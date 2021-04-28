В Дагестане «Диктант Победы» пройдет на крепости «Нарын-Кала»

Всего в Дагестане в день написания Диктанта, 29 апреля, будут действовать более 100 площадок на базе школ, колледжей, высших учебных заведений, музеев. Также тест напишут силовые представители силовых ведомств - МВД, МЧС, Минобороны и Росгвардии. Мероприятия пройдут с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Одной из площадок станет крепость Нарын-Кала в Дербенте – одна из крупнейших в мире и самая старая из сохранившихся крепостей России. Она была выстроена в VI веке персидскими шахами для обеспечения безопасности каспийского порта. Позднее крепость была центром Арабского халифата, а при Петре I стала частью Российской империи. В настоящий момент территория исторического комплекса крепости – основа историко-архитектурного и художественного Дербентского музея-заповедника.

Еще одна крупная площадка будет организована в столице республики - в историческом парке "Россия – моя история».

«Очно в регионе к патриотической акции смогут присоединиться более 8 тысяч человек. Кроме того, проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны можно будет в онлайн-формате на сайте диктантпобеды.рф.», - отметила региональный координатор партийного проекта «Историческая память» Джамиля Забитова.

Отметим, что Международная патриотическая акция «Единой России» «Диктант Победы» в 2021 году пройдет в третий раз. 29 апреля к ней присоединятся 80 стран, в том числе в 31 государстве диктант напишут очно. Впервые в акции смогут участвовать жители Ливана, Португалии, Люксембурга и Эфиопии.

Организовать проведение «Диктанта» за рубежом помогает Россотрудничество, а площадки откроют в «Русских домах», школах и университетах.

В России уже организовано более 15 500 площадок. Второй год акцию поддерживают силовые ведомства: Минобороны, Росгвардия, МЧС и МВД – на их базе создано более тысячи площадок.

Помощь в проведении акции как в России, так и за рубежом окажут более 26 тысяч активистов движения «Волонтеры Победы».

«Федеральные победители получат уникальную возможность стать почетными гостями Парада Победы на Красной площади 9 мая уже следующего года. А выпускники школ, которые правильно ответят на все 25 вопросов теста в офлайн-формате, получают дополнительные баллы при поступлении в вузы», - отметил заместитель секретаря Генсовета «Единой России», координатор партпроекта «Историческая память» Александр Хинштейн.