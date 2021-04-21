ЗАМАНА - Неделя приема граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства

Неделя приема граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства

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21 апреля, 2021. Среда 22:58
Неделя приема граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства

С 26 по 30 апреля 2021 года в Региональной Общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрия Медведева пройдет  прием граждан старшего поколения по социально-правовым вопросам.

Неделя приема граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
Информация

Прием граждан будет проводиться в Региональной общественной приемной с 10.00 ч. до 16.00 ч. по адресу: г. Махачкала, пл. Ленина, д. 1. Обращаться по следующим телефонам: 8(8722) 67-32-87, 67-83-72, 78-06-94, 67-30-51.

 

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