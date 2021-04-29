ЗАМАНА - Путин предложил ввести новые социальные выплаты

Путин предложил ввести новые социальные выплаты

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29 апреля, 2021. Четверг 16:41
Путин предложил ввести новые социальные выплаты

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию предложил ввести новые социальные выплаты.

Путин предложил ввести новые социальные выплаты
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Глава государства поручил правительству к июлю выстроить целостную систему поддержки семей с детьми. Так, с 1 июля будет введена выплата на детей в возрасте от 8 до 16 лет, воспитание которых проходит в неполных семьях. Размер выплаты в среднем составит 5 650 рублей в месяц.

«Нужно отдельно поддержать те семьи, где мама или папа в одиночку воспитывают ребенка, и в свидетельстве о рождении... Ну, извините, что говорю о таких бытовых вещах, но это то, чем люди живут. И в свидетельстве о рождении не указан один из родителей, либо родители разведены и один из них имеет право на алименты», - отметил российский лидер.

Кроме того, новые социальные выплаты относятся к беременным женщинам, которые оказались в тяжелом материальном положении - в среднем 6 350 рублей в месяц после 6 недели беременности.

«Очень важно, чтобы будущая мама получали поддержку со стороны государства, общества, чтобы она сохранила ребенка и была уверена, что ей помогут вырастить малыша, поставить его на ноги», - заявил президент РФ.

Также Путин предложил выплатить по 10 тысяч рублей семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками.

«Рынок труда и реальные располагаемые доходы граждан обязательно будут восстановлены, и мы дальше пойдем, но этого еще не произошло, и в этой связи предлагаю провести еще одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста, а именно по 10 тыс. рублей на всех школьников. И более того, распространить эту меру на будущих первоклашек, на ребят, которые в этом году только пойдут учиться», - сказал он.

Как отметил российский лидер, выплату проведут в середине августа, чтобы у родителей была возможность собрать ребенка в школу

 

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