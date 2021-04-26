ЗАМАНА - В Магарамкентском районе Дагестана ведется строительство плодохранилища на 1,5 тысячи тонн

В Магарамкентском районе Дагестана ведется строительство плодохранилища на 1,5 тысячи тонн

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26 апреля, 2021. Понедельник 15:18
В Магарамкентском районе Дагестана ведется строительство плодохранилища на 1,5 тысячи тонн

В последние годы в Магарамкентском районе реализуется множество перспективных проектов в сфере садоводства. Очередной инвестиционный проект предусматривает строительство плодохранилища и закладку суперинтенсивного сада. 

В Магарамкентском районе Дагестана ведется строительство плодохранилища на 1,5 тысячи тонн
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СПоК «Магарамкент» ведет строительство плодохранилища мощностью 1450 тонн единовременного хранения. Стоимость проекта составляет более 50 млн рублей. Его реализация осуществляется с использованием господдержки по линии Минсельхозпрода РД - в 2020 году на развитие материально-технической базы потребкооперативу предоставлен грант на сумму 31,2 млн рублей. На инвестиционной площадке завершены работы по укладке фундамента, заливке бетонной площадки и монтажу металлоконструкций колонн. В настоящее время проводятся работы по монтажу металлоконструкций перекрытия. Завершение строительства и ввод объекта предусматривается в 3-м квартале текущего года. 

Кооператив реализует также проект по закладке суперинтенсивного сада на площади 12,5 га. Произведена посадка 22 тыс. штук саженцев яблонь сортов «Моди» и «Вильямс прайд», построены насосная станция и водонакопитель. В настоящее время проводятся работы по монтажу капельного орошения.

В субботу, 24 апреля, на инветсплощадках СПоКа «Магарамкент» побывали заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РД Эмин Шайхгасанов и начальник Отдела переработки сельхозпродукции, проектного управления и инвестполитики Минсельхозпрода РД Агабала Агаханов.

 

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