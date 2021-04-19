ЗАМАНА - Конкурс Фонда им. Миклухо-Маклая «Экспедиции трех веков. По следам Миклухо-Маклая»

Конкурс Фонда им. Миклухо-Маклая «Экспедиции трех веков. По следам Миклухо-Маклая»

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19 апреля, 2021. Понедельник 17:36
Конкурс Фонда им. Миклухо-Маклая «Экспедиции трех веков. По следам Миклухо-Маклая»

В рамках образовательно-просветительского проекта «Экспедиции 3-х веков. По следам Миклухо-Маклая» стартовал одноименный всероссийский конкурс.

Конкурс Фонда им. Миклухо-Маклая «Экспедиции трех веков. По следам Миклухо-Маклая»
Информация

Участникам конкурса предлагается виртуально отправиться на Берег Маклая о. Новая Гвинея, смоделировав свою экспедицию по следам отважного ученого и путника Н. Н. Миклухо-Маклая. Для участия нужно заполнить форму на интернет-ресурсе, предложив собственный вариант научной экспедиции по одному из следующих направлений: к примеру, лингвистическому, этнографическому, социологическому и другим. Проект экспедиции нужно представить в виде эссе. В нем следует доказать цели и задачи экспедиции, найти место её проведения, состав участников, нужную экипировку, ожидаемые результаты.

Результаты конкурса будут подведены 17 июля. Подробнее на сайте

 

 

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