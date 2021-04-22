О решениях, принятых по итогам рабочей поездки Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина в Дагестан

Рабочая поездка Михаила Мишустина в Дагестан состоялась 14 апреля 2021 года. По итогам приняты следующие решения и даны поручения:

1. Минздраву России (М.А.Мурашко), Минфину России (А.Г.Силуанову), Минэкономразвития России (М.Г.Решетникову)

Внести в установленном порядке в Правительство Российской Федерации проект решения о выделении в 2021 году за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в объёме до 150 млн рублей на дооснащение государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан «Дербентская центральная городская больница».

Срок – до 1 июня 2021 года.

2. Минпромторгу России (Д.В.Мантурову), Минздраву России (М.А.Мурашко), Минфину России (А.Г.Силуанову), Минэкономразвития России (М.Г.Решетникову)

Внести в установленном порядке в Правительство Российской Федерации проект решения о выделении в 2021 году за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в объёме до 56 млн рублей на приобретение 16 автомобилей скорой медицинской помощи для государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан «Дербентская межрайонная станция скорой медицинской помощи».

Срок – до 1 июня 2021 года.

3. Минстрою России (И.Э.Файзуллину), Минэкономразвития России (М.Г.Решетникову), Минфину России (А.Г.Силуанову), Минприроды России (А.А.Козлову)

Совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и правительством Республики Дагестан представить согласованные предложения по завершению реализации мероприятия «Строительство очистных сооружений канализации в г. Дербенте», проработав вопросы корректировки проектной документации в соответствии с требованиями экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности, мощности объекта, этапности проектирования и строительства, источников финансирования.

Срок – до 1 июля 2021 года.

4. Минэкономразвития России (М.Г.Решетникову), Минкультуры России (О.Б.Любимовой), Минстрою России (И.Э.Файзуллину), Минспорту России (О.В.Матыцину), Минпросвещения России (С.С.Кравцову), Минтрансу России (В.Г.Савельеву), Минфину России (А.Г.Силуанову), Ростуризму (З.В.Догузовой)

Внести совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, правительством Республики Дагестан и организациями в установленном порядке в Правительство Российской Федерации проект решения об утверждении плана мероприятий по комплексному развитию города Дербента на период до 2025 года, определив источники его финансирования за счёт бюджетных и внебюджетных средств.

Срок – до 1 августа 2021 года.

5. Минэкономразвития России (М.Г.Решетникову), Минобороны России (С.К.Шойгу), Минстрою России (И.Э.Файзуллину), Минпросвещения России (С.С.Кравцову), Минздраву России (М.А.Мурашко), Минспорту России (О.В.Матыцину), Минэнерго России (Н.Г.Шульгинову), Минфину России (А.Г.Силуанову). Минтрансу России (В.Г.Савельеву)

Представить совместно с правительством Республики Дагестан в установленном порядке в Правительство Российской Федерации перечень объектов общественной, транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, необходимых для комфортного проживания семей военнослужащих и жителей города Каспийска в связи с передислокацией Каспийской флотилии и созданием базы «Каспийская», определив источники их финансирования в рамках отраслевых государственных программ Российской Федерации.

Срок – до 1 сентября 2021 года.

6. Минтрансу России (В.Г.Савельеву), Минобороны России (С.К.Шойгу), Минфину России (А.Г.Силуанову), Минэкономразвития России (М.Г.Решетникову)

Совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и правительством Республики Дагестан представить согласованные предложения по оптимальному варианту строительства (реконструкции) взлётно-посадочной полосы в международном аэропорту Махачкала, определив сроки и источники финансирования.

Срок – до 1 июля 2021 года.

Обеспечить включение соответствующего мероприятия в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2030 года.

Срок – до 1 сентября 2021 года.

7. «ВЭБ.РФ» (И.И.Шувалову), Минэкономразвития России (М.Г.Решетникову), Минстрою России (И.Э.Файзуллину), Государственной корпорации – Фонду содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (К.Г.Цицину)

Представить в Правительство Российской Федерации согласованные предложения по модели привлечения частных инвестиций в реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры крупных населённых пунктов Северного Кавказа.

Срок – до 1 июня 2021 года.