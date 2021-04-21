В Дагестане темп вакцинации за две недели вырос в 2 раза

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов провел сегодня, 20 апреля, заседание Оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции на территории региона.

Помимо традиционных тем, таких как реализация протокольных решений, принятых на предыдущем Оперштабе, текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике, меры по недопущению распространения инфекции, а также вакцинация населения, обсуждена организация проведения мероприятий, посвященных 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне с учетом требований Роспотребнадзора.

В формате видеоконференцсвязи в заседании приняли участие руководители муниципалитетов, главные врачи лечебных учреждений, в которых открыты пункты вакцинации.

Сергей Меликов напомнил, что Оперштаб продолжает мониторить эпидситуацию и соблюдение ограничительных мер в регионе. Одной из целей поездки руководителя республики по районам Южного Дагестана в минувшие выходные в том числе было и ознакомление с положением дел в этой части на местах.

В Дагестане по-прежнему сохраняется с некоторыми оговорками запрет на проведение зрелищных развлекательных мероприятий, режим дезинфекции на общественном транспорте, в местах массового пребывания людей.

Вместе с тем глава республики отметил, что продление периода функционирования организаций общественного питания до 3 часов ночи не привело к росту уровня заболеваемости. Об этом говорят сложившиеся цифры. «Я благодарен руководителям предприятий общепита, которые смогли должным образом организовать работу с соблюдением требований Роспотребнадзора. Чего не скажешь о банкетных залах, которые не выполняют предписаний. Несмотря на запрет, они продолжали проводить торжественные мероприятия в своих залах», – сказал Сергей Меликов и перечислил ряд залов-нарушителей, где к обслуживанию посетителей привлекался персонал без соответствующих разрешительных медицинских справок, не соблюдались требования Роспотребнадзора по дезинфекции помещений, обеспечению входного фильтра, расстановке столов и прочие.

Мэр Махачкалы Салман Дадаев, комментируя, заявил, что к таким владельцам банкетных залов, которые, несмотря на все предупреждения и составленные акты, продолжали работать, будут применены дополнительные меры воздействия.

Руководитель Дагестана со своей стороны обратился к правоохранительным органам с просьбой провести комплексную проверку этих залов на законность их деятельности. «Никто не запрещал людям работать, пошли на встречу, но при одном условии – выполнение санэпидтребований», – сказал Сергей Меликов.

Еще одной острой темой для разговора с участниками заседания в очередной раз стала вакцинация. По данным Минздрава РД, на вечер 19 апреля привито чуть больше 52 тысяч человек, в том числе за последние 2 недели – около 20 тыс. Это в среднем по 1400 человек в день, а на предыдущем Оперштабе говорили о 638 прививках в день. Таким образом, можно отметить, что темп вакцинации вырос немногим более чем в 2 раза.

Сергей Меликов согласился с тем, что в республике достаточно большое количество людей уже переболели и имеют на сегодня защитные антитела, а, следовательно, вправе решать, делать ли им прививку уже сейчас или ждать, пока антитела снизятся до критического уровня. Однако при этом подчеркнул, что есть условия, когда вакцинация должна стать обязательной. Это касается тех граждан республики, которые находятся в ежедневном непосредственном контакте с населением, и речь, прежде всего, идет о медицинских и социальных работниках.

По распоряжению главы Дагестана в республике были сформированы 4 выездные рабочие группы для проведения анализа причин низкого уровня вакцинации в 12 муниципальных образованиях. В результате было опрошено 10,8 тыс. человек. Это медицинские и социальные работники, работники образовательных организаций и граждане старше 65 лет.

Как оказалось, в некоторых муниципалитетах не был своевременно проведен второй этап вакцинации, а есть и такие городские больницы, где вакцинацию не прошел ни один медработник.

Глава республики предупредил, что халатное отношение к этому вопросу будет учитываться, и рекомендовал подойти к вакцинации с большей ответственностью. Минздраву РД поручено разобраться с ситуацией и принять соответствующие меры, в том числе и в части поставки дополнительных доз вакцины и мобильных пунктов вакцинации по имеющимся запросам от медучреждений.

В рамках обсуждения организации прививочной кампании в регионе Сергей Меликов остановился и на проводимой информационной работе по данному направлению, в целом оценив ее положительно. Но при этом глава подчеркнул необходимость ее усилить, используя методы визуализации информации. Напомнил руководитель региона в этой связи о приближающемся сезоне отпусков, что служит дополнительной причиной к более масштабному вакцинированию.

Как отметил в продолжение темы вице-премьер республики Анатолий Карибов, в настоящее время в Дагестан поставлено более 72 тыс. доз вакцины. Вся она оперативно распределена по лечебным учреждениям республики, в которых открыты пункты вакцинации. Информационная кампания, по сведениям органов исполнительной власти, активизирована.

По состоянию на 19 апреля вакцинировано 458 сотрудников аппаратов министерств и ведомств республики, что составляет 21 % от фактического числа их работников. До настоящего времени нет вакцинированных сотрудников в 2 республиканских ведомствах.

Кроме того, по словам Карибова, Правительством региона проработан вопрос выделения дополнительных средств для обеспечения охвата населения тестированием.

Традиционно об эпидемиологической ситуации в республике рассказал руководитель Управления Роспотребнадзора по РД Николай Павлов.

По его информации, среднесуточный темп прироста заболеваемости держится на уровне 0,13%. Если сравнивать с предыдущими неделями немного уменьшилось число заболевших. Более того, отмечается снижение показателей заболеваемости среди пожилых людей. Самой частой причиной заражения признано проведение семейных мероприятий и посещение мест массового скопления людей.

С учетом складывающейся ситуации главный санитарный врач республики предложил в преддверии «майских» праздников усилить контроль за соблюдением масочного режима, дистанцирования и дезинфекции во всех общественных местах, в том числе в общественном транспорте.

Кроме того, Николай Павлов призвал руководителей муниципалитетов провести работу с имамами мечетей, чтобы соблюдались масочный и дезинфекционный режимы, а также ограничивалось количество верующих в религиозных организациях во время совершения намаза. Что касается вакцинации, Павлов констатировал, что в ряде муниципалитетов хорошо организована прививочная кампания. В этой связи он предложил учитывать этот факт при распределении вакцин.

Со своей стороны глава региона отметил, что необходимо поощрять тех глав муниципалитетов, которые демонстрируют хорошие показатели в этой и других отраслях.

В своем выступлении министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева сообщила, что для оказания медпомощи пациентам с COVID-19 и внебольничной пневмонией развернуто 1103 койки, из них 255 свободно. На протяжении трех недель количество госпитализаций стабильно держится на одном уровне. В стационарах сегодня 848 пациентов. В отделениях реанимации и интенсивной терапии находятся 78 человек, а амбулаторное лечение получают 475 человек. Также продолжается работа по вакцинации населения. В республику, по словам профильного министра, поставляется уже два наименования вакцины. Так, получена вакцина «ЭпиВакКорона» в количестве 810 доз. Как заверила Беляева, в регионе создаются условия для того, чтобы все желающие привиться могли это сделать. Несколько недель подряд в пятницу выставляется мобильный пункт вакцинации у Джума-мечети в Махачкале, а также открываются новые пункты вакцинации и продлено время их работы. Всё это привело к росту числа вакцинированных. Вместе с тем население относится с небольшой осторожностью к вакцинации в месяц Рамадан: боятся, что придется нарушить пост, чтобы принять лекарство или выпить воду.

По вопросу организации проведения мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, выступил заместитель Председателя Правительства РД Муслим Телякавов. Цикл праздничных мероприятий начнется 22 апреля в парке Ленинского комсомола с открытия республиканской «Вахты памяти». Количество участников ограничено – не более 250 человек с соблюдением социального дистанцирования, они будут обеспечены медицинскими масками, санитайзерами. Также в республике будет проходить всероссийская акция «Георгиевская ленточка». «Утром 9 мая предполагается возложение цветов к памятнику Воину-освободителю и далее к обелиску на воинском кладбище. Там также будут обеспечены все меры безопасности в части противодействия распространению коронавирусной инфекции. Акция народного шествия «Бессмертный полк» переносится на 24 июня. Ночью в Махачкале и Каспийске состоится праздничный салют, по возможности он состоится в других городах и районных центрах республики», – сказал, в частности, Муслим Телякавов.

Комментируя выступление, руководитель республики рекомендовал главам городов и районов по возможности организовывать массовые мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы, на открытом воздухе, и с соблюдением требований и рекомендаций Роспотребнадзора и других профильных министерств и ведомств. «В каждом районе есть памятник или место, связанное с Великой Отечественной войной. На улице можно также проводить концерты и иные мероприятия, связанные с Днем Победы. Особенно это актуально для сел и районных центров, где не предполагается большого скопления людей. Если же в городах проводятся мероприятия в закрытых помещениях, то со строгим соблюдением правил и рекомендаций республиканского Роспотребнадзора», – заключил Сергей Меликов.