Сергей Меликов в прямом эфире ответил на вопросы дагестанцев

Кроме того, во время прямого эфира можно было дозвониться и лично задать вопрос руководителю республики. Трансляция проходила на каналах РГВК «Дагестан», ГТРК «Дагестан» и в социальных сетях. На связи со студией были также руководители органов исполнительной и муниципальной власти Дагестана.

Сергей Меликов, прежде чем перейти к ответам на отдельные вопросы, касавшиеся актуальных для региона тем, подвел итоги недавней поездки в южный Дагестан, где в течение трех дней не только посещал социально значимые объекты, но и встречался с жителями муниципалитетов.

«Безусловно, поездка в южный Дагестан приблизила меня к проблемам. Диалог на земле помог более детально вникнуть в те вопросы, которыми в течение полугода мы занимаемся, проводим анализ для того, чтобы выработать определенные направления нашей работы по дальнейшему развитию Дагестана и определению основных параметров социально-экономического развития, которые направлены на повышение качества жизни людей. Мы регулярно встречались с главами муниципальных образований, а теперь посмотрели, что у нас реально происходит в районах, насколько соответствует информация, получаемая от глав муниципалитетов, той действительности, которую мы увидели своими глазами», – подчеркнул глава региона и сообщил о намерении уже в мае побывать в горных районах Дагестана. Далее в рабочей повестке руководителя субъекта – посещение северных районов республики.

«Хотелось бы уже в первом полугодии посетить все районы и города Дагестана. В течение лета, до того момента, когда состоится реализация наших бюджетных программ, мы должны определиться, куда и какие усилия сосредоточить в части бюджетного планирования и принятия необходимых решений на 2022 год по реализации ставящихся задач. А они формируются, в том числе основываясь на пожеланиях нашего населения. Сегодняшний прямой эфир, думаю, также позволит вникнуть в те вопросы, которые волнуют сегодня дагестанцев», – сказал, предваряя диалог, Сергей Меликов.

Первый звонок, поступивший в студию, касался устройства ребенка в детский сад.

Жительница махачкалинского поселка Семендер обратила внимание главы региона на проблему очередности в дошкольные учреждения: «Моему ребенку скоро 4 года. Как только дочка родилась, мы своевременно встали в электронную очередь в надежде, что по достижении трех лет ребенок пойдет в садик. Но, к сожалению, мы пока приглашения в детский сад не получили и трудно сказать, как скоро это произойдет. Причина - отсутствие мест в детских садах. Такое впечатление, что очередь вообще не двигается. Более того, насколько мне известно, в настоящее время группы все переполнены, вместо положенных 20-25 человек в садах по 35 человек».

Как отметил Сергей Меликов, озвученная проблема – системная, касающаяся не только Махачкалы, но и всей республики. «У нас хорошая рождаемость детей. Это соответствует тем параметрам, о которых говорил в своем Послании Президент России. Ежегодно в Дагестане прирост составляет более 10 тыс. детей. Это замечательно, но существующие образовательные учреждения не справляются с обеспечением доступности дошкольного образования», – констатировал глава республики.

Сегодня, напомнил Сергей Меликов, в очереди на зачисление в детские сады по нашему региону числится более 30 тыс. детей, и все ответственные органы власти должны работать над решением этой проблемы.

«Тенденция к улучшению есть, в том числе благодаря реализации нацпроектов «Демография» и «Образование» в 2020 г. завершено строительство 14 детских садов. К сожалению, открыто из них только 2. На уровне Правительства мы решаем вопросы, чтобы максимально ускорить сроки открытия тех детских садов, которые на сегодня построены, чтобы в летний период мы максимально смогли сократить эту очередь. В 2021 году планируется завершить строительство и обеспечить ввод в эксплуатацию ещё 61 детского сада.

Однако для обеспечения 100-процентной доступности дошкольного образования необходимо построить порядка 150-200 детских садов в республике. Это помимо того, что мы должны понимать, что многие детские сады, особенно в сельской местности, нуждаются в капитальном ремонте, а по большому счету просто в строительстве новых учреждений», – сказал Врио Главы Дагестана, отметив, что основная проблема при этом заключается в отсутствии соответствующих земельных участков.

По словам главы субъекта, где-то эта проблема естественная, а где-то – рукотворная. «В этом отношении формирование земельных участков для строительства социальных учреждений должны быть в приоритете. С этой целью у нас создана комиссия по инвентаризации всех земельных участков, которые могут использоваться в том числе под социальные объекты», – обозначил Сергей Меликов. Как отметил руководитель региона, работа в этой части в том числе должна вестись с владельцами участков, которые ранее вкладывали средства в землю, но не использовали ее: «Люди инвестировали в землю, видимо, для того, чтобы при определенном повышении цены на участки их реализовать. Это не тот подход, которого мы ожидаем от жителей Дагестана. Конечно, все эти проблемы необходимо понимать с позиции гражданина».

Вторая проблема, препятствующая своевременному появлению новых детских садов в регионе, по словам Сергея Меликова, заключается в том, что на сегодня в плане реализации госпрограмм, в том числе нацпроектов «Образование» и «Демография», выявлен ряд существенных бюрократических проволочек. В частности, это касается таких фактов, когда уже готовые к вводу социальные объекты не эксплуатируются. «Здесь существуют бюрократические системы, которые мешают передать, к примеру, готовый детский сад от застройщика заказчику, а от него – в собственность республики, затем – в муниципальную. А затем уже осуществляется лицензирование. В ближайшее время мы проведём определённые консультации, чтобы эту процедуру упростить, если нужно, внесем законодательную инициативу в Народное Собрание и на этом уровне примем решение. К сожалению, сегодня каждый детский сад вводится в эксплуатацию буквально в ручном режиме», – заметил Врио Главы РД.

Решение конкретного вопроса жительницы поселка Семендер Сергей Меликов адресовал мэру столицы Салману Дадаеву для детального изучения проблемы. «Если это заявление носит не только индивидуальный, но и коллективный характер, нужно вникнуть в ситуацию, чтобы этот вопрос был снят с повестки в интересах заявителей», – обратился к главе муниципалитета глава региона.

Поступило на имя главы региона несколько вопросов, связанных с возможным закрытием Кикунинского консервного завода. Жители Гергебильского района выражают в этой связи обеспокоенность, так как многие из них занимаются выращиванием абрикосов, и своевременная реализация фруктов имеет для них немаловажное значение.

«Кикунинский консервный завод я бы отнес в какой-то степени к производителям брендовой продукции, и она может еще в большей степени стать таковой, потому что продукция завода очень качественная. Там замечательные соки, пюре, которые могут использоваться в том числе и в детском питании. Но, к сожалению, завод находится в процедуре банкротства. На мой взгляд, крайне важно сохранить это предприятие. Нельзя бросать в беде садоводов, которые занимаются выращиванием плодов и овощей в рамках развития личных подсобных хозяйств, что сегодня для Дагестана является весьма массовым», – прокомментировал Меликов.

Детализируя проблему, глава региона сообщил, что на модернизацию производства предприятием были привлечены кредитные ресурсы – больше полумиллиарда рублей, в результате чего образовалась задолженность по привлеченным кредитным средствам. Сегодня все имущество предприятия находится в залоге у АО «Россельхозбанк». С 7 декабря 2020 года решением Арбитражного суда назначен арбитражный руководитель по банкротству ООО «Кикунинский консервный завод». Деятельность предприятия с указанной даты прекращена. В настоящее время на предприятии проводится инвентаризация имущества для последующей передачи арбитражному управляющему.

При этом положительным, по словам Сергея Меликова, является то, что все современное оборудование, в том числе для детского питания, находится в рабочем состоянии. Глава республики посчитал целесообразным рассмотреть вопрос передачи этого оборудования в аренду на период проведения процедур банкротства, а также привлечения инвесторов для погашения имеющейся задолженности с последующим началом деятельности по выпуску продукции.

Такая работа Правительством республики организована. «Я бы хотел дать поручение курирующему вице-премьеру региона Абдулмуслиму Абдулмуслимову вместе с министром сельского хозяйства РД разработать план по оздоровлению этого предприятия, потому что для республики Кикунинский консервный завод очень важен. Если мы развиваем крупные сельскохозяйственные агломерации по выращиванию плодово-ягодных культур, овощей, мы должны обязательно предусматривать два элемента: логистические центры для хранения и перевозки продукции и, конечно же, при этом надо рассматривать создание предприятий по переработке той продукции, которая не может быть реализована в свежем виде. Это позволит создать условия для вовлечения в этот процесс участников ЛПХ и повысить оборот нашей продукции, являющейся очень качественной и конкурентоспособной как на российском, так и международном рынке», – поручил Сергей Меликов.

В рамках прямого эфира к главе региона обратилась приемная мама из Республики Крым Лейла Гамзатова с предложением создать в Дагестане Клуб приёмных родителей.

«Я приёмная мама, которая была вынуждена уехать из Дагестана в Крым в 2017 году. Вынуждена – потому что приёмным детям в Дагестане не уделялось никакого внимания, наши пособия, которые и так самые низкие по России, удерживали по несколько месяцев! Я все эти годы, даже живя в другом регионе, продолжаю поддерживать приёмных родителей и опекунов в Дагестане, так как в республике нет ресурсной поддержки этой категории. В данный момент очень хочу открыть в Дагестане клуб приёмных родителей», – обратилась Гамзатова.

Сергей Меликов поддержал предложение дагестанки. Он отметил, что инициатива исходит от матери, которая знает проблему изнутри. Организация, по мнению главы региона, может оказаться полезной обществу. Рассмотреть вопрос он поручил профильным ведомствам. В рамках прямого эфира к трансляции подключилась глава Минтруда РД Изумруд Мугутдинова, которая заявила, что проект будет поддержан.

«На начало этого года в организациях для детей сирот находятся 116 детей, в семьях опекунов воспитываются около 4 тыс. детей. 3781 ребенок получает ежемесячные выплаты», – сообщил глава региона и назвал хорошей тенденцию, когда детей-сирот берут в другие семьи для воспитания. При этом, заявил Меликов, система поддержки опекунов нуждается в усовершенствовании. «В большинстве своем это инициатива доброй воли людей, которые берут детей на воспитание. Зачастую они тратят гораздо больше средств, чем получают от государства на содержание ребенка. Я считаю, что эту проблему надо поднимать», – сказал Меликов.

Вместе с тем, подчеркнул глава региона, есть факты, когда недобросовестные граждане расценивают эту возможность как бизнес для получения определённых дивидендов на содержание детей.

«Мы пытаемся тщательно отслеживать эту ситуацию вместе с детским омбудсменом Мариной Ежовой. Нужно сделать так, чтобы все мероприятия проводились во благо ребенка. Не нужно рассматривать вопрос приема детей в семью как меру финансовой поддержки. На детях нельзя спекулировать никому. Если в этом отношении кто-то меня не услышит, будем разговаривать в другой риторике», – сказал Меликов.

Обращаясь к Гамзатовой, он отметил: «Вашу инициативу поддержим. В ближайшее время определимся, как будем двигаться в части реализации проекта». Также глава региона пригласил приемную маму в Дагестан.

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов в ходе прямой трансляции ответил на вопрос жителя Каспийска о выделении земельных участков для многодетных семей.

Глава региона отметил, что для Дагестана на сегодня эта проблема особо актуальна. Помимо этого, есть проблема отсутствия господдержки в виде софинансирования расходов на обеспечение коммунальной инфраструктуры на указанных участках, а также нехватка территорий в отдельных муниципалитетах.

«Органами местного самоуправления на сегодня уже предоставлено более 14 тыс. 610 участков для индивидуально жилищного строительства. Но этого мало», – сказал глава региона, добавив, что для Дагестана выделение земельных участков на самом деле очень важный вопрос. Это связано с миграцией сельских поселений в городские агломерации, которая продолжается в том числе из-за отсутствия у людей возможности создать нормальные условия для жизни там, где они рассчитывают получить участки.

Сергей Меликов также заявил, что нельзя допустить выделения участков там, где нет газа, воды или электричества: «Естественно, никакого строительства там быть не может. В результате, этот участок простаивает или используется не по назначению. Это происходит потому, что изначально был неправильный подход. Я уже давно критикую эту точечную застройку в городах, к сожалению, она есть и в селах».

Глава республики отметил, что должен быть комплексный подход по выделению индивидуальных участков, для того чтобы рассчитывать на меры господдержки.

«Что касается многодетных семей – на уровне правительства РД необходимо рассмотреть порядок предоставления многодетным гражданам единовременной денежной выплаты для приобретения земельного участка в целях индивидуального жилищного строительства», – подчеркнул глава региона.

В заключение Меликов поручил Минтруду, Минстрою и Минэкономики РД подготовить предложения по поддержке многодетных семей.

В студии также присутствовали некоторые жители республики, которые могли задать вопросы главе региона лично. Так, житель села Львовский №1 Бабаюртовского района Арслан Шамсутдинов затронул проблему аварийных школ в регионе на примере школы в данном селе. Сегодня она, по его словам, находится в критическом состоянии. В этой связи жители поселка и обратились к Сергею Меликову.

Поблагодарив обратившегося за активную гражданскую позицию, руководитель региона констатировал, что по этому поводу было много обращений, в том числе через «Инстаграм».

«Эта история наболевшая, но она, к сожалению, типичная для Дагестана. Таких школ у нас масса. Здание построено в 1958 году, оно является аварийным, но до сих пор эксплуатируется. В настоящее время в этой школе никаких условий нет, она держится на энтузиазме педагогов и родителей», – сказал руководитель республики.

В этой связи Сергей Меликов подверг критике подходы к строительству социальных объектов в рамках нацпроекта «Образование». Неверность этих подходов, напомнил он, повлекла за собой и некоторые кадровые решения.

«У нас вместо того, чтобы ремонтировать аварийные школы или рядом с ними строить новые, выбирались совершенно иные участки и там строились школы, которые менее востребованы. В аварийных школах не просто нет условий для обучения, но они даже не гарантируют детям безопасность. О каких пунктах горячего питания в этих школах можно говорить? Что касается вашей школы, решение принято, проектно-сметная документация проходит госэкспертизу. Надеемся, что в этом году уже начнем строительство школы», – заявил глава региона, поручив первому заместителю Председателя Правительства РД Батыру Эмееву и врио министра образования и науки Дагестана Яхье Бучаеву взять на контроль этот вопрос.

Продолжая, Сергей Меликов сообщил, что из 1414 общеобразовательных организаций республики 534 школы являются типовыми, 666 – приспособленные, 182 – сборно-щитовые, 32 – арендованные. По всем школам, кроме типовых, добавил глава региона, в ближайшие годы нужно принимать решения. Вместе с тем в республике 122 аварийные школы, а реальное количество еще больше, уверен руководитель субъекта.

«У нас запланировано строительство 65 школ, из них 29 – взамен аварийных. Это достаточно высокий темп, других темпов мы позволить себе не можем. Но также нужно разобраться, где и как мы строим эти школы», – сказал Меликов. Глава региона в очередной раз напомнил об инновационной школе в селе Цмур Сулейман-Стальского района, возведенной за счет инвестора, который вложил около 200 млн и на эти средства построил не только школу, но и учебно-производственный комплекс, дом для учителей, оснастил современным оборудованием и благоустроил территорию. По словам Сергея Меликова, такие же школы нужно строить и за счет бюджета, но зачастую ситуация такая, что при больших расходах возводятся не современные школы, которые к тому же сдаются не в срок.

«Для нас всех важно образование наших детей. Я призываю всех: давайте мы не будем проходить мимо этих историй. Мы не будем уходить от этих вопросов, но есть еще сходы, общественные слушания, общественный и депутатский контроль. У нас недавно поднялся вопрос: куда делись 12 детских учреждений. С одной стороны – они построены, с другой – еще не работают. Они «зависли»: одна организация другой пишет бумаги, а дети не могут попасть в детсад», – сказал руководитель субъекта.

За это время, как отмечалось, объекты могут уже даже стать ветхими. В пример Врио Главы РД привел детсад в Магарамкентском районе, который открыт в декабре 2019 года, но до сих пор не функционирует. Теперь для того, чтобы ввести его, могут потребоваться дополнительные средства. Сергей Меликов предупредил представителей всех задействованных в этой работе структур, что детсад должен быть открыт в ближайшее время.

«Для меня это больной и принципиальный вопрос. Я хочу довести до конца историю с социальными объектами, прежде всего с учреждениями образования. Многие вопросы приходится решать в ручном режиме, а мы хотели бы, чтобы у нас была создана система, чтобы каждый год мы открывали определенное количество школ именно к 1 сентября, а не в другие месяцы», – поставил задачу руководитель субъекта.

Вместе с тем глава региона сообщил, что сегодня принимаются меры для того, чтобы без ущерба для качества уменьшить расходы на строительство объектов. А сэкономленные средства планируется направлять на ремонт аварийных школ или строительство новых, в том числе с использованием модульных конструкций. Это, уверен Меликов, также позволит сократить сроки строительства.

В продолжение эфира ведущая отметила, что проблем в сфере образования достаточно, но республике есть, чем гордиться – это дети.

В студии присутствовала ученица 11 класса Многопрофильной гимназии № 38 Махачкалы, победитель финала Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в будущее» Айшат Ачилаева, которая пришла со своей учительницей Мариной Гаджиевой.

Ведущая спросила главу региона о том, рассматривается ли возможность системной поддержки талантливых детей.

Сергей Меликов в первую очередь поздравил школьницу с победой: «Для Дагестана становятся традиционными победы в различных детских, юношеских конкурсах. Это говорит о том, что, несмотря на проблемы, у нас очень талантливая молодежь и талантливые учителя, потому что без них эти победы были бы невозможны. Поэтому я вас обеих хочу поблагодарить за уровень вашей подготовки, позволивший Дагестану в очередной раз продемонстрировать наличие в республике талантов. Ваша победа очень важна для развития образования в Дагестане. Это такая точка, к которой должны стремиться многие ваши сверстники и коллеги. Это очень важно, чтобы мы не зарывали таланты в землю, а могли их демонстрировать и притягивать к ним те методики и показатели, которые позволят таланты развивать повсеместно».

Сергей Меликов также отметил, что в Дагестане абсолютное большинство позиций, которыми можно гордиться. «Но мы в последнее время идем не в сторону позиционирования наших положительных сфер деятельности, эмоций, радости, а начинаем впадать в упаднические настроения и говорить, что все плохо. Действительно, есть много проблем, но они не должны закрывать то хорошее, что у нас есть. Дагестан – богатейшая республика: и природой, и людьми, которые сегодня Дагестан представляют везде – на научных площадках, детских конкурсах, спортивных соревнованиях. Я очень горжусь, что у нас есть такие талантливые люди, которые прославляют Дагестан и всю Россию. Что касается системной поддержки, она должна быть и не только в сфере развития талантов в части искусства, образования. Она также должна детей готовить к выбору профессии, развивать профессиональные навыки, например, в сфере бизнеса. Мы занимаемся этим. И Минобрнауки, и Минтруд, и другие профильные министерства. Мы хотим в вас видеть тех, кто завтра возглавит определенные сферы деятельности – на государственной службе, в предпринимательстве, в определенных отраслях. Поэтому такая поддержка, конечно, должна быть. Мы все должны делать все возможное для развития таких ребят. Это потянет за собой плеяду ребят, которые хотят быть похожими на них». В продолжение темы руководитель республики поручил главе Минобрнауки РД встретиться с Айшат Ачилаевой и Мариной Гаджиевой, чтобы обсудить дальнейшие перспективы.

Одним из вопросов, который в рамках прямого эфира поступил Врио Главы Дагестана, касался проблемы вывоза мусора и тлеющей свалки в поселке Талги, в пригороде Махачкалы.

Сергей Меликов в очередной раз затронул тему ключевых проблем, которые сегодня имеются в республике.

«Всего четыре проблемы, без решения которых мы не двинемся вперед. Первая – земельные отношения, без определения четких земельных участков, которые положены под индивидуальное жилищное строительство, многоквартирных домов, сельскохозяйственных объектов и развитие промышленных парков или же под объекты сферы туризма или иные участки, мы никуда не уйдем. И сегодня нам нужно пересмотреть законность ранее выданных земельных участков.

Вторая проблема – водоснабжение. В Дагестане, наверное, нет человека, который от этих нерешенных вопросов не пострадал бы.

Третий вопрос – это ТЭК, газ и свет. Если у нас за неделю 160 населённых пунктов отключаются от света, причем в половине из них еще нет газа, я не представляю, в каких условиях люди должны жить.

Четвертая проблема – это и есть мусор. Будучи ранее на других должностях я слышал обидные для Дагестана названия – «страна летающих пакетов» или иные эпитеты.

К сожалению, все это до сих пор сохранилось и, на мой взгляд, многие проблемы рукотворные, и созданы некоторыми деятелями в определённых целях. Но этим горе-коммерсантам нет дела до того, что от этого страдают люди.

Безусловно, эти вопросы важны, и если мы их не решим в ближайшие годы, то у нас нет перспективы развития.

Что касается свалки в поселке Талги, то она функционирует с 1970-х годов. Требования закона того периода позволяли использовать этот участок для размещения твердых коммунальных отходов, тогда они назывались бытовыми. Но на современном этапе в связи внесенными изменениями в законодательство свалка отходов запрещена, они должны размещаться только на полигонах, которые внесены в государственный реестр. Этот реестр можно поменять только на основе территориальной схемы обращения с ТКО. В Дагестане этой схемы нет, а та схема, которая была ранее, создавалась под определенных операторов. Она не требовала каких-то вложений. Такую деятельность мы были вынуждены прекратить», – сказал Врио Главы РД.

Сергей Меликов также поблагодарил тех, кто в тяжёлый период в январе-феврале откликнулись на просьбы и приняли участие в субботниках, которые помогли очистить от мусора города республики.

«Пока мы в авральном режиме занимались очисткой городов, также удалось создать два муниципальных региональных оператора – предприятия в Махачкале и Дербенте, которые сегодня вывозят мусор пока по существующей схеме.

Параллельно с этим совместно с Минприроды РФ мы решили вопрос и сейчас с привлечением экспертов из других регионов отрабатываем хорошую качественную схему по обращению с ТКО, где будут учтены не только городские агломерации, но и сельские поселения. Все главы получили задачу по разработке этой схемы. Отмечу, что ранее мы занимались этой работой только на равнинной части. Нужно отдать должное, многие районы принимают решения о ликвидации свалок. В Сергокалинском районе, к примеру, на месте бывшей свалки стоит парк, глава района решил проблему, но это не системная работа.

В новую схему мы закладываем все – начиная от контейнерных площадок в каждом селе, райцентре и городе, заканчивая просчетом километража от площадки до будущих точек, где построят мусороперерабатывающие заводы и временные места хранения мусора с учётом всех экологических норм.

Разработку схемы мы планируем завершить в сентябре текущего года. То, что касается свалки в Талги, то она, к сожалению, пока будет работать, так как у нас нет на данный момент другого выхода. Я надеюсь, что мы пойдем по цивилизованному пути, и обращение с ТКО в 2022 году перестанет быть для нас проблемой», – заявил Врио Главы Дагестана.

Житель Махачкалы Андрей Торшин обратил внимание главы региона на то, что в столице крайне не хватает мест для молодежи, которая выступает за активные виды спорта, в том числе за скейтбординг и велолайфстайл.

Как сказал молодой человек, руководство исторического музея «Россия – моя история» пошло навстречу ребятам и предложило свою площадку: «У нас есть своя импровизированная площадка для занятий этими видами спорта, но для профессиональной подготовки ее недостаточно».

Врио Главы Дагестана признал, что в других городах страны создана инфраструктура, где молодежь и на скейтбордах катается, и самокаты как экологический вид транспорта использует, и созданы все условия для занятия такими видами спорта.

«У нас этого всего, на самом деле, нет. Мы уже говорили об этом с главой города, и считаю, что пора такие площадки создавать, так как есть компании, которые готовы зайти на этот рынок и предлагать услуги по прокату. Помимо того, что это здоровый образ жизни, это еще и современный продукт. Что касается площадки, то она должна быть, и территория около музея подразумевает наличие таких объектов», – сказал Меликов, дав поручение курирующим вице-премьерам Анатолию Карибову и Муслиму Телякавову провести встречу с инициативной группой молодых ребят и проговорить все указанные вопросы.

Врио Главы РД в ходе прямого эфира ответил и на вопросы о господдержке дагестанских участников афганской войны.

Глава региона сообщил, что в этом году значительно увеличен объем средств для выделения субсидий на приобретение жилья воинам-афганцам. В дальнейшем, отметил Меликов, руководство республики постарается с нарастающим темпом выделять средства.

«Прошло уже 30 лет после окончания афганской войны, а у нас не все обеспечены мерами государственной поддержки. В ближайшие годы необходимо закрыть проблему льгот, которыми государство обязано обеспечить «афганцев», – прокомментировал Сергей Меликов.

Жители села Мамрач Сулейман-Стальского района озвучили просьбу решить вопрос газификации населенного пункта: трубу, как рассказали сельчане, подвели, но газ так и не поступил в дома.

«Этот вопрос также сопряжен с Посланием Президента страны, где был целый раздел, посвященный газификации в регионах РФ: поставлена задача – принять меры для подведения газа в каждый двор. Эта та история, где мера поддержки должна заработать. Кроме того, у нас на сегодняшний день в Дагестане неплохая ситуация с газификацией в целом, но до сих пор есть районы или отдельные села, куда газ не подведен. Мы в декабре прошлого года подписали соглашение с Газпромом на 5 лет по газификации в Дагестане. Что касается непосредственно заявителей, я попрошу Манвела Людвиговича (Мажонца – вице-премьера РД) связаться с главой Сулеймана-Стальского района. Надо разобраться в деталях», – поручил Меликов.

Джабраил Алыпкачев обратился с просьбой рассмотреть возможность организации мест для досуга молодежи в поселке Тарки.

Как отметил глава региона, проблема эта актуальна, и чаще всего речь идет о возведении спортивных площадок, прежде всего, футбольных. Работа в этом направлении, по словам Меликова, ведется. «Мы сегодня отрабатываем концепцию развития футбола в регионе. При этом не хотим идти по пути создания одного топового клуба. Важно, чтобы футбол у нас развивался, начиная с таких дворовых площадок, которые у нас будут появляться. Именно там вырастают мастера большого спорта, которые должны пройти через районные и межрайонные соревнования для того, чтобы получить право в дальнейшем представлять республику на различных футбольных матчах», – отметил глава республики.

На вопрос, касающийся строительства набережной в Махачкале, которую жители, прежде всего, Редукторного поселка столицы хотели бы видеть на территории побережья, Сергей Меликов ответил, что уже в скором времени вместе с мэром столицы будет скорректирован план развития города на ближайшие годы.

«Есть люди, которые в рамках реализации инвестиционных проектов готовы способствовать тому, чтобы этот участок – от Аллеи медиков до базы отдыха «Белый медведь» – превратить в хорошую, качественную городскую набережную. Мы встретимся с инициаторами проекта и примем решение по его реализации», – сказал глава республики.

Видеовопрос, поступивший от гостей республики, касался развития туризма. В частности, речь шла о возможности внесения с. Гамсутль в список объектов, охраняемых ЮНЕСКО.

По разным оценкам возраст поселения от 1600 до 2000 лет. Отдельные объекты Гамсутля включены в Перечень памятников истории и культуры регионального значения, подлежащих государственной охране. Гамсутль очень популярен среди туристов, через село проходят 10 туристических маршрутов.

Что касается включения Гамсутля в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, то, по мнению главы республики, поддерживать и сохранять исторический объект пока следует силами региона: «Давайте, мы будем его условно считать памятником ЮНЕСКО, а финансировать все-таки будем из своего бюджета – так будет проще его развивать».

В части же развития туризма в целом Сергей Меликов заметил, что Дагестан – богатейшая республика и в плане наличия большого числа исторических объектов, памятников культурного наследия, и в плане востребованности этнического, гастрономического туризма. «У нас есть все, кроме одного – нет туристической индустрии. Я бы ее заменил индустрией гостеприимства. Любой турист может получить в Дагестане столько гостеприимства, эмоций, что этого хватит надолго. Но нам бы хотелось, чтобы сегодня у нас появилась все-таки индустрия туризма, условиями и потенциалом для этого мы располагаем. В Стратегии развития Дагестана, которую мы разрабатываем, туризм занимает одно из ведущих мест», – подчеркнул Меликов и назвал пять кластеров, которые планируется развивать в этой части: это Дербент, прибрежный кластер с акцентом на пляжный туризм, горный кластер с его историческими точками притяжения, Сулакский каньон, а также Ачикольские и Нижнетерские озера.

Создание индустрии туризма, по словам Меликова, напрямую зависит от таких значимых параметров, как наличие туристической инфраструктуры, в том числе гостиничных комплексов, дорожной сети, транспортной составляющей, а также подготовка персонала.

В продолжение этой темы в прямом эфире был показан сюжет телекомпании ННТ, посвященный организации инфраструктуры в сфере туризма на примере Гунибского и Хунзахского районов. Речь шла, помимо прочего, о безопасности отдыхающих.

«Конечно же, инфраструктуру, особенно на наиболее популярных маршрутах, надо создавать и поддерживать в надлежащем состоянии. Наряду с красотой, горы могут быть при определенных условиях весьма небезопасными. Я обратился к главам муниципальных образований, чтобы именно они акцентировали внимание на комфортные условия для приезжающих к нам. Гиды, как минимум, должны правильно трактовать историю. Водители должны быть профессионалы с опытом и безопасным транспортом. С учетом анализа, который проведут в муниципалитетах по итогам туристического сезона, мы создадим логистику и на следующий год попытаемся ее встроить в схему, которая будет являться основой для создания нашей туристической индустрии. До конца мая я поставил задачу сформировать предложения, в том числе в сфере подготовки профессиональных кадров», – рассказал о планах руководитель субъекта.

Видеообращение от жителей мкр. Ипподром затронуло одну из актуальных тем для многих населенных пунктов – строительства канализационной системы.

Сергей Меликов отметил, что вопрос этот связан в целом с решением проблемы водообеспечения и водоотведения: «Мы сегодня занимаемся созданием программы, по которой хотели бы реанимировать системы водоснабжения и водоотведения, ливневой, канализационной системы, стоков в Каспий. Технические решения в этом отношении принимаются, в том числе касающиеся и жителей данного микрорайона».

Жители ряда домов по ул. Хивская в Махачкале обратились за поддержкой в части решения проблемы незаконной застройки общественной территории и ее благоустройства.

«До того момента, когда мы с вами будем обсуждать вопросы развития Махачкалы, попрошу закрыть вопрос с площадкой. Если необходимо, приостановите строительство, привлеките правоохранительные органы с законностью выделения этого земельного участка», – обратился к мэру столицы Сергей Меликов, напомнив, что в перспективе строительство многоквартирных домов в городах республики должно быть основано на комплексном подходе.

«То есть на любом образовавшемся свободном земельном участке строить сегодня многоэтажный дом непозволительно. Земельные участки должны формироваться только под комплексную застройку, предусматривающую и жилые дома, и строительство магазинов шаговой доступности, объектов бытовых услуг, и наличие площадок под возведение социальных объектов, парковок, а также создание комфортной зоны отдыха», – напомнил руководитель субъекта.

Большая скорость автомобилистов и плохое качество дорог, по мнению Врио Главы РД, становятся причинами массовых ДТП в городах и районах республики. Об этом Сергей Меликов заявил в рамках прошедшего прямого эфира.

Глава региона сообщил, что на 29 апреля намечено большое совещание по развитию транспорта в Дагестане. На нем в том числе будут рассмотрены вопросы инфраструктуры.

«Недавно мы с Салманом Кадиявовичем (Дадаевым) выяснили, что у нас уже есть разработанные одним из московских научно-исследовательских институтов предложения по улучшению дорожной инфраструктуры города. В них проведен анализ общественного транспорта, парковочных мест, дорожной разметки. Предложения помогут Махачкале из города с транспортным коллапсом превратиться в город, где есть хорошие транспортные развязки с комфортными условиями для водителей и пешеходов. Мы будем сейчас этим заниматься», – рассказал Меликов.

Он также высказался о неработающих на трассах камерах фиксации ДТП. По словам главы региона, этой проблемой занимается Первый вице-премьер Батыр Эмеев: «Нужно сделать так, чтобы эти камеры заработали. Это не только гарантирует безопасность дорожного движения, но и является предметом пополнения доходной части бюджета как городов, так и других населенных пунктов. На сегодня мы готовы рассматривать предложения инвесторов из других регионов, чтобы эту систему запустить или перезапустить в Дагестане. Прежде всего, в крупных городах и на тех трассах, которые считаются скоростными. Это необходимость, которую нужно принимать за первоочередное направление деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения».

Отвечая на вопрос касательно возможности появления в республике крупных заправочных сетей, Сергей Меликов высказался за то, чтобы в Дагестан заходили серьезные нефтяные и газовые компании – это только повысит престиж республики и уровень жизни граждан. По словам руководителя региона, сегодня в этой части уже ведутся переговоры с некоторыми организациями.

Жители села Абдурашидотар Хасавюртовского района в ходе прямой трансляции обратились с просьбой решить вопрос плохих дорог и отсутствия воды.

На протяжении 10 лет жители села, по их рассказам, боятся отправлять детей в школу – дороги, по которым ежедневно проезжает школьный автобус, в удручающем состоянии. После частых оползней некоторые участки разрушились, и транспорт застревает в ямах, а в зимнее время практически оказывается у обрыва. Местные жители засыпали улицы гравием и щебенкой, но через месяц дороги снова приходили в прежнее состояние.

Кроме того, уже много лет в Абдурашидотаре нет воды, за ней жители ходят пешком в соседнее село. Для решения проблемы необходимо бурение артезианской скважины. Местные власти обещали это сделать в прошлом году, но воды все ещё нет.

Сергей Меликов, выслушав обращение, поручил министру транспорта и дорожного хозяйства РД Ширухану Гаджимурадову лично проверить состояние дорог, а также включить объекты в РИП.

Помимо этого, Первому вице-премьеру РД Батыру Эмееву поручено выяснить, попадает ли село Абдурашидотар в схему водоснабжения, которая проходит по Хасавюртовскому району.

Проблема водообеспечения была поднята и предпринимателем из Каспийска Арсеном Гусейновым.

Глава Дагестана констатировал, что сложности с качеством питьевой воды и ее обеспеченностью характерны не только для этого города. Хотя, именно Каспийск наиболее пострадал зимой этого года, когда было зафиксировано 4 массовых отравления по причине потребления воды. «Странно, что это происходит в Дагестане, который богаче на чистую воду, чем другие республики СКФО. Может, причина покажется банальной, но так же, как и в случае с мусором, в Дагестане отсутствует схема водоснабжения. Источников много, но мы должны понимать, какой у них запас, чем можно запитать город или агломерацию. Водоснабжение сейчас происходит хаотично. Например, для Махачкалы и Каспийска основным источником воды стал КОР, которому скоро 100 лет будет, хотя он строился как мелиоративный канал для сельхозцелей, а не для подачи воды в дома, но пока другой альтернативы нет. Иногда отравления дагестанцев происходят по причине того, что владельцы частных домов в районе КОРа осуществляют выброс сточных вод в канал, который является источником питьевой воды для других людей.

Кроме того, у нас существуют объекты незавершённого строительства, начатые ещё в 2000-х годах по различным федеральным и региональным программам. В частности, по программе «Юг России» было запланировано строительство 4-х объектов водоснабжения в городах Дагестана, но после прекращения программы они были заброшены. Благодаря докладу, который мы сделали в Совете Федерации РФ, республика получила средства на корректировку этих проектов, без чего нельзя возобновлять их строительство. С тех пор изменились многие условия, увеличилась численность населения и т.д. Самым большим объектом незавершённого строительства является коллектор между Махачкалой и Каспийском. Это один из важнейших вопросов, который мы подняли в ноябре прошлого года, я о нём докладывал Председателю Правительства РФ. У нас есть проект на первый этап реконструкции коллектора, он очень дорогостоящий, но реализовывать его надо. Прежде всего, нам нужно подумать об агломерации Махачкала-Каспийск-Избербаш, которая испытывает негативное воздействие отсутствия схемы водоснабжения», – описал ситуацию Меликов, заметив при этом, что проблема заключается не только с обеспечением питьевой, но и поливной водой.

«Мы, конечно, сегодня готовы в случае чрезвычайных ситуаций подавать различными способами воду для граждан, но для системного решения нужна программа, которую мы с федеральным центром сейчас и прорабатываем, потому что у нашего бюджета для этих целей средств не хватит», – сказал руководитель региона.

Далее последовал вопрос из студии: житель посёлка Новый Хушет Рабадан Рабаданов пожаловался на отсутствие в течение многих лет трёхфазной линии электропередачи по улице Дзержинского. «Мы обращались во все возможные инстанции, но ответ один - нет денег. Хотя, жители улицы за свой счёт установили столбы и протянули временное электричество, но так как оно однофазное, постоянно бывают большие перепады», – пожаловался он.

Вопрос был переадресован мэру Махачкалы Салману Дадаеву, по словам которого, в рамках проводимой работы по повышению устойчивости энергоснабжения во всех посёлках столицы намечен план мероприятий. В прошлом году установлено 22 трансформаторных пункта и 30 км силового кабеля. Новый Хушет включен в план этого года.

«Как мы докатились до ситуации, когда люди за свои деньги покупают и устанавливают столбы? Здесь вопрос не только в том, что света нет, – их никто не слышит. Если бы к этим людям кто-то приехал и рассказал о планируемых мероприятиях, предложил временные меры... Есть же специалисты, которые отвечают за жилищно-коммунальное хозяйство в городе, а то у нас получается так, что Хушет, Ленинкент, Талги – это вроде как не Махачкала. Из своей зарплаты, на которую он семью содержит, человек должен ещё на столбы скидываться? Я хочу всех руководителей муниципальных образований предупредить, что вы должны людей слышать! Ответ, который я услышал сейчас, меня не очень удовлетворяет», – возмутился Врио Главы Дагестана и обратился к вице-премьеру РД Манвелу Мажонцу.

«Я бы попросил Вас вместе с Дагэнерго разобраться с этим вопросом. Оптимальный срок по Хушету – конец мая», – поручил Сергей Меликов.

Комментируя ситуацию с энергетикой в целом, глава региона отметил, что в республике потребление электроэнергии превышает возможности по производству. «Последние два месяца мы стучимся во все двери, докладывали о проблеме Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину, я встречался с заместителем Председателя Правительства РФ Александром Новаком, Министром энергетики РФ Николаем Шульгиновым, находимся в постоянном контакте с ПАО «Россети». В энергокомплексе Дагестана много объектов, относящихся к рубежам 1950-60-х годов, которые не выдерживают неблагоприятных погодных условий. Поэтому мы двигаемся сейчас в двух основных направлениях: ищем новые источники энергии, например, как солнечная, и будем качественно содержать и своевременно ремонтировать существующее сетевое хозяйство», – сказал глава республики. В развитие темы Сергей Меликов подчеркнул, что использование солнечной энергии сегодня актуально для хозяйств, находящихся на удалении от сетевых ресурсов, и горных поселений. Планируется устанавливать солнечные батареи на новые модульные школы и садики, чтобы они имели автономный источник энергоснабжения.

В ходе общения с жителями республики Врио Главы Дагестана ответил и на личный вопрос: ведущая «прямого эфира» поинтересовалась, каким видом спорта занимался Сергей Меликов.

«Я вырос в спортивной семье, отец играл в «Динамо» Махачкала. Когда-то у меня был разряд КМС, в армии занимался прикладными видами, которые были необходимы для этой профессии. Весь период службы сопряжен с занятиями спортом», – сообщил глава республики, добавив, что и сегодня старается поддерживать себя в форме – больше как физкультурник, к чему призывает и всех жителей Дагестана. «Нам, конечно, надо больше спортплощадок и залов. Будем эти вопросы активно продвигать», – заявил Врио Главы Дагестана.