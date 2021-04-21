ЗАМАНА - 21 апреля начинается прием заявлений на участие в тестировании системы дистанционного электронного голосования

21 апреля начинается прием заявлений на участие в тестировании системы дистанционного электронного голосования

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21 апреля, 2021. Среда 22:45
21 апреля начинается прием заявлений на участие в тестировании системы дистанционного электронного голосования

21 апреля в Дагестане, как и по всей стране, начинается прием заявлений на участие в тестировании системы дистанционного электронного голосования.

21 апреля начинается прием заявлений на участие в тестировании системы дистанционного электронного голосования
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В ряде регионов страны в единый день голосования 19 сентября 2021 года пройдет дистанционное электронное голосование. В Республике Дагестан в этот день голосование будет проходить на избирательных участках, дистанционное электронное голосование проводиться не будет.

При этом с 12 по 14 мая 2021 года по всей стране пройдет тренировка применения системы дистанционного электронного голосования: будут полностью воспроизведены все этапы голосования: от регистрации и авторизации до голосования и подведения итогов.

Принять участие в тестировании системы дистанционного электронного голосования на портале gosuslugi.ru может любой гражданин Российской Федерации, имеющий подтвержденную учетную запись.

Порядок и сроки проведения общероссийской тренировки  определены постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 24 февраля 2021 года № 284/2082-7 «О проведении общероссийской тренировки с участием избирательных комиссий, действующих в Российской Федерации, по использованию Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» и программно-технического комплекса дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и иных выборах и референдумах, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года».

Для участия в дистанционном электронном голосовании в рамках общероссийской тренировки необходимо в период с 21 апреля по 7 мая 2021 года подать заявление на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

Проголосовать смогут избиратели: граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет и имеющие подтвержденную учетную запись на ЕПГУ, оформившие заявление в личном кабинете ЕПГУ.

Голосование будет проходить на специальном портале для голосования  https://vybory.gov.ru/ – с 8.00 часов 12 мая 2021 года до 20.00 часов 14 мая 2021 года. Перейти на портал можно из личного кабинета ЕПГУ либо, введя указанную ссылку в адресную строку браузера и нажать кнопку «Ввод».

Тестирование дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и иных выборах, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года, проводится в рамках общероссийской тренировки ГАС «Выборы».

 

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