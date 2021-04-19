Конкурс Фонда им. Миклухо-Маклая «Экспедиции трех веков. По следам Миклухо-Маклая»

Участникам конкурса предлагается виртуально отправиться на Берег Маклая о. Новая Гвинея, смоделировав свою экспедицию по следам отважного ученого и путника Н. Н. Миклухо-Маклая. Для участия нужно заполнить форму на интернет-ресурсе, предложив собственный вариант научной экспедиции по одному из следующих направлений: к примеру, лингвистическому, этнографическому, социологическому и другим. Проект экспедиции нужно представить в виде эссе. В нем следует доказать цели и задачи экспедиции, найти место её проведения, состав участников, нужную экипировку, ожидаемые результаты.

Результаты конкурса будут подведены 17 июля. Подробнее на сайте