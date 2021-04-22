Власти Дагестана обсудили уровень бедности в регионе

О принимаемых мерах по снижению уровня бедности в Дагестане говорили сегодня, 21 апреля, на заседании Правительства РД под руководством премьер-министра Абдулпатаха Амирханова.

С основным докладом выступила министр труда и социального развития РД Изумруд Мугутдинова. Она напомнила, что одной из национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации, определенных Указом Президента России, является снижение к 2030 году уровня бедности в два раза:

«Это значит, что в Дагестане к 2030 году уровень бедности должен быть снижен с 14,5%, как это было в 2017 году, до 7,3 % численности населения. По итогам 2019 года доля бедного населения в Дагестане составила 14,6% (против 12,3% в среднем по РФ)», - рассказала докладчик.

Для изучения общественного мнения на эту тему, как сообщила министр, в марте – апреле текущего года Минтрудом РД было проведено социологическое исследование, в рамках которого во всех районах и городах было опрошено 5 680 дагестанцев по вопросам уровня жизни. По итогам анкетирования 16 % опрошенных граждан заявили о том, что находятся в крайне затруднительном материальном положении, 32,8% – в затруднительном положении. Средний уровень достатка определили 31,9 % опрошенных и только 3 % заявили об отсутствии материальных проблем».

Изумруд Мугутдинова также рассказала о мерах, которые сегодня принимаются в регионе по борьбе с бедностью. С 1 октября 2020 года по представлению Минтруда РД решением республиканского Правительства на 3% были повышены оклады работников государственных учреждений республики. Так, в январе 2021 года среднемесячная номинальная заработная плата работника в Дагестане составила 28 730,5 руб. и относительно аналогичного периода прошлого года возросла на 7,7 %:

«Минтрудом РД, в рамках возложенных полномочий, денежные выплаты (в виде социальных пособий, компенсаций и сертификатов) по 47 направлениям предоставляются ежегодно. В 2020 году на эти выплаты было направлено около 30 млрд руб. На 2021 год в бюджете на эти цели предварительно заложено 24,6 млрд. рублей».

Также Мугутдинова рассказала, что Минтруд РД принимает меры по увеличению уровня занятости населения. Так, в 2020 году содействие в трудоустройстве получили 39,3 тыс. безработных граждан, на профессиональное обучение направлено около 800 безработных граждан, 218 лиц старшего возраста и 70 женщин, находящихся в «декрете».

В этом году, сообщила Мугутдинова, для выведения семей из состояния бедности, впервые внедряется механизм социального контракта в виде единовременных денежных субсидий, предусматривающего оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям. В текущем году впервые на эти цели предусмотрены средства в объеме 868 млн рублей.

«Задача здесь не только обеспечить целевое расходование средств, но и помочь семьям реально преодолеть трудную жизненную ситуацию, связанную с бедностью. Это и трудоустройство, сопровождение семьи нашими службами, содействие в получении дополнительного образования, в создании фермерских хозяйств.

Для этого нами совместно с благотворительными организациями создан реестр малоимущих граждан с доходами ниже величины прожиточного минимума, который будет использоваться для реализации индивидуальных мер поддержки семей и мониторинга улучшения их финансового положения",- сказала Мугутдинова.

Комментируя выступление, Абдулпатах Амирханов отметил, что сроки внесения проекта постановления, регламентирующего порядок реализации механизма социального контракта на уровне республики затягивается. Документ на федеральном уровне был принят в конце декабря прошлого года, региональное Минтруда внесло проект лишь 7 апреля.

"Я посмотрел проект, срок в 3 месяца для внесения документа на уровне региона - многовато. Есть уверенность, что 868 млн рублей мы доведём до бедных семей? Срывов не будет? Меня беспокоит даже не кассовое исполнение, не освоение, а что бы деньги дошли до людей, которые в них остро нуждаются"- заключил Председатель Правительства РД.