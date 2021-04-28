Заместитель Председателя Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов во вторник, 27 апреля, провел совещание по вопросу предоставления государственной поддержки местным хлебопекарным предприятиям.

Абдулмуслим Абдулмуслимов напомнил, что Постановлением Правительства России, принятым в конце прошлого года, субъектам страны предусмотрены субвенции на поддержку предприятий хлебопекарной промышленности в виде возмещения части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий. Республике Дагестан эти цели выделено 79 млн 325 тыс. рублей.

Общий объем средств, с учетом финансирования из республиканского бюджета республики, составляет 83,5 млн рублей, который определен исходя из годового объема производства хлеба и хлебобулочных изделий за предыдущий календарный год согласно данным Федеральной службы государственной статистики.

В целях своевременного предоставления господдержки Правительством РД сформирована межведомственная рабочая группа. Одной из её задач, помимо анализа деятельности хлебопекарных предприятий и проведения информационно-разъяснительной работы по порядку предоставления господдержки, является установление фактических объемов производимой продукции.

О том, как проводится работа в этом направлении доложил замминистра сельского хозяйства и продовольствия РД Эмин Шейхгасанов. Он рассказал, что в республике хлебопекарная промышленность преимущественно представлена предприятиями малого и среднего предпринимательства. Среди крупных производителей - «Хлебозавод № 1» , ООО «Махачкалахлебопродукт–1», «Хлебозавод № 4», ООО «Каспийский хлебозавод», ООО "Дербентский хлеб" и другие. Всего около 15 предприятий.

По словам Эмина Шейхгасанова, Минсельхозпродом РД совместно с Минпромторгом РД проводятся семинар-совещания с руководителями предприятий хлебопекарной промышленности по вопросам предоставления рассматриваемой господдержки. Проводятся консультации, даются разъяснения о критериях, требованиях и условиях, которым должны соответствовать получатели поддержки.

Было отмечено, что за прошлый год объем произведенного в республике хлеба в целом составил 212,1 тыс. тонн, в том числе промышленными предприятиями – 2,5 тыс. тонн.

В рамках обсуждения озвучена проблема, заключающаяся в отсутствии у хозяйствующих субъектов надлежащего учета объемов фактически производимой продукции и низком уровне их отчетной дисциплины. Это является препятствием при предоставлении им мер государственной поддержки.

Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил усилить работу рабочей группы в целях доведения мер поддержки до потенциальных получателей-производителей хлебопекарной продукции. Кроме того, администрациям муниципальных образований совместно с УФНС и Дагестанстатом рекомендовано обеспечить контроль исполнения производителями хлеба и хлебобулочных изделий учета производимой продукции и исполнения предусмотренной отчетности.