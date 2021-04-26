Как в Махачкале отреставрировали памятник ликвидаторам аварии на ЧАЭС

Ровно 35 лет назад 26 апреля 1986 года произошла катастрофа на Чернобыльской атомной электростанции в украинском городе Припять (в 120 км. от Киева) произошел взрыв.

В окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Эта крупнейшая авария за всю историю атомной энергетики, как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от её последствий людей, так и по экономическому ущербу.

В ликвидации последствий взрыва на ЧАЭС участвовали около 600 тысяч человек со всего Советского Союза, из них более трех тысяч дагестанцев. В течение первых месяцев после аварии погибло более 50 человек, несколько сотен человек из числа ликвидаторов перенесли острую лучевую болезнь той или иной степени тяжести. По разным оценкам высокие дозы облучения людей, в основном из числа аварийных работников и ликвидаторов, послужили или могли послужить причиной 4 тысяч дополнительных смертей от отдалённых последствий облучения, тысячи ликвидаторов стали впоследствии инвалидами.

В 2002 году по инициативе региональной общественной организации инвалидов Чернобыля, в Махачкале был установлен памятник дагестанцам, проявившим мужество и героизм при ликвидации последствий атомной катастрофы.