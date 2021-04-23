Рабочая встреча Сергея Меликова и Дениса Мантурова состоялась в Москве

В Москве состоялась рабочая встреча Врио Главы Дагестана Сергея Меликова с Министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым. В ее ходе были затронуты вопросы развития промышленного потенциала региона.

В начале встречи Сергей Меликов поднял вопрос о содействии проекту концерна «Кизлярский электромеханический завод» – «Создание высокотехнологичного производства многоцелевого четырехместного двухдвигательного самолета МАИ-411 «Альфа-КМ» из композитных материалов и бортового оборудования отечественного производства». Со своей стороны Денис Мантуров заверил главу региона, что Минпромторг России полностью поддерживает проект создания многоцелевого самолета МАИ-411 «Альфа-КМ», считая его востребованным федеральными и региональными структурами, авиакомпаниями местных авиалиний, а также эксплуатантами малой авиации общего назначения.

Важной темой обсуждения стал вопрос поддержки из федерального Фонда развития промышленности проектов промышленных предприятий республики по программе «Приоритетные проекты».

«Было принято решение развивать промышленность Республики Дагестан с опорой на существующие инвестиционные площадки и предприятия, в том числе с учетом дальнейшей поддержки и развития фонда промышленности республики. В этом развитии активная помощь и содействие были и есть со стороны Министерства и, в частности, Дениса Валентиновича Мантурова. Чувствуется внимательное отношение к проблемам, существующим в промышленности нашей республики», – отметил Сергей Меликов.

В заключение Денис Мантуров ознакомился с предложением главы Дагестана о содействии развитию стекольной промышленности республики, в частности в заключении соглашения с иранскими производителями шпата. Для реализации проекта по обеспечению стекольной промышленности Республики Дагестан плавиковым шпатом по приемлемым ценам Минпромторг России при участии торгпредства в Иране окажет необходимую поддержку в подготовке соответствующего долгосрочного соглашения совместно с Организацией развития и модернизации горнодобывающей промышленности (IMIDRO) и Правительства Республики Дагестан.