В Дагестане стартовала информационная антинаркотическая акция «Здоровый патруль»

С 21 по 28 апреля в Республике Дагестан проходит информационная антинаркотическая акция «Здоровый патруль». Ее организаторами выступают Министерство по делам молодежи РД совместно с Управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД по РД и общественными организациями региона.

К акции уже присоединились активисты общественных организаций муниципальных образований республики, которые посетили местные магазины и торговые точки и провели информационные беседы о запрете на продажу определенных веществ. В частности, в Махачкале в информационном рейде приняли участие сотрудники Минмолодежи РД и городского молодёжного центра Администрации столицы, представители МВД и УКОН МВД по РД, а также активисты Молодежного Парламента и общественной организации «Дагпротив».

В результате проведённых рейдовых мероприятий были выявлены факты продажи снюса и насвая в большом количестве. Товар изъят, а нарушители будут привлечены к предусмотренной законом ответственности. Также в ходе рейдов поступило одно обращение о распространении наркотических веществ, которое направлено в УКОН МВД по РД для рассмотрения и принятия мер.

«В наш «Антинаркотический» бот в социальной сети Telegram поступают жалобы из разных районов и городов республики от неравнодушных граждан о фактах продажи подросткам и молодежи запрещенных веществ в определенных торговых точках. В связи с этим мы запустили акцию «Здоровый патруль», которая предполагает проведение рейдовых мероприятий в магазинах, расположенных вблизи образовательных учреждений, на предмет продажи наркотических и никотиносодерщащих веществ несовершеннолетним. Я призываю всех жителей быть бдительными. Если вы заподозрите кого-то в торговле наркотиками и запрещенными веществами, сообщайте нам в Telegram-бот «Антинаркотический» или обращайтесь в полицию. Ведь от вреда производимых и продаваемых ими веществ, могут пострадать наши дети», - рассказал начальник отдела профилактических программ и проектов Минмолодежи РД Фарман Меликов.

Напомним, что по поручению врио Главы РД Сергея Меликова Минмолодежи Дагестана запустило антинаркотическую горячую линию (телефон: 8(800)533-80-88), позвонив на которую, дагестанцы могут анонимно сообщить о точках распространения, изготовления, сбыта наркотических средств и психотропных веществ, а также получить правовую помощь от специалистов и ответы на вопросы о профилактике наркомании, лечении нарко- и алкозависимости, проблемах правоприменения антинаркотической статьи. Бесплатная горячая линия работает с 09:00 до 18:00. Также обращения граждан принимаются в директ страницы @prev.minmol в социальной сети Инстаграм.

Кроме того, в целях борьбы с распространением наркотиков Минмолодежи РД совместно с Минцифры РД создали антинаркотический чат-бот в Telegram (https://t.me/minmol_rd_bot), куда можно отправлять информацию о местоположении точек продаж наркотических средств, а также фото и видеоматериалы, ссылки на телеграмм-каналы, веб-сайты и социальные сети, посредством которых происходит их распространение. На сегодняшний день в “Антинаркотический” бот поступило 8 заявок, по четырем из которых приняты соответствующие меры: закрашены ссылки на телеграмм–каналы с предложениями работы курьером по закладке наркотиков и зафиксирована продажа запрещенных веществ в одной из махачкалинских аптек, дело о которой передано в суд. Работа по остальным обращениям продолжается.