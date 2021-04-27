Компания «Хевел» построит солнечную электростанцию в Дагестане

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов встретился с руководителем Группы компаний «Хевел» Игорем Шахраем. Стороны обсудили планы по строительству в регионе солнечной электростанции мощностью 15 МВт. Планируется, что проект будет реализован на территории города Южно-Сухокумск.

По итогам встречи Сергей Меликов и Игорь Шахрай рассказали журналистам о некоторых ее деталях.

По словам главы республики, первая встреча с руководством ГК «Хевел» стала определяющей дальнейшее направление совместной работы, и связано оно с решением проблемного для региона вопроса, касающегося подачи в населенные пункты электроэнергии.

«Я благодарен руководству Группы компаний «Хевел» за очень динамично принимаемые решения по созданию на территории Дагестана серьезных кластеров по производству солнечной энергии. Сегодня были обговорены перспективы по Южно-Сухокумску и северным районам республики. Думаю, что у нас будет перспектива по развитию солнечной энергетики и в других районах. Это важно при развитии промышленности, сельского хозяйства, строительства как социальных, так и других объектов. Мы договорились, что в рамках Санкт-Петербургского экономического форума подпишем соглашение о сотрудничестве и уже летом этого года приступим к работам», – заявил Меликов.

Говоря о перспективах совместной с регионом реализации проектов, Игорь Шахрай подчеркнул, что в этой связи рассматривается весь спектр сотрудничества в области возобновляемой энергетики, включая сетевые станции, а также розничное и микророзничное направления.

Как сообщил Шахрай, строительные работы на площадке в Южно-Сухокумске начнутся в июне. «Проектирование станции завершено, а в августе начинаем осваивать территорию, в сентябре-октябре уже будут установлены солнечные панели. Заспустим станцию, думаю, во втором квартале 2022 года», – проинформировал гендиректор «Хевел».

Прогнозируемый объём выработки экологически чистой электроэнергии составит около 20 млн кВт*ч в год, что обеспечит ежегодное снижение выбросов углекислого газа на 10,6 тысяч тонн. Проект станет первым крупным промышленным источником солнечной энергии на территории республики. Объем инвестиций в реализацию проекта превысит 1 млрд рублей.

«Объем налоговых поступлений составит около 400 млн рублей за период действия программы поддержки по этой станции. Кроме налогов и инвестиций, это еще и высокотехнологичные рабочие места и при строительстве, и при эксплуатации объекта. Помимо этого, мы рассматриваем и более сложные объекты. Это касается 11 районов с изолированными территориями, где необходимо улучшать качество и повышать надежность энергоснабжения. Мы все эти объекты изучим, дадим свои предложения. Надеюсь, они будут полезны республике и восприняты положительно», – отметил в ходе беседы с журналистами Игорь Шахрай.

Касаясь потенциала республики в обсуждаемой отрасли, гендиректор компании добавил, что инвестиционный климат в Дагестане положительный: «Спасибо руководству республики. Дагестан всегда относится к инвестору очень позитивно, и это очень приятно. Здесь высокая солнечная инсоляция. По сути никаких ограничений нет, будем работать. Начнем с одной станции и в следующем году, надеюсь, и по другим направлениям все получится».

Поинтересовались журналисты у главы региона и тем, какие в Дагестане есть возможности для установки ветрогенераторов.

«Мы сегодня ищем альтернативы по всем направлениям для решения тех проблем, которые мы для себя обозначили. Особенно в сфере ТЭК. На наш взгляд, из направлений возобновляемой энергетики наиболее перспективно рассмотрение солнечной энергетики. Мы не исключаем для рассмотрения те вопросы, которые на сегодняшний день активно применяют наши коллеги в Ставропольском крае, где есть целые поля ветряных мельниц. Но для начала для нас более выгодно по техническим и географическим особенностям рассматривать вопрос солнечной энергетики. Однако мы рассматриваем и другие варианты для того, чтобы все сложности в этой сфере нивелировать до того уровня, который позволил бы нам эффективно развиваться. Большое спасибо коллегам. Думаю, что у нас сегодня очередной шаг по вхождению в Дагестан крупной, серьезной инвестиционной компании, что говорит о том, что мы готовы создавать приемлемые условия для наших гостей, партнеров и тех, кто помогает нам выйти из сложной социально-экономической ситуации», – заявил Сергей Меликов.

Отметим, СЭС в Южно-Сухокумске станет вторым проектом ГК «Хевел» в Северо-Кавказском федеральном округе. В начале 2021 года компания завершила строительство Наурской СЭС в Чеченской Республике.