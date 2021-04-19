Сергей Меликов ознакомился с преобразованиями в Хивском районе

В административном центре одноименного района глава субъекта посетил мемориальный комплекс «Белые журавли» и Центр традиционной культуры народов России. Пояснения в поездке по району давал руководитель муниципалитета Ярмет Ярметов.

Мемориальный комплекс «Белые журавли» в селе Хив был открыт 9 мая 2013 года. Мемориальная доска, на которой высечены имена 1135 ветеранов Великой Отечественной войны, триумфальная арка, вечный огонь и аллея длиной около 100 метров с вечнозелеными насаждения и цветочными клумбами стали частью центрального парка, который долгое время находился в заброшенном состоянии.

Глава республики почтил память погибших в Великой Отечественной войне, возложив цветы к памятнику. В это же время юнармейцы района прошли по аллее с портретами своих земляков-ветеранов, дав старт памятным мероприятиям, посвященным Дню Победы.

Кроме того, у входа в парк Сергея Меликова и правительственную делегацию встречала выставка изделий народных художественных промыслов. Таковым для хивцев является ковроткачество.

Глава региона не только познакомился с традиционным творчеством жителей села, но и обговорил в этой связи здесь же вопросы, связанные с государственной поддержкой народных художественных промыслов. Здесь же Сергей Меликов пообщался с местными жителями.

В селе Ашага-Архит Хивского района на территории площадью 2,5 га с 2015 года ведется строительство завода по переработке молока и производству молочной продукции.

Эту инвестиционную площадку осмотрел сегодня Врио Главы Дагестана.

Стоимость проекта составляет 240 млн рублей. Первую производственную линию планируется запустить в конце текущего года и тем самым создать 80 рабочих мест.

На начало года здесь были выполнены работы по ремонту подъездной дороги, подведен водопровод и электричество, завершено строительство здания производственного цеха, введен в эксплуатацию административный корпус.

Более того, инвестором Заретой Фаталиевой был построен в селе и частный детский сад.

Сергей Меликов подчеркнул, что приветствует стремление бизнесменов, в том числе живущих за пределами региона, вкладывать средства в развитие родного села и края.

В рамках рабочей поездки по Хивскому району в селе Ашага-Архит руководитель субъекта посмотрел также, как ведется строительство мемориала в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Идея строительства памятника принадлежит генерал-майору вооруженных сил РФ Арсену Рахманову и ведется при спонсорской поддержке Альберта Эмирагаева – уроженцев этого села.

Высота мемориала, на котором увековечены имена ветеранов Великой Отечественной войны, составляет 18 м. В настоящее время завершаются ландшафтные работы. Открытие памятника и небольшого сквера, расположенного рядом, запланировано на 22 июня – День памяти и скорби.

После Сергей Меликов встретился с жителями села и поговорил с ними на волнующие население темы. Один из аксакалов изложил Врио Главе РД ситуацию с водообеспечением. Как отметил сельчанин, рядом с Ашага-Архит есть речка, но поливной воды при этом нет, что создает сложности для занятия сельским хозяйством. Отсутствие занятости, соответственно, приводит к тому, что многие жители села покидают родные дома. Глава Хивского района Ярмет Ярметов добавил, что проблему может решить построение каскада мини-гидроэлектростанций.

«Глава района говорил мне об этой проблеме ещё в прошлом месяце, специалисты её изучают. Надо правильно рассчитать воду, сделать схему, менять систему – это не так просто и быстро, но мы этим вопросом уже занимаемся», – ответил Сергей Меликов, особо отметив красоту района и гостеприимство его жителей.

В продолжение общения с жителями руководитель республики, в частности, попросил поддержать проект по строительству завода по переработке молока и производству молочной продукции: «Это, прежде всего, развитие села, создание рабочих мест», – сказал Сергей Меликов. Люди проект поддержали и со своей стороны поблагодарили главу Дагестана за внимание к ним, пожелав здоровья.