В Сербии над одной из братских могил пророс Кавказский орех

Местные жители считают, что это могли прорости орехи, которые дагестанские солдаты носили с собой в память о Родине. В сентябре 1944 года войска под командованием маршала Ф. Толбухина вышли на Белградское направление. Главный город Югославии защищала мощная группировка немецких армий. Несколько дней советские штурмовики утюжили позиции врага на противоположном берегу реки Савы, а потом в дело вступили артиллерийские полки. После продолжительных ожесточенных боев наши пехотинцы и отряд югославских партизан на броне танков ворвались в Белград.

В бою погибло много советских солдат и офицеров. В Сербии помнят об этом и свято чтут самоотверженный подвиг павших смертью храбрых освободителей. В идеальном порядке содержатся не только девять крупных мемориальных комплексов, но и свыше двухсот малых памятников. На месте одного из них выросло и до сих пор плодоносит не характерное для Балкан дерево – лещина древовидная или орех медвежий. Кустарники этого рода довольно распространены в других частях полуострова, но деревьев подобного вида в окрестностях Бели-Потока никто никогда не встречал. Ученые Чачакского сельскохозяйственного института официально подтвердили уникальность такого явления. А местных старожилов есть свое объяснение удивительного факта.

Как рассказывает Микици Павлович из поселка Пударци: «В ходе освобождения Белграда корпус генерала-лейтенанта Владимира Жданова действовал совместно с югославскими партизанами, с чьих слов я и говорю. В составе корпуса находилось много солдат из разных уголков Северного Кавказа, в том числе из Дагестана. У некоторых из них, в память о своей малой родине, в карманах лежали орешки из отчих мест. Тысячи советских воинов погибли за нашу землю, в ней они и захоронены. Павшие в сражении у Бели-Потока погребены в братской могиле, над которой в скором времени пророс кавказский орех. Так безымянный красноармеец принес частицу своей Родины на Балканы, так его жизнь словно продолжилась в дереве, долгие годы радующем нас священными плодами».

Эту необычную историю руководителю дагестанского отделения Поискового движения России Хайбулле Умарову рассказала руководитель общества российских соотечественников и друзей России в Сербии Наталья Миладинович. «Часто в процессе поиска мы обнаруживаем совершенно неожиданные обстоятельства,– отмечает Х. Умаров.– Вот и на этот раз получили еще одно подтверждение словам великого Расула Гамзатова: ”Расширилось теперь наше цадинское кладбище. Большим теперь стал наш аул” (Мой Дагестан. Книга вторая. Глава ”Народ”). Пол-Европы прошагали в годы Великой Отечественной войны наши отважные земляки, чтобы освободить мир от фашизма. Но до сих пор имена не всех героев известны и наш долг – вернуть их из забвения».

По словам Умарова, поисковой отряд вместе с координатором проекта с сербской стороны Ольгой Литвиной планирует разыскать материалы о захороненных в окрестностях Белграда бойцах-красноармейцах и установить в Сербии памятный знак всем воевавшим за Югославию дагестанцам. «Также планируется посадить орешниковую аллею в Бели-Потоке и привезти в родной край горсть сербской земли, орошенной кровью воинов из Дагестана», — делится общественник.