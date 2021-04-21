Глава Дагестана обозначил задачи перед органами власти региона на ближайшую перспективу

«Несмотря на короткий визит, я вас уверяю, все вопросы, касающиеся проблем Дагестана, были с Председателем Правительства обсуждены», – подчеркнул Меликов и поставил в этой связи перед коллегами ряд задач.

Как отметил глава региона, Стратегия социально-экономического развития Республики Дагестан до 2024 года и на плановый период до 2030 года, Правительством страны поддержана, разработка ее завершается и уже в июне месяце планируется передать документ на согласование в федеральный орган исполнительной власти.

«Стратегия предусматривает выравнивание до 2024 года экономики республики и улучшение социально-экономического положения граждан с учетом таких глобальных проблем, как систематизация в решении вопросов водоснабжения и водоотведения, земельно-имущественных отношений, сферы топливно-энергетического комплекса, обращения с ТКО и вопросов, связанных с реализацией национальных проектов. До 2030 года мы берем направление на социально-экономическое развитие Дагестана по перспективным направлениям, чтобы добиться новых точек роста и создать предпосылки для значительного улучшения качества жизни наших граждан», – сказал Сергей Меликов, отметив, что это соответствует национальным задачам.

Детализируя среднесрочную перспективу, Врио Главы РД пояснил, что речь идет о реализации различного рода бизнес-проектов, причем, весьма амбициозных, выработку тенденций по развитию туризма, а также таких сфер, как строительство, транспорт и прочие. При этом, конечно же, самыми основными вопросами, без решения которых движения вперед не получится, являются земельные, а также водо-, газо- и электроснабжение. И важнейшей задачей при реализации Стратегии, считает Сергей Меликов, станет синхронизация работы органов власти республики по всем обозначенным направлениям. На данный момент, по словам главы региона, все работают разрозненно. В качестве примера Меликов привел развитие муниципалитетов. В некоторых из них преобразования на лицо, другие напротив остаются без должного внимания со стороны региональных властей, как, например, Докузпаринский район.

В этой связи глава республики поручил премьер-министру региона Абдулпатаху Амирханову обратить внимание на данное муниципальное образование, проработав с его руководством перспективы развития, в том числе в социальной сфере.

Как пример непродуманных решений Сергей Меликов обозначил построенный в Магарамкентском районе детский сад на 60 мест, в двухэтажном здании которого проектом предусмотрен дорогостоящий лифт. Что важно, этот детсад, построенный в 2019 году, до сих пор не эксплуатируется. Причиной тому – не произведена передача объекта муниципальному образованию и, как следствие, – отсутствует лицензия. В этой связи необходимо, считает глава региона, упростить систему лицензирования. К данному процессу, высказал мнение Сергей Меликов, должны подключиться и дагестанские парламентарии.

«Чтобы такого не было, в этом году каждый руководитель будет четко по плану, который должен соответствовать параметрам Стратегии, выстраивать свою работу», – заявил Меликов, обратив внимание на системное, комплексное развитие территорий.

Отдельная тема – земельные вопросы и своевременное обеспечение точек техприсоединения при реализации инвестпроектов. Нередки, по словам руководителя субъекта, случаи, когда готовые к вводу объекты не имеют света, газа и воды. В дальнейшем все проектные планы, указал Меликов, должны быть расписаны пошагово с учетом реальных потребностей муниципалитетов до 2024 года.

Образцом для подражания глава республики назвал возведенную в селе Цмур Сулейман-Стальского района современную школу на 120 мест. Двухэтажное образовательное учреждение оснащено современным оборудованием. Она включает классы иностранного языка, информатики и лаборатории. В рамках строительства школы в село впервые проведен высокоскоростной интернет. Школьникам бесплатно предоставляются питание, форма и проезд, а для учителей построено 9 служебных квартир. При этом на реализацию этого современного проекта, в который вошло и благоустройство близлежащей территории, инвестором затрачено столько же средств, сколько уходит на возведение обычной государственной типовой школы.

«Советую всем съездить в Цмур и посмотреть. Считаю, что за бюджетные средства нужно построить хотя бы по одной такой школе в каждом районе, чтобы она стала центром роста для детей», – прокомментировал Меликов.

Глава региона также предупредил, что со второго полугодия будет лично контролировать реализацию нацпроектов.

Среди обсужденных с Председателем Правительства РФ был и вопрос туризма. «Я прошу концептуально пересмотреть бюджетное планирование на следующий год для развития нашей туристической сферы. Сегодня основная работа с туристами ложится на плечи муниципалитетов. И у нас нет хорошо организованной, централизованной сферы, которая бы смогла заниматься туристами. Надеюсь, до конца года мы ее создадим. Ну, а пока необходимо обеспечить гостей индустрией гостеприимства, которая присуща Дагестану. Также должны быть созданы условия для комфортного и безопасного транспортного обслуживания туристов. Вносите свои предложения. Подумайте, как сделать несколько мест в каждом из районов притягательными. Дальше мы попытаемся все это централизовать и помогать вам», – обратился к руководителям муниципалитетов и отраслевого ведомства Сергей Меликов.

В числе задач на сегодня – изучить спрос и создать систему работы с туристами.

Оказание социальных услуг гражданам также, по мнению главы региона, требует отдельного внимания. Сергей Меликов поручил сформировать рабочую группу и по данному направлению, которая изучит ситуацию на местах. Руководителям муниципалитетов глава республики рекомендовал пройти теми же путями, что и рядовые граждане при получении необходимых услуг. Меликов напомнил о задачах, поставленных Президентом страны перед органами власти: максимально уменьшить число трудностей при оформлении социальных гарантий гражданами.

Еще одно приоритетное направление – работа с сиротами. В Дагестане 3 479 сирот на учете, из них 3044 имеют право на получение квартиры. В настоящее время республика может обеспечить жильем лишь 642 человека. Сергей Меликов уверен, что если бы работа по заключению договоров с сиротами велась в «ручном» режиме, то постепенно процесс обеспечения их жилплощадью двигался бы вперед. В этом деле не должно быть пассивного, незаинтересованного подхода, считает глава региона.

«Я буду обращаться к Народному Собранию республики, чтобы изменить два норматива по сиротам: первое – это изменение ценового норматива, чтобы привести их в соответствие со средней ценой на квадратный метр. И второе – это изменение нормативов по квадратным метрам для сельских поселений», – сказал глава региона, добавив, что это надо делать очень быстро.

Аналогичная ситуация, по словам Сергея Меликова, и по воинам-афганцам: здесь также планируются изменения в законодательстве. Работа по этой части ведется Минтруда РД.

Глава Дагестана также сообщил о проводимых Минфином РД мероприятиях, связанных с увеличением денежного содержания работников бюджетной сферы, в том числе в таких отраслях, как культура, спорт и образование. «Попросил бы министерства и ведомства вовремя подавать сведения, которые запрашиваются в этой связи», – заключил Меликов.

Изменений, как отметил глава республики, требует и закон об отгонных пастбищах. Отсутствие необходимых норм не позволяет сегодня государству оказывать поддержку районам. «Прошу всех взяться за конкретную работу», – нацелил коллег Врио Главы Дагестана.