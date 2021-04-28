Сергей Меликов дал поручения по реализации основных положений Послания Президента РФ

Сергей Меликов подробно остановился на накопившихся проблемах, на которые, по его словам, не реагировать нельзя. При этом глава региона отметил, что некоторые из них обнажились и в период приезда в регион федеральных руководителей.

В первую очередь Сергей Меликов напомнил, что 21 апреля Президент России Владимир Путин обратился к Федеральному Собранию с ежегодным Посланием, которое является главным событием в политической жизни страны.

«Истинное значение Послания заключается в том, что, хотя это документ ежегодный, в этом году были озвучены задачи гораздо более объемные, нежели те, которые могут быть решены за год или два. С момента оглашения предыдущего послания страна пережила нестандартную ситуацию, период пандемии в значительной степени повлиял на экономику, социальную сферу, развитие предпринимательства, жизнь людей. Основным тезисом в качестве приоритета государственной политики Президент определил «сбережение народа России». Именно этим ориентиром определяются все положения обновленной Конституции о защите семьи, о важнейшей роли родителей в воспитании детей, об укреплении социальных гарантий, развитии экономики, образования и культуры», – процитировал руководитель субъекта. Вместе с тем Сергей Меликов обратил внимание глав муниципалитетов на то, что все тезисы из выступления Президента страны должны реализовывать на местах.

Врио Главы Дагестана отметил, что в Послании подчеркивалось то, что пандемия еще не побеждена, поэтому необходимо «максимально ответственно соблюдать все рекомендации врачей и санитарных служб».

Важным шагом в решении задачи улучшения здоровья граждан было названо расширение программы диспансеризации и профилактических осмотров, которые будут запущены в полном объеме к 1 июлю текущего года. Акцентируя внимание на этом пункте, Сергей Меликов подчеркнул, что не должно быть очередей, трудностей с записью к профильному специалисту, коррупционной составляющей.

«Учитывая те изменения в системе здравоохранения, которые повсеместно ускорила эпидемия (внедрение телемедицины, искусственного интеллекта, новых подходов в диагностике, в проведении операций, реабилитации, в производстве лекарственных препаратов), Президент поставил задачу новые медицинские технологии поставить на службу гражданам нашей страны. Это должно произойти в Дагестане», – обозначил руководитель субъекта.

Продолжая, глава региона напомнил о ряде проблем в сфере здравоохранения, которые необходимо решать, в том числе связанных с оказанием своевременной и качественной медицинской помощи на уровне первичного звена. Среди глобальных руководитель субъекта назвал проблемы, связанные с закупками по линии Минздрава, в частности, медикаментов и оборудования. Нередки случаи, когда конкурс на поставку оборудования выигрывает никому неизвестная компания, а не та, которую поддержали специалисты. Или же приобретается дорогостоящее оборудование, в котором то или иное медучреждение не нуждается. В этой связи глава субъекта поручил Управлению по вопросам противодействия коррупции провести проверку, как осуществлялись закупки в этом году. «При необходимости материалы потом передадим в правоохранительные органы, чтобы была дана соответствующая оценка», – распорядился руководитель региона.

Сергей Меликов напомнил и о других задачах, обозначенных в Послании главы государства, по данному направлению: «Президент потребовал, чтобы у нас не было очередей, трудностей с записью на диагностику, к профильному специалисту, с получением рецептов и больничных. Если после этого я продолжу получать жалобы, поверьте, я найду возможность по каждой из них разобраться».

Также руководитель Дагестана нацелил органы власти всех уровней на решение такой задачи, как выстраивание работы поликлиник, детских садов, школ, центров занятости, исходя из повседневных потребностей семей и каждого человека. «Когда я приехал в Ахтынский район, люди просто «атаковали» меня различными жалобами, обращениями, заявлениями. Это говорит о том, что у нас не все главы муниципалитетов хотят общаться с людьми. Ваша работа – это работа с гражданами. Мне был передан ряд обращений в этом районе: прошу руководителя Администрации Главы и

Правительства РД по каждому из них разобраться, в том числе с тем, как глава района отреагировал на эти обращения», – поручил Меликов. Вместе с тем глава республики поблагодарил за работу и тех руководителей районов, где видны позитивные преобразования, а с населением налажен постоянный контакт.

Делясь своими впечатлениями от поездки по Южному Дагестану, Сергей Меликов положительно оценил работу большинства глав районов в этой зоне – Сулейман-Стальского, Хивского, Табасаранского, Агульского и других.

В то же время Меликов подверг критике подходы к строительству ряда объектов. В подтверждение своих слов глава региона зачитал письмо от Министерства сельского хозяйства России. В нем, в частности, говорилось, что республике выделяются значительные средства из федерального бюджета в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Так, в 2020 году регион получил 831 млн рублей, однако при полном освоении указанных средств не выполнены обязательства по вводу 7 объектов, совокупный объем финансирования которых составил более 250 млн рублей. Это объекты культуры, спорта, водоснабжения, газификации, которые по тем или иным причинам не были введены в эксплуатацию и могут превратиться в «долгострои». Сергей Меликов поручил провести проверку того, на что расходовались средства, а копию письма направить в МВД по РД и в прокуратуру РД. «Никому воровать не позволю! Надо с этим заканчивать», – предупредил руководитель региона.

Не обошел стороной Врио Главы РД и меры поддержки семей с детьми, которые президент России озвучил в Послании. Они, добавил Меликов, представляют собой комплексную систему, а не разрозненные разовые выплаты. «Выстраивается определенная логика развития семьи, на каждом этапе принятия определенного решения – рождение ребенка, воспитание, алименты. На всех этапах люди должны чувствовать поддержку государства», – уверен глава субъекта. Однако сегодня этого не происходит.

Сергей Меликов в этой связи сообщил, что каждый день получает обращения жителей республики о задержке положенных им выплат. В том числе много вопросов поступает в рамках подготовки к прямому эфиру. Руководитель республики отметил, что министерства и ведомства не отвечают должным образом на обращения граждан и даже не вникают в их суть.

«Было отмечено в Послании «гарантировать родителям 100-процентный размер больничного по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет вне зависимости от трудового стажа». А у нас каждое министерство представит документы о том, почему это невозможно сделать. Им легче найти тысячу аргументов и не решить задачу, чем ее решить. В настоящее время больничный оплачивают в 100-процентном размере, только если стаж родителя 8 лет и более. Молодые родители часто не берут больничный по уходу за ребенком просто потому, что у них нет стажа 8 лет. Эти инициативы будут поддержаны Правительством, будет издано отдельное постановление или регламент. Я обращаю внимание, чтобы этот регламент оперативно был доведен до людей в Дагестане», – поручил глава республики.

Было озвучено, что Президент РФ предложил единовременно выплатить в августе текущего года по 10 тыс. рублей на каждого школьника. Также он озвучил новый размер выплат на детей из неполных семей – с июня этого года таким семьям с детьми от 8 до 16 лет будут платить в среднем по стране 5650 рублей ежемесячно. Эти средства, заявил Меликов, люди должны получить своевременно: «Я обращаю внимание Правительства, Минтруда и Минфина, что в августе должны быть выплачены 10 тысяч на каждого школьника. Не в сентябре или в октябре, не с извинениями или объяснениями, а в августе. Отвечаете за это своими должностями». То же самое касается и других выплат.

Также были затронуты вопросы, касающиеся системы образования. Сергей Меликов сослался на тезис главы государства о том, что в российских вузах вскоре появятся еще 45 тысяч бюджетных мест, не менее 70% из них – для регионов. В этой связи глава Дагестана поручил врио министра науки и образования региона Яхье Бучаеву по всем фактам «поборов» в вузах немедленно докладывать и информировать правоохранительные органы.

Говоря о привлечении инвестиций, Меликов отметил, что нужна формула работы с инвестором, в которой надо учесть ряд факторов: целесообразность инвестпроекта, наличие средств у инвестора на реализацию, способность республики обеспечить необходимые условия для этого, сроки реализации, количество рабочих мест, размер налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, готовность инвестора взять на себя социальные обязательства. При соблюдении всех этих условий, считает глава региона, проект будет успешно реализован. В этой связи Председателю Правительства РД Абдулпатаху Амирханову поручено работать с инвесторами.

Помимо прочего, Сергей Меликов выделил еще один пункт из Послания – Президент предложил реструктуризировать до 2029 года бюджетные кредиты регионам, предоставленные в 2020 году для противодействия пандемии коронавируса. Регионы России также получат кредиты под 3% годовых сроком на 15 лет для развития инфраструктуры. На эти цели до конца 2023 года планируется предусмотреть не менее 500 млрд рублей. Отметив, что для Дагестана это очень хорошая возможность, чтобы решить накопившиеся проблемы, Сергей Меликов поручил премьер-министру региона взять на контроль вопросы, связанные с инфраструктурными кредитами. В этой работе также должны принять участие Минэкономразвития и Минфин региона, в том числе с учетом тех поручений, которые дал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин по итогам поездки в Дагестан.

«Ярким подтверждением социальной направленности Послания является то, что Президент поручил пересмотреть практику, когда россияне платят за подключение домовладений к газу. В части газификации регионов существует много «серых» зон и нестыковок, в том числе правового порядка», – сказал глава региона, отметив, что в этом направлении тоже нужно сконцентрировать усилия при тесном взаимодействии с «Газпром межрегионгаз».

Завершая, Сергей Меликов отметил, что многие вопросы, затронутые главой государства в ходе Послания, имеют актуальность для Дагестана, что показала и недавняя поездка по муниципалитетам Южного Дагестана. Признав, что все муниципалитеты развиваются неравномерно, руководитель региона призвал оказать им поддержку. Например, Меликов поручил Абдулпатаху Амирханову посетить Докузпаринский район и определить основные направления, в которых Правительство может помочь исправить ситуацию. В частности, речь идет о социальных объектах и других важных для жителей вопросах.