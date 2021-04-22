600 заявок поступило от Дагестана на конкурс управленцев «Лидеры России»

Республика Дагестан стала вторым регионом по активности жителей от Северо-Кавказского федерального округа. Всего на текущий момент на участие в четвертом конкурсе управленцев «Лидеры России» поступило более 100 тысяч заявок. До конца заявочной кампании остается 5 дней. Регистрация на конкурс закроется 26 апреля 23.59 по московскому времени на сайте ЛидерыРоссии.рф.

26 марта на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Президент России Владимир Путин поддержал старт четвертого конкурса «Лидеры России», 31 марта стартовала заявочная кампания. Главное отличие этого сезона – новые треки. В дополнение к специализациям «Наука» и «Здравоохранение», которые были запущены в прошлом году, стартовали треки «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Культура», и «Информационные технологии». 8 апреля к ним добавился трек «Студенты» (для тех, у кого еще нет управленческого опыта). 14 апреля стартовал трек «Международный» (для граждан других стран, которые хотят жить и работать в России).

С начала регистрации на конкурс «Лидеры России 2020» на сайте ЛидерыРоссии.рф от Центрального Федерального округа поступило 35,55% всех отправленных заявок. На втором месте – Приволжский федеральный округ (16,48%). Далее идут Северо-Западный (13,37%), Уральский (9,58%), Сибирский (9,43%), Южный (8,27%), Дальневосточный (4,1%) и Северо-Кавказский (3,22%) федеральные округа.

В СКФО по числу заявок на конкурс «Лидеры России» лидируют Ставропольский край (795 заявок), Республика Дагестан (600 заявок) и Кабардино-Балкарская Республика (175 заявок).

«На сегодняшний день мы получили более 100 тысяч заявок из всех регионов России на участие в конкурсе управленцев «Лидеры России». Большинство регистраций поступает от участников в возрасте от 31 до 35 лет –27% и от 36 до 40 лет – 26%. Конкурсантов в возрасте от 41 до 45 лет – 17%, от 26 до 30 лет – 12%, от 46 до 55 лет – 11%, а от 18 до 25 лет – 7%. В основном регистрируются на конкурс мужчины – 73%, заявивших об участии женщин – 27%», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Лидером по количеству заявок стала Москва (12 407 заявок на конкурс на текущий момент), на втором месте – Санкт-Петербург (5 116), на третьем – Московская область (4 167 заявок). В ТОП-20 регионов также вошли Свердловская область (2 028 заявок), Краснодарский край (1 872), Нижегородская область (1 578), Республика Татарстан (1 573), Самарская область (1 505), Ростовская область (1 424), Новосибирская область (1 344), Республика Башкортостан (1 300), Челябинская область (1 237), Красноярский край (1 114), Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (1 009), Тюменская область (953), Пермский край (923), Иркутская область (812), Ставропольский край (795), Воронежская область (717) и Ленинградская область (702 заявки).

Победители конкурса получат образовательный грант в размере миллиона рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев нашей России.

За три сезона проведения конкурса назначение на высокие должности получили более 270 «Лидеров России». Шестеро победителей конкурса заняли позиции заместителей федеральных министров, двое участников первого сезона стали главами регионов, четверо участников — главами городов. Помимо этого, конкурсанты заняли должности главврачей больниц, ректоров и проректоров вузов, заместителей губернаторов, региональных министров и глав департаментов, топ-менеджеров крупных компаний.