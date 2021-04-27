Дагестан в пятерке активных участников Всероссийской онлайн-олимпиады

Онлайн-олимпиада «Юный предприниматель и финансовая грамотность» для учеников 1-9 классов проходит с 13 апреля по 17 мая на образовательной платформе Учи.ру .

Проект реализуется Банком России и Ассоциацией развития финансовой грамотности при содействии национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и Минэкономразвития России.

«За первую неделю проведения пробного тура Всероссийской онлайн-олимпиады по предпринимательству и финансовой грамотности в нем приняли участие свыше 8 тыс. учеников дагестанских школ. По этому показателю регион находится на пятом месте в стране. Наша республика стабильно остается в топе российских регионов по вовлеченности в проекты Банка России по финансовой грамотности», - прокомментировал управляющий Отделением – Национальным банком по Республике Дагестан Мурад Идрисов.

Главная задача мероприятия – познакомить детей с основами предпринимательского мышления и финансовой грамотности. Школьники будут решать задачи, приближенные к реальным бизнес-проблемам, научатся сравнивать и выбирать финансовые продукты, защищаться от мошенников на финансовом рынке. Участие в олимпиаде бесплатное и не требует углубленных знаний школьной программы.

В день начала основного тура соревнований, 27 апреля, в 13 субъектах Российской Федерации пройдут торжественные открытия олимпиады. В тот же день председатель Банка России Эльвира Набиуллина проведет открытый онлайн-урок на тему «Что нужно знать об экономике, чтобы успешно управлять своими финансами?». Начало урока – в 9.30 по московскому времени, он подойдет для учащихся 6 классов и старше.

Трансляция будет доступна на странице мероприятия, личных кабинетах учителей и учеников на платформе Учи.ру, в сообществе Банка России в социальной сети «ВКонтакте», а также на сайте онлайн-уроков по финансовой грамотности Банка России.