Глава района прокомментировал послание президента России Федеральному собранию

На мой взгляд, мощнейший инструментарий, потенциал для развития регионов – это так называемые инфраструктурные и бюджетные кредиты, которые нам позволят реализовать массу проектов, направленных на создание комфортных условий проживания людей, изменение качества их жизни, что, в конечном счёте, создаст возможности и для развития бизнеса.

Инфраструктурные проекты должны быть реализованы прежде всего в интересах людей, служить инвестициями в создании новых рабочих мест, в рост благополучия семей и в будущее наших детей. Инфраструктура Дербентского района изношена, поэтому кредиты, которыми смогут теперь воспользоваться регионы, будут как нельзя кстати.

Это поможет нарастить темпы по строительству и ремонту стратегических объектов ЖКХ, модернизации соцкультбыта, ремонту дорог, общественных пространств и дворов. Владимир Путин заявил, что регионам станет доступен принципиально новый инструмент развития. Это инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более трёх процентов годовых и сроком погашения 15 лет. Чем меньше у региона долг, тем больше он сможет получить бюджетный инфраструктурный кредит. Их предоставят под полным контролем федерального казначейства. До конца 2023 года таких кредитов планируют выделить на общую сумму не менее 500 млрд рублей. Кроме того, весь объём коммерческого долга субъекта Федерации, превышающий 25 процентов его собственных доходов, будет замещён бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года. Особое внимание в Послании Главы государства было уделено темам пандемии и здравоохранения в целом. Владимир Путин назвал высшим национальным приоритетом сбережение народа и заявил о необходимости вновь выйти на устойчивый рост численности населения, чтобы в 2030 году средняя продолжительность жизни в России составила 78 лет. Все, что мы хотели услышать от Президента, мы услышали. Подчеркну, что во время Послания Президент часто употреблял слово «вместе». Это означает, что органы власти должны слышать запросы людей, и слаженно на всех уровнях реагировать на них. Мы общими усилиями и дальше намерены улучшать качество жизни наших жителей, развивать социальную сферу, рационализировать систему здравоохранения и образования, во благо нашего Дербентского района».