный транспорт Подчеркнув, что это самый востребованный и населением, и малым и средним бизнесом вид транспорта, Ширухан Гаджимурадов констатировал, что в республике всего на межмуниципальных автобусных перевозках работает 91 перевозчик, в том числе 56 индивидуальных предпринимателей и 35 юридических лиц, из которых 8 – государственных и муниципальных предприятий. Установлено 466 межмуниципальных маршрутов, при этом количество задействованных транспортных средств составляет около 3 тысяч единиц.

«Основными проблемами в этой сфере перевозок являются недостаточное количество нового подвижного состава, а также автобусов для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями, отсутствие единой Ассоциации автомобильных пассажирских перевозчиков, которая бы во взаимодействии с органами исполнительной власти республики, муниципальными органами власти, контрольно-надзорными органами решала вопросы защиты интересов пассажиров и перевозчиков», – сказал выступающий. В продолжение темы он напомнил, что в 2020 году по решению мэра Москвы республике безвозмездно передано 20 автобусов большой вместимости для работы на магистральных маршрутах Махачкалы и между Каспийском и Махачкалой. Также по поручению руководителя региона приобретено 11 автобусов, адаптированных для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

Нашла поддержку у ответственных ведомств и перевозчиков идея создания Ассоциации пассажирских перевозчиков Дагестана. В настоящее время определены учредители и проводятся организационные мероприятия. Дорожное хозяйство Развитие и эксплуатация региональной сети автодорог, как сообщил врио министра, осуществляется в рамках госпрограммы РД «Развитие автомобильных дорог республиканского, межмуниципального и местного значения Республики Дагестан». В нее интегрированы мероприятия и по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги», и по соединению районных центров асфальтом, и по строительству и реконструкции региональной и межмуниципальной сети автодорог, и по содержанию и ремонту дорог, и субсидии муниципалитетам на ремонт уличной сети.

В рамках реализации регионального проекта нацпроекта «Дорожная сеть» в 2020 году приведено в нормативное состояние 88,2 км автодорог, в том числе 56 км автодорог улично-дорожной сети г. Махачкалы. По соответствию улично-дорожной сети агломерации установленный показатель в процентах регион третий год выполняет. А это – один из критериев оценки эффективности деятельности глав регионов.

Если коротко подвести итог прошлого года, то удалось: по трём разделам госпрограммы с федеральным финансированием обеспечить 100% выполнение; соединить асфальтом административный центр Кулинского района с с. Вачи; ввести 21 объект на туристических маршрутах; сохранить результаты предыдущего года по объемам строительства и ремонта; без сбоев отработать с муниципалитетами программу субсидий на ремонт улиц; нарастить прорывную динамику предыдущего года по экономии на госзакупках.

Обозначая задачи на этот год, Гаджимурадов отметил: «Всего в 2021 году предстоит построить, реконструировать и отремонтировать 674 км участков автодорог. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в текущем году планируется завершение реконструкции пригородного трёхкилометрового участка по поселку Ленинкент. Также предстоит ремонт участков опорной сети автодорог регионального значения общей протяженностью 48 км. В мае этого года на 96 улицах Махачкалы начнутся ремонтные работы. К концу октября планируется ввести в эксплуатацию 59 км дорог уличной сети. Также на 65 объектах предусмотрены работы по организации дорожного движения». О перспективах развития воздушного сообщения в регионе рассказал генеральный директор АО «Аэропорт Махачкала» Арсен Пирмагомедов.

По его словам, в последние годы показатели развития авиасообщения республики достаточно высоки, и в этом году также отмечается положительная динамика.

Более того, региональный аэропорт включается в совместную с Минтуризмом реализацию новой программы по субсидированию чартерных авиаперевозок организованных туристических групп.

На сегодня перелеты осуществляются по таким направлениям, как Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону. Развитие межрегиональной маршрутной сети в обход перегруженного Московского авиационного узла является важной задачей для аэропорта Махачкалы, в связи с чем за последнее время удалось проработать и открыть ряд востребованных региональных направлений в такие города, как Ставрополь, Новосибирск, Уфа, Минеральные Воды, Нижневартовск и Новый Уренгой. На стадии проработки открытие регулярного авиасообщения с Волгоградом, Саратовом, Астраханью.

«Хотелось бы выразить благодарность руководству республики, которое поддерживает нас в части субсидирования этих авианаправлений в рамках федеральной программы. В свою очередь аэропорт на все новые направления дает скидки гражданам», – сообщил Пирмагомедов.

Что касается международного направления, то на сегодняшний день авиасообщение с Турецкой Республикой приостановлено, выполняются только ввозные рейсы. Вместе с тем в мае текущего года планируется восстановить регулярное авиасообщение между Дагестаном и Объединенными Арабскими Эмиратами. «Уже есть разрешение от двух авиакомпаний — «Fly Dubai» и «Ютэйр». Первая будет выполнять рейсы в город Дубай, вторая — в город Шарджа. В перспективе – после снятия ограничений в связи с пандемией коронавируса – восстановление регулярного авиасообщения с Турцией, в города Стамбул, Анталья, Даламан», – сказал директор аэропорта.

По его словам, также получены предварительные разрешения на новое направление – в город Баку. Проработан также вопрос с Исламской Республикой Иран, в работе такие направления, как Киргизия, Израиль и Китай.

При этом основным фактором, сдерживающим в настоящее время развитие авиационных перевозок в республике, является низкая пропускная способность аэродромной инфраструктуры, что делает аэропорт, по словам Пирмагомедова, неконкурентоспособным.

На сегодня, АО «Аэропорт Махачкала» совместно с ФГУП «Администрацией гражданских аэропортов (аэродромов)» прорабатывает вопросы, касающиеся реализации второго этапа реконструкции аэродрома, предусматривающего увеличение прочностных показателей взлётно-посадочной полосы и позволяющего аэродрому осуществлять приём практически всех типов воздушных судов.

«Мы уже неоднократно говорили об этом. Думаю, что наш самый перспективный путь движения вперед в данном случае заключается в консолидации усилий с Министерством обороны РФ. Мы рассматриваем этот аэропорт в том числе и как аэродром совместного базирования», – прокомментировал глава региона.

В свою очередь об итогах работы РЖД в Дагестане рассказал заместитель начальника Северо-Кавказской железной дороги Захар Адамов.

«Несмотря на сложный период, связанный с COVID-19, мы добились прироста перевозки пассажиров на 32%. Все благодаря взаимодействию с Минтрансом РД. Когда по всем субъектам отменяли пригородные поезда, в Дагестане было принято решение сохранить их, поэтому мы получили такой прирост», – рассказал Адамов.

Сегодня при необходимости имеется возможность запустить дополнительные поезда на участках: «Махачкала – Дербент», «Махачкала – Хасавюрт». Вместе с тем, подчеркнул докладчик, еще остаются поезда, которые до сих пор не возобновили движение. Также Адамов рассказал о реализации в 2020 году инвестиционной программы объемом финансирования в 1 млрд рублей. Эти средства были направлены на обновление инфраструктуры: капитальный ремонт путей и модернизацию технических средств. На 2021 год инвестиционная программа составляет 1 млрд 300 млн рублей. Часть средств направят на обеспечение транспортной безопасности участка «Махачкала – Дербент». Работы начнутся со второго полугодия текущего года.

Продолжая, Адамов обозначил проблемы, с которыми сталкивается железнодорожный транспорт. Речь о безопасности движения на переездах: «В 2020 году было допущено 6 транспортных происшествий. В 2020 году мы три переезда взяли под фото- видеофиксацию, 4 переезда – в 2021 году. Мы все эти проблемы решаем в плановом порядке». Также докладчик обозначил факт нарушения правил безопасности движения поездов по причине выхода крупнорогатого скота на железную дорогу. 119 случаев наездов на скот зафиксировано и более 200 случаев – предотвращения этих наездов.

Выслушав доклад, Сергей Меликов поручил главам районов и городов, по территории которых проходит железная дорога, решить проблему с выходом скота. Руководитель региона заявил, что с 1 мая каждый случай будет фиксироваться и будут приниматься меры в отношении руководителей муниципалитетов. Мэр Махачкалы Салман Дадаев доложил, что в столице республики в настоящее время функционирует 67 регулярных маршрутов, представленных тремя видами транспорта: троллейбусы, автобусы большой и малой вместимости. Основная часть транспорта – автобусы малой вместимости, они работают по 62 маршрутам. Максимальное количество транспорта - 2100 единиц, средний пассажиропоток составляет 115 млн человек в год, из них 2,8 млн приходится на троллейбусы, 3 млн – на автобусы, остальные – на маршрутное такси.

«Привлечение частного транспорта является вынужденной мерой ввиду отсутствия муниципального парка. В свою очередь имеющиеся в распоряжении муниципалитета троллейбусы изношены более чем на 90%», – рассказал Дадаев.

Также он сообщил, что в столице была введена система безналичной оплаты проезда. Так, стоимость проезда на троллейбусе составляет 15 рублей при наличной оплате и 13 рублей при безналичной. Эта работа, по словам мэра, будет продолжена в отношении маршрутных такси.

Говоря о существующих проблемах в плане качества общественного транспорта, Дадаев выделил несколько аспектов: недостаточно развитые магистральные виды перевозок, изношенность парка подвижного состава, отсутствие единого центра диспетчерской службы, недостаточно развитая транспортная инфраструктура.

В рамках совещания также выступил гендиректор АО «Третий парк» Кирилл Дьяковский, который рассказал о текущем состоянии коммерческого пассажирского транспорта Махачкалы. Он отметил, что за три года работы в Дагестане компания генерирует убыток. Выйти же на необходимый уровень поступления средств мешает недостаточный пассажиропоток на маршрутах. Но и повышение тарифа на проезд, который позволит полностью соблюдать все правила и нормы, тоже не выход из ситуации, так как платежеспособность населения невысокая.

О развитии интеллектуальной транспортной системы рассказал гендиректор АО «Урбантех» Андрей Денисенков, который отметил, что у компании есть опыт по расширению функционала уже имеющейся аппаратуры фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Так, кроме выявления административных нарушений сканер можно использовать для инцидент-менеджмента. «Кроме того, можно настроить камеры, чтобы они выявляли еще и оборот строительного мусора, в Московской области мы таким образом решаем экологические задачи. Компания также построила аналитический модуль, который с одной стороны анализирует ДТП, а с другой – прогнозирует, какие очаги аварийности будут формироваться в соответствии с происходящими изменениями в улично-дорожной сети. У нас хорошие результаты, в Московской области за три года была снижена смертность на 30%», – подчеркнул Андрей Денисенков.

Комментируя выступление мэра Махачкалы, руководитель республики расставил приоритеты в работе по городу: «Здесь надо начинать не с искусственного интеллекта, а с элементарных вещей: определить правила парковки, движения по основным магистралям, а также движения общественного транспорта и пешеходов. Обратите внимание на то, как паркуется общественный транспорт: с риском для жизни пассажиров и пешеходов, как выглядят остановки, которых, в общем-то, и нет вовсе. Все вопросы, касающиеся развития транспортной инфраструктуры Махачкалы, возьмите, пожалуйста, на контроль», – обратился к столичному градоначальнику Сергей Меликов, поручив кураторство по данному вопросу Первому вице-премьеру Батыру Эмееву.

Вместе с тем, останавливаясь на проблемных темах, Сергей Меликов дал ряд поручений. В числе прочих речь шла о благоустройстве прилегающей к аэропорту территории. Оставляет желать лучшего и состояние морского порта, при том, что он обеспечивает сегодня довольно большой объем перевозок. Отдельным блоком необходимо решать вопросы федеральной дорожной сети.

«В конце июня мы запланируем совещание, на котором определим задачи по развитию транспорта на второе полугодие 2021 года и на 2022-2023 годы с учетом того, что нам предстоит принимать бюджет. Транспорт – это, прежде всего, безопасность людей, на втором месте – комфортные условия, ну и, конечно же, это лицо республики, претендующей на роль туристического лидера», – дал установку Врио Главы Дагестана.