В окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Эта крупнейшая авария за всю историю атомной энергетики, как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от её последствий людей, так и по экономическому ущербу.
В ликвидации последствий взрыва на ЧАЭС участвовали около 600 тысяч человек со всего Советского Союза, из них более трех тысяч дагестанцев. В течение первых месяцев после аварии погибло более 50 человек, несколько сотен человек из числа ликвидаторов перенесли острую лучевую болезнь той или иной степени тяжести. По разным оценкам высокие дозы облучения людей, в основном из числа аварийных работников и ликвидаторов, послужили или могли послужить причиной 4 тысяч дополнительных смертей от отдалённых последствий облучения, тысячи ликвидаторов стали впоследствии инвалидами.
В 2002 году по инициативе региональной общественной организации инвалидов Чернобыля, в Махачкале был установлен памятник дагестанцам, проявившим мужество и героизм при ликвидации последствий атомной катастрофы.
Помощник главы Дагестана Осман Булатов рассказал корреспонденту «АиФ Дагестан», что в 2020 году представители дагестанского союза ветеранов и инвалидов Чернобыля обращались в Общероссийский народный фронт с просьбой отреставрировать памятник.
«В марте этого года я обратился к врио главы РД Сергею Алимовичу Меликову с просьбой обратить внимание на эту проблему, и он взял ее под свой контроль. Администрация Махачкалы выделила на реставрацию памятника 863 тысячи рублей и определила подрядную организацию, которая 1 апреля приступила к работе. Мне неоднократно приходилось выезжать и лично контролировать ход выполнения работ, общаться со строителями и мастерами, работающими на объекте, следить за графиком выполнения работ» - сообщил Осман Булатов.
Все работы по реконструкции памятника чернобыльцам были завершены 20 апреля – в установленный срок. Монумент облицован черным индийским гранитом, установлена современная декоративная подсветка. Кроме того, приведена в порядок прилегающая территория.
«Выражаю огромную благодарность ври главы РД Сергею Алимовичу Меликову за его искренность, чуткость и отзывчивое отношение, т.к. благодаря его личному вмешательству вопрос реконструкции памятника был в кратчайшие сроки разрешен, а также хочется поблагодарить мэра Махачкалы Дадаева Салмана Кадиявовича за оперативную координацию работы уполномоченных городских служб и выбор подрядной организации, а также своевременность и качество выполненных работ и конечно же рабочим, которые в авральном режиме днём и ночью трудились на объекте, чтобы успеть закончить его к памятной дате», - отметил Осман Булатов.
Он призвал дагестанцев вспомнить тех людях, чьи судьбы были покалечены из-за чернобыльской катастрофы, кто лишился родного дома, потерял близких, здоровье или жизнь, людей которые самоотверженно жертвовали собой, ликвидируя последствия взрыва. Наша память и благодарность - самое ценное и важное, чем мы можем отплатить этим героям. Ликвидаторы не зря жертвовали собой!