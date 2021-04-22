Сергей Меликов принял участие в оглашении Послания Президента России Федеральному Собранию

Выступление главы государства Владимира Путина состоялось в Центральном выставочном зале «Манеж». В числе приглашенных на церемонию – сенаторы и депутаты Государственной думы РФ, члены Правительства, представители Администрации Президента РФ, главы Конституционного и Верховного судов, члены Государственного совета, Общественной палаты, губернаторы, представители основных конфессий, дипломаты, журналисты, врачи.

Говоря о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики, глава государства уделил ключевое внимание вызовам беспрецедентного периода, который переживает Россия в связи с пандемией.

«Сегодняшнее послание будет посвящено главным образом нашим внутренним вопросам. Это, разумеется, вопросы здравоохранения, социальной политики, экономики, и, конечно, нужно будет несколько слов сказать о внешних делах, и буквально несколько слов и по вопросам безопасности», – сказал Путин.

Прежде всего, Президент РФ поблагодарил россиян за огромный и напряженный труд во время пандемии коронавируса:

«За кратким перечислением мер – огромный напряженный труд миллионов людей во всех регионах Российской Федерации. Хочу всех вас сердечно за это поблагодарить. Все работали быстро, качественно, на совесть».

При этом Президент России подчеркнул, что сбережение народа является сейчас для страны высшим национальным приоритетом. И в этой связи глава государства поставил задачу – выйти на устойчивый рост численности населения, чтобы к 2030 году средняя продолжительность жизни в стране достигла 78 лет. Напомнив россиянам, что коронавирус еще до конца не побежден, Владимир Путин призвал всех россиян соблюдать меры предосторожности, а также сделать прививку, чтобы защитить себя и своих близких.

Особое внимание глава государства уделил мерам социальной поддержки семей с детьми. Президент России поручил Правительству уже к июлю подготовить комплексную программу в данном направлении. Прежде всего, речь шла о поддержке детей, растущих в неполных семьях либо в семьях, где родители разведены и один из них имеет право на алименты.

«С 1 июля текущего года детям в возрасте от 8 до 16 лет включительно, растущим в таких семьях, будет назначена выплата. Ее размер в среднем по стране составит 5650 рублей», – заявил Путин.

Предложил Президент осуществить также единовременную выплату в 10 тыс.руб. семьям с детьми-школьниками и распространить эту меру на будущих первоклассников. Их произведут в августе.

Отдельно остановился глава государства на оказании гражданам муниципальных и государственных услуг – через три года они должны предоставляться дистанционно и круглосуточно.

В качестве центральной задачи всех уровней власти Президент России назвал повышение качества жизни россиян.

Помимо прочего, Владимир Путин говорил о модернизации отечественной промышленности, поддержке малого и среднего бизнеса, развитии образования, проектах в сфере культуры, защите окружающей среды и многих других важнейших аспектах. Среди других предложений глава государства озвучил ряд инициатив по части поддержки регионов.