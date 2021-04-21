Сергей Меликов призвал повысить эффективность работы социальных учреждений для детей

Были обсуждены итоги комплексной проверки учреждений социального, медицинского обслуживания для детей, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, школьных и дошкольных учреждений, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и органов опеки и попечительства районов и городов республики.

Предваряя обсуждение, Сергей Меликов подчеркнул, что институт Уполномоченного по правам ребенка уже давно занимает достойное место в жизни общества, системе государственных органов и стал инструментом независимого государственного контроля за соблюдением прав и законных интересов ребенка.

В первую очередь руководитель республики поблагодарил Анну Кузнецову за содействие в работе по возвращению на родину российских детей, оказавшихся в зоне военного конфликта. Так, 173 дагестанских ребенка возвращены из Сирийской Арабской Республики, Ирака и Турции. Вчера вернулись еще 44 ребенка, 41 из которых дагестанцы.

«В любых действиях в отношении детей, независимо от того, воспитываются ли они в государственных учреждениях или в семье, первоочередное внимание должно уделяться наилучшему обеспечению интересов ребенка. В целях реализации основных направлений государственной политики в сфере детства во исполнение Указа Президента России в Дагестане утверждены планы основных мероприятий в рамках Десятилетия детства. Разработан комплекс мер и сформирована межведомственная рабочая группа в целях повышения эффективности функционирования механизмов реализации, защиты прав и законных интересов детей, проживающих в детских домах-интернатах, а также в организациях для детей-сирот», – заявил глава республики.

Вместе с тем, добавил Меликов, несмотря на принимаемые меры, в сфере семьи, материнства, отцовства и детства имеется ряд проблем. Их выявить удалось в том числе благодаря проверке, которую специалисты аппарата Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка проводили с 22 по 27 марта. В их ходе специалисты посетили социально-реабилитационные центры, учреждения для детей-сирот, провели проверку деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов опеки и попечительства районов и городов.

«Мы понимаем, что необходимы действенные и безотлагательные меры для защиты детей, а также комплексной поддержки материнства и детства. Для Кавказа и Дагестана эта тема особенно актуальны, потому что многие вопросы, которые мы обсуждаем, находятся в формате традиций, внутрисемейных ценностей. К сожалению, мы тоже наблюдаем некую тенденцию отклонения от этих традиций. Хотелось бы, чтобы мы выстраивали основные направления деятельности так, чтобы не упускать традиционные, правильные, очень серьезные и ценные для Дагестана вопросы», – сказал глава субъекта. В продолжение темы Сергей Меликов выразил надежду на то, что выстроенные с Анной Кузнецовой хорошие отношения будут способствовать как устранению выявленных недостатков, так и развитию в дальнейшем системы работы в области защиты прав детей.

Анна Кузнецова в свою очередь отметила, что по возвращению российских детей на родину была проведена серьезная работа. «165 детей в рамках нашей программы на территории Дагестана находится. Это регион, где больше всего детей, возвращенных из зон боевых действий. Важно выстроить четко реабилитационную работу в отношении этих детей», – акцентировала внимание она.

Касаясь перспектив этой деятельности, Кузнецова добавила: «Сегодня Дагестан может стать той пилотной площадкой, важным аккумулятором опыта по реабилитации этих детей, которого нет ни у кого. Этот опыт будет востребован не только в России, но и на международной платформе. Поэтому если сейчас в регионе будут отработаны технологии по реабилитации, ресоциализации несовершеннолетних, вывезенных из зон боевых действий, это будет бесценный опыт и огромный ресурс для развития этой работы».

Продолжая, детский омбудсмен отметила, что Дагестан является одной из самых молодежных республик – здесь проживает свыше 28% детского населения. Отметив, что не каждый регион может этим похвастаться, она заявила, что «важно это богатство сберечь».

Говоря непосредственно о проверке учреждений, Кузнецова сообщила: «Дагестан стал третьим регионом, где сотрудники аппарата Уполномоченного побывали в этом году. Мы готовы не только сообщать о тех фактах, которые были выявлены, но и вместе искать пути для разрешения проблем, которые обнаружены нашими коллегами. Нами было проверено 20 учреждений. Среди положительных результатов – численность выявленных в течение года детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, снизилась на 18%, число социальных сирот также снизилось на 24,4%. В 2020 году в республике не зарегистрировано ни одного случая отобрания детей у родителей при угрозе их жизни и здоровью. На 56% уменьшилось число родителей, лишенных родительских прав, при этом увеличилась доля восстановленных в родительских правах. Это говорит о конструктивных процессах, которые протекают в республике в части защиты семьи».

В то же время выявлены некоторые недостатки. Особое внимание детский омбудсмен обратила на проблему межведомственного взаимодействия, отметив, что не ведется совместная работа по возвращению детей в полные семьи и восстановлению детско-родительских отношений. Она подчеркнула, что дети в некоторых учреждениях региона находятся продолжительное время – никто не работает с семьей, не решается вопрос о статусе ребенка, то есть он находится там просто так, не получая алименты и не имея шансов вернуться в семью или найти любящих родителей. Анна Кузнецова попросила руководство республики внимательно отнестись к этому вопросу.

«Дагестан не вошел в число регионов, которые мы мониторили на предмет качества организации детского питания, так как не были предоставлены сведения. Однако проведенная проверка показала, что проблема с кормлением бесплатным завтраком и обедом школьников в регионе также присутствует. Экономить на этих вопросах нельзя», – выразила уверенность она. Как отмечалось, проверка затронула учебные заведения в Махачкале, Дербенте и некоторых других городах. В некоторых учреждениях продукты не хранятся должным образом, в других заложено слишком мало средств на закупку продуктов, что исключает возможность полноценного питания.

Обращаясь к Врио Главы РД, Кузнецова сказала: «Прошу взять под личный контроль ситуацию с питанием в образовательных организациях. Мы со своей стороны готовы принимать участие в разработке предложений. Но всё, что касается питания детей, это приоритетная задача. Конечно, очень хочется, чтобы в этой части, учитывая такое большое число несовершеннолетних, можно было бы говорить о том, что в регионе налажена системная, последовательная работа».

Следующий пункт – защита права на охрану здоровья. Среди проблемных вопросов докладчик выделила несколько. Например, по итогам диспансеризации, которую проходят дети, медорганизация должна выдавать один экземпляр карты учета диспансеризации законному представителю несовершеннолетнего, однако в ряде учреждений он не предоставляется. Такое положение дел может привести к неоказанию своевременного лечения, препятствовать реабилитации детей. Кроме того, дети лишены возможности получить ряд медицинских услуг по программам реабилитации из-за отсутствия у учреждения лицензии на определенные виды медицинской деятельности или отсутствия условий для занятий ЛФК. Очень важно, заявила Кузнецова, эти юридические вопросы решить.

Также она остановилась на недостатках в работе комиссий по делам несовершеннолетних. Среди основных – недостаточное знание норм законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и того, какую документацию нужно вести и как выстроить работу в целом. Вместе с тем Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка напомнила, что КДН – это пока единственный координирующий орган в этой сфере, который должен всех собрать вокруг ребенка. Но в приоритете, по ее мнению, должна быть профилактика с учетом традиционных ценностей Дагестана, а не карательная функция.

«Ценность детства, семьи через существующие сегодня государственные инструменты в дополнение к тем традиционным устоям, которые есть на дагестанской земле и которыми она сильна, могут привести к высочайшим результатам», – расставила приоритеты Анна Кузнецова, выразив надежду, что озвученные результаты проверок станут ресурсом для развития.

Поблагодарив за проведенную работу, Сергей Меликов отметил, что многие озвученные проблемы требуют новых подходов к решению.

Например, необходимо иначе подойти к организации горячего питания для школьников, в том числе с поддержкой экологически чистой продукции местных сельхозпроизводителей. Во главе угла должны стоять интересы детей, а не освоение денежных средств любым образом.

В контексте обсуждения Сергей Меликов призвал уделить внимание условиям, в которых содержатся дети в социальных учреждениях. К этой работе должны подключиться и главы муниципалитетов.

Возвращаясь к теме вывоза российских детей из других государств, глава региона призвал обратить внимание и на те семьи, которые не стоят на профучете. Речь идет о тех, чьи родители не выезжали за пределы страны, но были нейтрализованы в республике или отбывают срок заключения. Внимание к этой категории, считает руководитель субъекта, также должно быть пристальным, так как зачастую они предоставлены сами себе.

«В этом отношении огромную работу проводит МВД по РД, инспектора по делам несовершеннолетних. Мы думаем, как вывести эту работу за формат Антитеррористической комиссии и обеспечить консолидированную работу нескольких ведомств в этом направлении», – заявил Меликов.

В завершение совещания глава субъекта поблагодарил федерального руководителя за объективную оценку, взяв на личный контроль некоторые из обозначенных пунктов. Кроме того, Уполномоченной по правам ребенка в РД Марине Ежовой поручено подготовить предложения для создания рабочей группы по устранению выявленных проверкой нарушений.