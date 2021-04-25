1. Вопрос: Подлежит ли перерасчету размер назначенной ежемесячной денежной выплаты гражданам с 1 января 2021 года, если на момент подачи заявления ребенок достиг возраста 8 лет?

Ответ: Да. Перерасчет будет производиться с 1 января 2021 года до дня достижения ребенком возраста 8 лет. 2. Вопрос: При обращении в апреле 2021 года за выплатой в повышенном размере, за какой период будут учитываться доходы?

Ответ: Доходы всех членов семьи будут учитываться за последние 12 календарных месяцев, предшествующих 4 календарным месяцам перед месяцем подачи заявления о назначении ежемесячной денежной выплаты, т.е. при обращении в апреле 2021 года будут учитываться доходы за декабрь 2019 – ноябрь 2020 года. 3. Вопрос: Если мне откажут в перерасчете выплаты в повышенном размере, будет ли мне выплачиваться далее ранее назначенная выплата?

Ответ: Да, т.к. в случае если гражданину отказано в перерасчете ежемесячной выплаты в повышенном размере, ежемесячная выплата будет предоставляться в ранее установленном размере до истечения 12-месячного срока, на который она была назначена ранее. 4. Вопрос: Янахожусь в разводе с августа 2020 года, будут ли учитываться при обращении за ежемесячной выплатой в повышенном размере доходы и имущество бывшего мужа?

Ответ: Нет, т.к. состав семьи заявителя для предоставления ежемесячной выплаты учитывается на момент подачи заявления. 5. Вопрос: При обращении за ежемесячной выплатой в повышенном размере будет ли учитываться в состав семьи сын-студент, которому исполнилось 22 года?

Ответ: Да, т.к. в состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода семьи, включаются родитель (в том числе усыновитель), опекун ребенка, подавший заявление, его супруг, несовершеннолетние дети и дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях среднего, общего или профессионального и высшего образования по очной форме обучения, в том числе находящиеся под опекой (за исключением таких детей, состоящих в браке). 6. Вопрос: Имею ли я право на выплату в повышенном размере, если мы с мужем официально не работаем?

Ответ: Да, если в оцениваемый период у Вас или трудоспособных членов семьи были «уважительные» основания отсутствия доходов, к которым относятся следующие:

- заявитель или члены его семьи не более 6 месяцев имели статус безработного, ищущего работу;

- заявитель или члены его семьи осуществляли уход за ребенком до достижения им возраста 3 лет;

- заявитель или члены его семьи младше 23 лет, обучались в образовательном учреждении среднего общего или профессионального и высшего образования по очной форме обучения и не получали стипендию;

- заявитель или члены его семьи осуществляли уход за ребенком-инвалидом до 18 лет, или инвалидом с детства 1 группы, или инвалидом 1 группы, или престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет;

- заявитель или члены его семьи проходили лечение длительностью свыше 3 месяцев, вследствие чего временно не могли осуществлять трудовую деятельность;

- заявитель или члены его семьи проходили военную службу (включая период не более 3 месяцев со дня демобилизации);

- заявитель или члены его семьи были лишены свободы (включая период не более 3 месяцев со дня освобождения);

- заявитель являлся (является) единственным родителем (законным представителем), имеющим несовершеннолетних детей;

- заявитель или один из членов его многодетной семьи не получает доходы.

Важно, чтобы «уважительными» причинами отсутствия доходов было охвачено не менее 10 месяцев расчетного периода.

Если Вы не сможете подтвердить уважительные причины отсутствия доходов или уважительные причины у Вас были в течение менее 10 месяцев, в предоставлении выплаты будет отказано. 7. Вопрос: Будут ли учитываться в доход семьи компенсационные выплаты по уходу за ребенком-инвалидом?

Ответ: Нет, не будут. 8. Вопрос: Будут ли учитывать мои вклады и полученные проценты? Я должен сам предоставлять информацию по ним?

Ответ: Да, будут учитываться в виде процентов, начисленных на остаток средств на депозитных счетах (вкладах), открытых в кредитных организациях, если такие проценты по вкладам превысят размер величины прожиточного минимума на душу населения, установленную на дату обращения за назначением выплаты. В 2021 году такие сведения необходимо представить самостоятельно. Начиная с 1 января 2022 года необходимые сведения будут запрашиваться в ФНС России. 9. Вопрос: В случае если в семье несколько детей в возрасте от 3 до 7 лет, расчет среднедушевого дохода семьи для определения права на повышенный размер производится с учетом выплаты на одного из детей или при расчете учитываются выплаты на каждого из детей на дату подачи заявления?

Ответ: Обращается внимание, что при подаче заявления о назначении выплаты, в том числе в увеличенном размере, гражданин вправе подать его на одного или нескольких детей в возрасте от трех до семи лет.

В случае, если гражданином заявление на назначение подано в отношении нескольких детей, при определении размера выплаты расчет среднедушевого дохода такой семьи осуществляется с учетом размера выплаты на каждого ребенка, на которого имеется право на ежемесячную выплату. 10. Вопрос: На кого не распространяется «Правило нулевого дохода»?

Ответ: «Правило нулевого дохода»? не распространяется на единственных родителей – то есть, на те семьи, где второй родитель умер, пропал без вести или не вписан в свидетельство о рождении. 11. Вопрос: Выплата была назначена в 2020 году по 28 мая 2021 года, и получатель вправе обратиться за перерасчетом до конца 2021 года. Если получатель обращается 10 сентября 2021 года и имеет право на выплату в размере 100 % прожиточного минимума, выплату в размере 100 % необходимо доплатить за период с 1 января 2021 года по 28 мая 2021 года или назначить с 10 сентября без доплаты с 1 января 2021 года по 28 мая 2021 года?

Ответ: Гражданин вправе обратиться за перерасчетом ежемесячной выплаты до 31 декабря 2021 года.

При этом при обращении за перерасчетом 10 сентября 2021 года, то есть после окончания 12 месячного срока, на который ему была назначена выплата, перерасчет (в новом размере), при наличии права, будет осуществлен с 1 января 2021 года до 28 мая 2021 года.

Выплата в новом размере в таком случае будет назначена гражданину на 12-месячный срок с 10 сентября 2021 года (с даты обращения).

12. Вопрос: Как будут учтены мои доходы, если я самозанятый? В налоговой инспекции нет сведений о моих доходах. Мне откажут в выплате? Какой документ о доходах я должен представить в соцзащиту?

Ответ: Сведения о доходах, полученных в рамках применения специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» предоставляется заявителем в течение 5 рабочих дней лично на приеме посредством предоставления подтверждающих документов, к которым относятся сформированные в соответствующем мобильном приложении и подписанные ЭП справка о регистрации в качестве лица, применяющего специальный налоговый режим и справка о доходах. 13. Вопрос: Мой муж является получателем выплаты на детей от 3 до 7 лет на двоих детей. Оформлял он выплаты в июне 2020 года, но в сентябре мы развелись и по решению суда дети проживают со мной. Деньги получает он, но нам не отдает. Могу ли я подать заявление с 1 апреля на эти выплаты?

Ответ: Да можете подать заявление с 1 апреля 2021 года, но Вы должны будете в течение 5 рабочих дней представить в орган социальной защиты населения по месту жительства решение суда об определении места жительства детей с Вами. 14. Вопрос: Получу ли я выплату, если являюсь студенткой ВУЗа и в учитываемом периоде находилась в академическом отпуске?

Ответ: Получите, если Вы младше 23 лет и представите справку из ВУЗа об обучении по очной форме обучения и не получении (получении) стипендии. 15. Вопрос: Машину продал, но с учета не снял, будет ли она считаться моей собственностью?

Ответ: Оценка имущественной обеспеченности семьи оценивается на момент обращения за выплатой на основании сведений, полученных из МВД. Следовательно, если органы социальной защиты получат из МВД информацию о наличии у Вас этой машины, то учтут ее при определении права на выплату. 16. Вопрос: В собственности членов семьи одно жилое помещение в целом и доля в другом жилом помещении. Как будет учитываться имущественная обеспеченность: по метражу или по долям собственности?

Ответ: Основанием для отказа в назначении или перерасчете размера выплаты является наличие в собственности у заявителя и членов его семьи двух и более зданий с назначением «жилое» и «жилое строение», помещений с назначением «жилое» и «жилое помещение», суммарная площадь которых больше произведения 24 кв. метров в расчете на одного человека на количество членов семьи.

Таким образом, если площадь жилого помещения и площадь доли собственности в другом помещении, не превысят указанный метраж, то выплата будет назначена, (при соответствии иным условиям назначения). 17. Вопрос: Будет ли изменена норма по имущественной обеспеченности для многодетных семей с 1 апреля 2021 года?

Ответ: Да, при оценке имущественной обеспеченности не учитываются жилые помещения и земельные участки, а также транспортные средства, выделенные многодетным семьям в рамках социальной поддержки. 18. Вопрос: Когда надо подавать заявление на перерасчет выплаты в повышенном размере?

Ответ: Для перерасчета выплаты в повышенном размере заявление можно подать, начиная с 1 апреля 2021 до 31 декабря 2021 года.

Перерасчет размера выплаты производится с 1 января 2021 года, но не ранее чем со дня достижения ребенком возраста 3 лет. При этом ежемесячная выплата в соответствующем размере устанавливается на 12 месяцев с даты обращения за такой выплатой, но не более чем до дня достижения ребенком возраста 8 лет. 19. Вопрос: Какие документы нужны, чтобы подать заявление на повышенный размер выплаты?

Ответ: Документы (сведения), необходимые для назначения выплаты запрашиваются уполномоченным органом в рамках межведомственного взаимодействия в органах и (или) организациях, в распоряжении которых они находятся.

Часть документов при определенных жизненных ситуациях заявитель должен представить лично в течение 5 рабочих дней, а именно сведения о доходах сотрудников ряда силовых ведомств, размера стипендии, алиментов и д.р.

Уточнить перечень документов Вы можете при подаче заявления через Единый портал (Вам высветятся подсказки) или на официальном сайте органа социальной защиты населения региона. 20. Вопрос: Кто имеет право на получение ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно?

Ответ: Ежемесячная выплата назначается одному из родителей или иному законному представителю ребенка, являющемуся гражданином Российской Федерации, проживающему совместно с ребенком на территории Республики Дагестан, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Республике Дагестан на дату обращения. 21. Вопрос: Кто не имеет право на получение ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно?

Ответ: Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно не предоставляется:

иностранным гражданам и лицам без гражданства; гражданам Российской Федерации, лишенным либо ограниченным в родительских правах;

в случае смерти ребенка; при отсутствии у гражданина права на получение ежемесячной выплаты в соответствии с настоящим Порядком;

в случае нахождения ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно на полном государственном обеспечении;

при представлении гражданином неполных и (или) недостоверных сведений, предусмотренных настоящим Порядком. 22. Вопрос: Как можно подать обращение на ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно?

Ответ: заявление о назначении ежемесячной выплаты (далее - заявление) подается в органы социальной защиты населения Республики Дагестан по месту жительства либо пребывания (далее - органы социальной защиты населения):

а) лично;

б) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ);

в) в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг" (далее - единый портал);

г) посредством почтовой связи способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправления. 23. Вопрос: На какой срок назначается ежемесячная выплата?

Ответ: Ежемесячная выплата предоставляется в 2020 году за прошедший период начиная со дня достижения ребенком возраста 3 лет, если обращение за ней последовало не позднее 31 декабря 2020 года.

Начиная с 2021 года ежемесячная выплата осуществляется со дня достижения ребенком возраста 3 лет, если обращение за ее назначением

последовало не позднее 6 месяцев с этого дня. В остальных случаях ежемесячная выплата осуществляется со дня обращения за ее назначением. 24. Вопрос: В каких случаях предоставление ежемесячной выплаты прекращается?

Ответ: Предоставление ежемесячной выплаты прекращается в случае:

а) достижения ребенком возраста 8 лет;

б) смерти ребенка;

в) смерти заявителя, объявления его в установленном законодательством Российской Федерации порядке умершим или признания его безвестно отсутствующим, а также в случае лишения либо ограничения его в родительских правах;

г) признания получателя ежемесячной выплаты недееспособным или ограниченно дееспособным;

д) переезда гражданина, получающего ежемесячную выплату, на постоянное место жительства за пределы Республики Дагестан;

е) отказа от получения ежемесячной выплаты;

ж) если размер среднедушевого дохода семьи превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Республике Дагестан на дату обращения;

з) отбывания получателем ежемесячной выплаты наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождения в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. 25. Вопрос: Обязанность и ответственность получателей ежемесячной выплаты.

Ответ: Граждане, получающие ежемесячную выплату, обязаны извещать органы социальной защиты населения об изменении места жительства (пребывания), а также о наступлении обстоятельств, влекущих за собой прекращение осуществления указанной выплаты, в месячный срок.

Граждане, получающие ежемесячную выплату, несут ответственность за достоверность и своевременность извещения органов социальной защиты населения о наступлении обстоятельств, влекущих за собой прекращение осуществления указанной выплаты, в соответствии с законодательством Российской Федерации.