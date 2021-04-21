Прием граждан будет проводиться в Региональной общественной приемной с 10.00 ч. до 16.00 ч. по адресу: г. Махачкала, пл. Ленина, д. 1. Обращаться по следующим телефонам: 8(8722) 67-32-87, 67-83-72, 78-06-94, 67-30-51.
Неделя приема граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
- Автор Хадижат
- 21 апреля, 2021. Среда 22:58
С 26 по 30 апреля 2021 года в Региональной Общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрия Медведева пройдет прием граждан старшего поколения по социально-правовым вопросам.
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