Сергей Меликов дал поручения по строительству новых школ в Агульском районе

Первым населенным пунктом, который посетили, стал райцентр – село Тпиг.

Здесь руководитель субъекта, как и в других муниципалитетах в первые два дня, познакомился с культурной составляющей развития муниципального образования. Сергей Меликов побывал в Доме культуры, где расположились Историко-краеведческий музей и Агульская межпоселенческая библиотека и Центр традиционной культуры народов России.

Сегодня в музее систематически проходят открытые уроки на исторические темы, организовываются выездные экскурсии. Музей сотрудничает с Дербентским историческим музеем, поддерживает связь с Историческим музеем в городе Санкт-Петербурге.

Со слов работников музея, ни один день не обходится без посетителей, особенный интерес проявляют одиночные туристы, блогеры, в том числе из других регионов. В музее насчитывается около 300 экспонатов.

Книжный фонд осмотренной библиотеки составляет 98 тыс. экземпляров. Ежегодно из республиканского и муниципального бюджета, хоть и в небольшом количестве, выделяются средства для пополнения фонда. Обновляется в основном детская литература. Также приобретены компьютеры и подключены к сети Интернет.

Что касается Центра традиционной культуры народов России, открытого здесь в 2014 г., то он очень ярко представляет быт агульцев. Здесь выставлены старинные керамические и водоносные кувшины, традиционные национальные безворсовые ковры и сумахи, домашняя утварь, старинная агульская печь и многое другое. Также экспонируются национальные женские платья, обувь, платки. В одном из помещений представлены музейные сельскохозяйственные инструменты.

Помимо прочего, при Центре действует сводный фольклорный ансамбль «Агул», проходят смотры фольклорных коллективов, в программе которых представлены народные обрядовые традиции, песни и танцы.

В 2014 году Центр традиционной культуры народов России Агульского района занял третье место в Республиканском смотре на лучшее муниципальное учреждение клубного типа. В 2021 году – вошел в федеральный проект «Культура» с предусмотренным объем финансирования – 17 млн рублей из федерального бюджета на ремонтные работы. В настоящее время, как отметил глава Агульского района Закир Каидов, проводятся конкурсные процедуры. Здание Центра построено в 80-х годах прошлого столетия и нуждается в капитальном ремонте. В 2014 году за счет средств местного бюджета кровля и фасад были отремонтированы.

В райцентре глава республики посетил Тпигскую среднюю школу им. Ю. Гагарина, а также ознакомился с участком для строительства новой.Главный корпус Тпигской школы был сдан в эксплуатацию в 1937 году. Среди ее выпускников – заслуженный учитель РСФСР, кавалер ордена Ленина Пери Гасанова.

В настоящее время здание образовательного учреждения находится в аварийном состоянии, и построить новую типовую школу на 300 мест крайне необходимо, убеждены жители населенного пункта и руководство района. Сергей Меликов с этим согласился. В этой связи в конце марта текущего года глава региона дал поручение Правительству РД проработать вопрос. И сегодня руководитель республики лично убедился в верности принятого решения, уточнив при этом свое распоряжение: в этом году необходимо подготовить проектно-сметную документацию и уже в следующем – начать строительство.

Осмотрел в этот день в Агульском районе Сергей Меликов Культурно-досуговый центр с библиотекой и в с. Хутхул.

Здание с более чем полувековой историей было реконструировано в прошлом году за счет средств муниципального бюджета. Обновленный Центр открыл свои двери для жителей села в рамках празднования 100-летия ДАССР в декабре. Объект является важным центром села, где люди демонстрируют свои творческие способности, проводят досуг и на достойном уровне принимают гостей аула.

В ближайшее время по программе «Местные инициативы» будет завершено благоустройство и близлежащей к Центру территорию, что в конечном итоге позволит сделать это место центром притяжения и отдыха сельчан.

Закир Каидов также поделился планами по строительству современного спортивного зала с мини-полем для футбола.

Обратив внимание на ветхие здания сельской школы и детского сада в Хутхуле, Сергей Меликов дал распоряжение подготовить предложения по строительству на этом месте нового модульного образовательного комплекса, который объединит учреждения как дошкольного, так и общего образования.