ЗАМАНА - Работа над созданием особой экономической зоны в Дагестане признана неэффективной

Работа над созданием особой экономической зоны в Дагестане признана неэффективной

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21 апреля, 2021. Среда 21:39
Работа над созданием особой экономической зоны в Дагестане признана неэффективной
Сегодня, 21 апреля, под руководством Председателя Правительства РД Абдулпатаха Амирханова состоялось заседание республиканского кабинета министров.
Работа над созданием особой экономической зоны в Дагестане признана неэффективной
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Первым в повестке дня значился вопрос о создании особых экономических зон на территории Республики Дагестан.

С докладом выступил министр промышленности и торговли РД Низам Халилов, который сообщил, что Минпромторгом РД прорабатывается вопрос создания ОЭЗ промышленно-производственного типа на базе индустриального парка «Тюбе» в Кумторкалинском районе на участке около 200 га.

По словам министра, индустриальный парк обеспечен объектами инфраструктуры: электро-, газо-, водоснабжением и водоотведением и автомобильной дорогой. Вместе с тем, есть необходимость в увеличении протяженности железнодорожного полотна, организации железнодорожных съездов, ремонте и строительстве автодорог с твердым покрытием, увеличении мощностей технической и питьевой воды для развертывания ОЭЗ.

В соответствии с федеральным законодательством ОЭЗ промышленно-производственного типа может создаваться на земельных участках категории «земли промышленности» либо «земли населенных пунктов».

Абдулпатах Амирханов поинтересовался статусом земли, рассматриваемой Минпромторгом РД для развертывания ОЭЗ.

Рассматриваемый участок находится в федеральной собственности и в соответствии с протоколом заочного голосования Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности РФ, 30 декабря 2019 года по ходатайству руководства региона был передан Республике Дагестан для жилищного строительства, в том числе комплексного развития территории.

Премьер-министр поинтересовался позицией руководства администрации Кумторкалинского района. Выяснилось, что муниципалитет не согласен на развертывание здесь ОЭЗ и планирует использовать данный земельный участок под жилую зону, что отражено в градостроительной документации района, правилах землепользования.

Без решений со стороны муниципалитета и ТУ Росимущества данный земельный участок под цели создаваемой ОЭЗ определен быть не может.
Председатель Правительства Дагестана констатировал, что данный вопрос Министерством промышленности и торговли РД не проработан.

Абдулпатах Амирханов также поинтересовался деятельностью Фонда промышленности РД. По словам Низама Халилова, ФРП существует с 2018 года и занимается отбором проектов по предоставлению кредитных займов. Капитализация фонда составляет порядка 250 млн рублей, в прошлом году профинансировано порядка 6 проектов. На содержание фонда ежегодно выделяется порядка 4,5 млн рублей.

Премьер-министр РД указал на необходимость повышения эффективности деятельности Фонда и рекомендовал обратить внимание на практику микрофинансовой компании «Даглизингфонд». Данная организация оказывает помощь предпринимателям, при этом самостоятельно себя окупает.

Подводя итоги, Абдулпатах Амирханов поручил проработать вопрос о передаче функций Минпромторга РД по работе с Особыми промышленными зонами Министерству экономики и территориального развития республики.

 

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