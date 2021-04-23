В рамках заседания Правительства РД под руководством премьер-министра Абдулпатаха Амирханова в среду, 21 апреля, был рассмотрен отчет об исполнении республиканского бюджета Республики Дагестан за 2020 год.

С основным докладом выступил врио министра финансов РД Юнус Саадуев. Он сообщил, Общая сумма поступивших доходов составила 169,7 млрд рублей, или 100,5 проц. к уточненным назначениям (168,8); кассовые расходы – 168,8 млрд рублей при плане 181 млрд или 93,2 %. При планируемом дефиците в 12,2 млрд бюджет исполнен с профицитом в сумме 887 млн рублей.

«Бюджет республики на протяжении многих лет остается высокодотационным. Соответственно сохраняется зависимость от федерального центра. В общей сумме доходов республиканского бюджета 169,7 млрд рублей межбюджетные трансферты из федерального бюджета, включая дотации, субсидии и иные межбюджетные трансферты, а также субвенции на исполнение переданных федеральных полномочий, составили 135,1 млрд рублей или 79,7%, налоговые и неналоговые платежи – 34,5 млрд рублей или 20,3%.

Несмотря на то, что 2020 год, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, был периодом экономического кризиса –рост доходов обеспечен. Налоговые и неналоговые доходы в республиканский бюджет поступили в сумме 34,5 млрд рублей или 107,5 % к уточненному плану. В абсолютном выражении план перевыполнен на 2,4 млрд рублей. К уровню 2019 года обеспечен рост налоговых и неналоговых поступлений, составивший 108,2% (+2,6 млрд рублей), в том числе по налоговым доходам – 108,2 % (+2,6 млрд рублей)», -сообщил врио министра.

Говоря о фактическом исполнении доходной части республиканского бюджета , Юнус Саадуев обратил внимание на динамику изменений, в сравнении с 2015 годом. Так, за 6 лет общий объем доходов с 84 млрд рублей увеличен до 170 млрд (или в 2 раза), в том числе: федеральные межбюджетные трансферты: – с 62 до 135 млрд; налоговые и неналоговые поступления – с 22 до 35 млрд:

«Расходная часть республиканского бюджета, против первоначально утвержденного объема в сумме 138,5 млрд рублей, в течение отчетного года увеличена на 42,5 млрд или 30,6 % и составила 181 млрд рублей. Расходные обязательства финансово обеспечены в соответствии с уточненными назначениями. Профинансировано 180,6 млрд рублей или 99,8 %к уточненному плану. В тоже время кассовые расходы составили 168,8 млрд рублей или 93,2 % к уточненной росписи.

В динамике за последние пять лет расходы республиканского бюджета увеличены с 88 до 169 млрд рублей. Рост составил 192%. В наибольшем значении увеличение сложилось в отчетном году против 2019 – от 120,5 млрд до 169 млрд рублей. Бюджет республики остается социально направленным. Обеспечено стабильное увеличение расходов практически по всем разделам функциональной классификации.

Наибольший удельный вес в общем объеме республиканского бюджета занимают расходы на «Образование» – 57,2 млрд, что составляет 31,6 %(исполнено 50,5 млрд); «Социальную политику» – 51,4 млрд, что учитывает платежи за неработающее население Федеральному Фонду ОМС в сумме 15,4 млрд, или 28,3 проц. (исполнено 50,8 млрд); «Здравоохранение» – 23,5 млрд или 13 проц. (исполнено 21,4 млрд рублей). На образование, культуру, здравоохранение, социальную политику, физическую культуру, спорт и СМИ в отчетном году приходится 75,8 проц., что составляет 137,3 млрд рублей» - доложил докладчик.

Коснулся Саадуев и проблемы несвоевременного и неполного освоения бюджетных ассигнований при исполнении республиканского бюджета. Общий объем средств, неиспользованных главными распорядителями – министерствами и ведомствами республики, на конец отчетного года составил 11,8 млрд рублей.

Такое положение, по словам Саадуева, обусловлено неоплатой по закупкам товаров, работ и услуг, незавершением конкурсных процедур, несвоевременным заключением госконтрактов на строительство объектов, что связано, в основном, с несвоевременным представлением органами местного самоуправления правоустанавливающей земельной и иной исходной документации, без которой невозможна разработка проектной документации; неосвоением капитальных вложений.

В рамках заседания также был рассмотрен вопрос об эффективности реализации государственных программ Дагестана. Министр экономики и территориального развития РД Руслан Алиев сообщил, что в 2020 году в перечень госпрограмм республики были включены 47 программ.

"В республиканском бюджете на 2020 год были предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию только 43 госпрограмм, а объём их финансирования в 2020 году, в соответствии с паспортами, составил 182 млрд рублей. Информация о достижении показателей и целевых индикаторов была представлена только по 39 госпрограммам. В целом проведенная в соответствии с представленными министерствами сведениями оценка эффективности реализации госпрограмм по широкому кругу критериев показала, что по 21 госпрограмме республики эффективность возросла, по 3 госпрограммам осталась на уровне, по 15 - снизилась.

Анализ причин недостижения индикаторов в основном указывает на то, что органы исполнительной власти Республики Дагестан, ответственные за реализацию госпрограмм РД, своевременно не вносили изменения в госпрограммы в части корректировок плановых показателей. Кроме того, при внесении изменений в госпрограммы ответственные исполнители зачастую корректировали лишь финансовую часть, не уточняли показатели и индикаторы, не обеспечили увязку мероприятий и индикаторов программ.

В целом, говоря об эффективности государственных программ Республики Дагестан, следует отметить, что в 2020 году серьезное влияние на их реализацию оказала пандемия COVID-2019 и соответствующие ограничительные мероприятия, введенные в целях предупреждения и недопущения распространения новой коронавирусной инфекции. Вместе с этим сохраняются и субъективные факторы», - заключил министр.