ЗАМАНА - Абдулпатах Амирханов с рабочим визитом посетил Шамильский район

Абдулпатах Амирханов с рабочим визитом посетил Шамильский район

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26 апреля, 2021. Понедельник 16:01
Абдулпатах Амирханов с рабочим визитом посетил Шамильский район

Председатель Правительства РД Абдулпатах Амирханов в субботу, 24 апреля, с рабочим визитом посетил Шамильский район. Цель поездки — анализ социально-экономических проблем муниципалитета и определение путей решения.

Абдулпатах Амирханов с рабочим визитом посетил Шамильский район
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В сопровождении руководства министерств и ведомств премьер-министр осмотрел ряд социально значимых объектов в селах Хебда, Голотль и Ругельда. В селе Хебда делегация в первую очередь посетила место обрушения моста «Гоор-Кахиб» на реке Аварское койсу. Инцидент произошел 16 марта, тогда было приостановлено дорожное сообщение для жителей трех сёл. В настоящее время здесь завершаются работы по возведению временного среднего автодорожного разборного моста (САРМ).  Абдулпатах Амирханов поручил Минтрансу РД проработать вопрос строительства нового моста в муниципалитете.
Далее премьер-министр посетил районную поликлинику ГБУ «Шамильская ЦРБ», местную школу и детский сад в селе Хебда, пообщался с педагогами и медиками. Также Абдулпатах Амирханов принял участие во всероссийской акции по посадке деревьев «Сад Победы», приуроченной к 76- летию Великой Победы. Совместно с юнармейцами и волонтёрами возле мемориальных плит воинам-участникам Великой Отечественной войны были посажены декоративные деревья. Здесь же Председатель Правительства РД ознакомился с результатами работ по благоустройству парка имени Махмуда Гитинова, реконструированного в рамках программы «Комфортная городская среда».
 
В селе Голотль правительственная делегация посетила МКОУ «Голотлинская СОШ». Эта школа была отремонтирована в 2018 году по проекту "100 школ", однако проведенных работ недостаточно, учреждение нуждается в дополнительном ремонте. Абдулпатах Амирханов по итогам осмотра дал поручения Минэкономразвития РД и Минобрнауки РД проработать вопрос дополнительной поддержки образовательного учреждения с выделением соответствующего финансирования. В селе Ругельда Абдулпатах Амирханов посетил МКОУ "Ругельдинская СОШ, на базе которой функционирует интернат. Премьер-министр ознакомился с состоянием общежития, пищеблока, спортзала. Также он посетил краеведческий музей, открытый в школе.
 
По итогам поездки будут сформированы поручения, направленные на решение ключевых социально-экономических проблем Шамильского района.
 
В поездке Председателя Правительства сопровождали заместитель руководителя Администрации Главы и Правительства РД Арслан Сайпуллаев, министр экономики и территориального развития РД Руслан Алиев, министр здравоохранения РД Татьяна Беляева, врио министра образования и науки РД Яхья Бучаев, врио министра транспорта и дорожного хозяйства РД Ширухан Гаджимурадов, председатель комитета по лесному хозяйству РД Вагаб Абдулхамидов, начальник Управления Правительства по капитальному строительству Магомед Азизов и другие. 

 

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