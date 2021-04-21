Председатель Правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов с рабочим визитом посетил Карабудахкентский район

Премьер-министр посетил ряд социально значимых объектов, ознакомился с деятельностью сельхозтоваропроизводителей, проанализировал ключевые проблемы социально-экономического развития района.

Первым пунктом посещения стала Манасская скотопрогонная трасса, которая пролегает на землях Карабудахкентского района. Объект не используется по назначению 25 лет. Данные земли имеют большой налоговый потенциал и могут использоваться для нужд муниципалитета.

Администрация района обратилась к премьер-министру с просьбой оказать содействие в переводе этого объекта на новую альтернативную трассу.

Абдулпатах Амирханов поддержал данную инициативу, принято решение о взаимообмене участками между администрацией муниципалитета и Минсельхозпродом РД.

Также правительственная делегация побывала в одной из самых старых школ района - Параульской СОШ №1. В школе в 2020 году был проведен ремонт по программе «100 школ», но с учетом роста численности населения требуется строительство новой, современной школы.

Абдулпатах Амирханов поручил подготовить задание на проектирование и проработать вопрос включения строительства школы в соответствующую программу.

В рамках визита премьер-министр ознакомился с деятельностью крупных сельхозпроизводителей района, в том числе ООО "Агрофирма "ГЕРЕЙ-ТЮЗ", КФХ "Шанс" и КФХ "Пашаев А.А.". Аграрии рассказали Председателю Правительства РД о проблеме нехватки поливной воды. В последние годы в местных источниках в несколько раз уменьшился дебет воды. За период 2015-2020 гг. на территории района посажено новых виноградников на общей площади 696,3 га, посажено новых садов на общей площади 411,9 га, в том числе садов интенсивного типа 326,2 га. В связи с этим более чем в 2 раза возросла потребность в поливной воде.

Выходом из сложившейся ситуации может стать подключение двух насосных станций и бесперебойная подача поливной воды по каналу Октябрьской революции в период с апреля по июль.

В рамках визита Абдулпатах Амирханов также посетил новую участковую больницу в селе Доргели, Дом культуры, реконструированный по нацпроекту «Культура», благоустроенную общественную территорию.

По каждому обозначенному вопросу профильным министерствам и ведомствам даны соответствующие поручения.