Заседание Комиссии по повышению эффективности управления и распоряжения земельными участками, находящимися в собственности Республики Дагестан, состоялось сегодня, 28 апреля, под руководством Председателя Правительства РД Абдулпатаха Амирханова.

Напомним, Комиссия создана в соответствии с распоряжением Главы РД в конце ноября прошлого года для проведения анализа эффективности управления и распоряжения земельными участками, находящимися в собственности республики.

На повестку дня было вынесено 23 материала, в том числе об изменении категории земель, о предоставлении земельных участков в аренду без проведения торгов, о переводе земельных участков из республиканской в муниципальную собственность.

Члены Комиссии заслушали и обсудили информацию по каждому вопросу.

Так, ряд участков переведены из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения, в том числе: участок площадью 426 тыс. 734 кв. м в Карабудахкентском районе в целях реализации проекта «Расширение и реконструкция (2-я очередь) канализации г. Махачкалы»; участок площадью 180 тыс. кв. м в Ахтынском районе в целях строительства малой гидроэлектростанции во исполнение перечня поручений по вопросам реализации проектов в области возобновляемой энергетики «Самурский энергетический кластер» и «Строительство солнечных электростанций в Республике Дагестан».

Положительное решение по изменению категории земель также принято в отношении земельного участка площадью 15 тыс. 287 кв. м в Хасавюртовском районе в целях строительства здания Межрайонного регистрационного экзаменационного отделения ГИБДД МВД по РД, а также трёх земельных участков в Магарамкентском районе в целях размещения отделений (пограничных застав) Пограничного Управления и размещения объектов пограничной инфраструктуры.

Комиссией предварительно согласовано предоставление ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» земельного участка на праве безвозмездного пользования без проведения торгов площадью 2,5 тыс. кв. м в целях проектирования и строительства поликлиники в селе Хучни Табасаранского района. Аналогичное решение принято в отношении земельного участка, предназначенного для проектирования и строительства объекта водоснабжения в селе Куштиль Хивского района.

Неподдержанные вопросы направлены на дополнительный анализ и проработку.

В работе Комиссии приняли участие заместитель Председателя Правительства РД Манвел Мажонц, врио руководителя ТУ Росимущества Умахан Абакаров, председатель Комитета Народного Собрания РД по аграрной политике и природопользованию Асият Алиева, глава г.Махачкалы Салман Дадаев, главы министерств и ведомств.